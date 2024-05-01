Что подают в качестве закуски к коньяку: запомните "золотое" правило 4С

В нашей стране коньяк пользуется большой популярностью. Но не каждый украинец знает, чем лучше закусывать коньяк, чтобы не выпить и не испортить вкус напитка. На Западе существует правило 4С.

С чем пьют коньяк: правило 4С

Коньяк считается благородным напитком, поэтому его никогда не пьют в больших количествах или залпом. Важно научиться наслаждаться каждым глотком, держа напиток во рту, чтобы посмаковать. После того как выпили глоток коньяка, сделайте вдох через нос, чтобы раскрылся весь аромат напитка.

В Украине коньяк чаще всего закусывают кусочками лимона, но это заблуждение. Из-за кислоты фрукта, вкус напитка перебивается. Во Франции же, где и была создана технология приготовления коньяка, существует правило 4С. Здесь считают, что оптимально сочетаются четыре основных продукта:

коньяк (cognac);

шоколад (chocolate);

сигара (cigare);

кофе (coffee).

Соответственно, любое распитие этого напитка превращается в настоящую церемонию. Сначала гостям подают кофе, затем коньяк. После нескольких глотков его закусывают кусочком черного шоколада, после чего выкуривают сигару.

Что еще подают в качестве закуски к коньяку

Что подают в качестве закуски к коньяку / Фото: Unsplash

В украинской традиции на стол к коньяку обычно подают мясные блюда. Наилучшим вариантом считается тонко нарезанная буженина или телятина. А вот пятилетний или трехлетний коньяк хорошо сочетается с красным мясом птицы (индейка, гусь, утка), ведь этот напиток имеет легкую кислинку и отличается отличным балансом фруктовых ноток.

Интересно, что совсем недавно гурманами было открыто новое сочетание вкусов: коньяк прекрасно сочетается с японскими блюдами (суши и сашими). Также в него можно подавать большинство фруктов и ягод. Однако важно, чтобы они не были слишком сладкими (гранат, виноград, груши, кислая клубника).

Чем больше выдержка напитка, тем более сладкие фрукты следует выбирать. А вот к молодому коньяку подойдут освежающие ягоды. Если вы хотите остановиться на творожной тарелке, то лучше подойдут благородные сыры, особенно очень жесткие, которые сгладят эффект обжига от напитка и усиливают его послевкусие.

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