Удачный подарок может удивить даже очень любознательного человека / © Фото из открытых источников

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Найти подарок человеку, которого не удивишь очередным сувениром, бывает непросто. Особенно если он любит разбираться, как все устроено, наблюдать за природой, экспериментировать на кухне или создавать собственные проекты.

К рождественским и новогодним праздникам ТСН.ua собрал топ-10 идей для любителей науки, природы и технологий.

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Для тех, кто любит наблюдать и разгадывать

© Фото из открытых источников

1. Научный пазл. Это не обычная головоломка с одинаковыми деталями, которые нужно сложить по картинке. Деревянные пазлы могут содержать необычные фигурные элементы и изображения геод — естественных образований с кристаллами внутри. Некоторые варианты не имеют даже привычных краевых деталей, поэтому сборка превращается в настоящий вызов. Такой подарок понравится подросткам и взрослым, любящим головоломки, логическим задачам и настольным играм.

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2. Бинокль. Хорошая оптика пригодится не только путешественникам. С биноклем можно наблюдать за птицами, рассматривать животных в дикой природе или следить за Луной и звездным небом. Это подарок для взрослых и старших детей, увлекающихся походами, фотографией, орнитологией или астрономией.

Для тех, кто любит мастерить и экспериментировать

© Фото из открытых источников

3. 3D-принтер. С его помощью можно производить игрушки, небольшие модели, подставки, детали для бытовых вещей и даже собственные изобретения. Такой подарок подойдет любознательным детям от 10 лет, подросткам и взрослым, которые интересуются конструированием, дизайном и технологиями. Для младших пользователей требуется наблюдение взрослых, ведь во время печати устройство нагревает пластик.

4. Книга о восстановлении цивилизации. Необычное руководство для тех, кто хочет знать, как люди могут обустроить быт без привычных современных удобств. В такой книге собраны практические знания о разжигании огня, изготовлении пива, обработке кожи, создании ловушек и других ремеслах. Подарок для взрослых и старших подростков, увлекающихся туризмом, выживанием, историей технологий, мастерством и практическими навыками.

5. Набор для выращивания грибов. Домашняя миниферма позволяет наблюдать за развитием грибницы, поддерживать нужную влажность и в конце концов собрать собственный урожай. Можно выбрать набор с шампиньонами, вешенками или другими съедобными грибами – в зависимости от предложений производителя. Это интересный подарок для любителей садоводства, природы и небольших домашних экспериментов. Особенно он понравится людям, которым интересно не только вырастить что-то своими руками, но увидеть весь процесс от начала до результата.

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6. Домашний сад с зеленью. Компактная система для выращивания пряных трав поможет иметь свежий базилик, мяту или кинзу даже зимой. Такой подарок подойдет людям, которые любят готовить, интересуются растениями или мечтают о маленьком огороде, но не имеют дачи или балкона. Некоторые системы можно разместить прямо на кухонной полке.

Для домашних кулинаров и поклонников гастрономических экспериментов

© Фото из открытых источников

7. Книга о науке пищи. Это может быть издание об истории и биологии вина, секретах сыроделия, выпекании хлеба на закваске или искусстве ферментации. Такие книги рассказывают, как дрожжи и бактерии меняют продукты, откуда берутся разные вкусы и ароматы, отчего молоко превращается в сыр, а мука с водой — в рыхлый хлеб.

Такой подарок понравится тем, кто любит не просто готовить по рецептам, а понимать сам процесс: домашним сыроварам и пекарям, ценителям вина, поклонникам крафтовых продуктов и всем, кто интересуется гастрономией. Особенно уместна такая книга для человека, который постоянно пробует новые рецепты и не боится кулинарных экспериментов.

Для тех, кто ценит новые впечатления и заботу о себе

© Фото из открытых источников

8. Применение против джетлага. Это цифровой подарок для тех, кто часто путешествует между часовыми поясами или работает посменно. Приложение учитывает время перелета и разницу во времени и составляет индивидуальный план: когда ложиться спать, дремать, выходить на свет или пить кофе. Его цель – помочь организму легче адаптироваться к новому режиму. Особенно уместен такой подарок для упорных путешественников.

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9. Обувь для тренировок босиком. Это специальные кроссовки с гибкой подошвой и широкой передней частью, дающие стопе больше свободы движения. Они могут заинтересовать людей, которые занимаются силовыми тренировками, фитнесом или исследуют разные подходы к физической активности. В то же время такая обувь довольно личный подарок: важно учесть размер, форму стопы и то, действительно ли человек хочет попробовать именно этот тип кроссовок.

10. Сертификат на звуковую медитацию. Это возможность провести время необычно и отдохнуть под звуки тибетских чаш, гонгов и других акустических инструментов. Во время так называемой звуковой ванны участники обычно лежат с закрытыми глазами и слушают длительные вибрации и мелодичные звуки. Сертификат подойдет взрослым, интересующимся йогой, медитацией, практиками осознанности или просто желающим попробовать новый формат релаксации. Можно выбрать индивидуальный сеанс или групповое занятие.

Подарок может перерасти в новый увлечение

Иногда необычное хобби начинается с самого простого оборудования. Например, 16-летний школьник из Житомирской области с помощью школьного 3D-принтера напечатал протез лапки для курицы , которая потеряла концовку. Парень самостоятельно разработал конструкцию, рассчитал размеры и усовершенствовал первую неудачную модель. Теперь он мечтает заниматься протезированием и робототехникой.

Не обязательно иметь сложную технику, чтобы заниматься домашними экспериментами. Даже небольшой садик на подоконнике может обеспечить свежей зеленью в холодное время года. Для такого минигорода подходят базилик, мята, чабрец и шнит-лук – эти растения можно выращивать в горшках прямо на кухне.

Еще один кулинарный проект, не требующий специального оборудования, — домашний хлеб на закваске . Ее можно приготовить из муки и воды, ежедневно прикармливая смесь. Обычно для формирования активной закваски требуется около пяти-семи дней, а впоследствии ее можно использовать для выпекания хлеба, булок и чиабатов.

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