Что подсыпать под пионы в сентябре, чтобы в следующем году они пышно цвели

Уход за пионами

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После завершения цветения пионы требуют не меньшего внимания, чем весной. В конце лета и начале осени растения постепенно завершают активный сезон, а их корневая система накапливает питательные вещества, необходимые для восстановления роста в следующем году.

Именно поэтому в сентябре следует обратить внимание на состояние почвы и самих кустов. Если земля бедна, а пионы в последнее время растут и цветут слабее, им может понадобиться подкормка. В то же время излишек удобрений также нежелателен, поэтому вносить их без меры не следует.

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В чем нуждаются пионы осенью

По мнению экспертов, в конце сезона пионам прежде всего важны фосфор и калий. Фосфор участвует в развитии корневой системы и энергетических процессах растения, а калий необходим для регулирования водного баланса и нормального протекания многих физиологических процессов.

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Вместо этого с большим количеством азота осенью следует быть осторожными. Его переизбыток провоцирует наращивание зеленоватой массы, что в конце сезона растению уже не необходимо. Чрезмерное удобрение может негативно сказаться на будущем цветении.

Что подпитать пионы в сентябре

Для осенней подкормки можно приготовить смесь из древесной золы, хорошо перепревшего компоста и базальтовой муки в соотношении 1:1:2.

Компост обогащает землю органическим веществом и отдает питательные элементы. Древесная зола является источником калия, кальция и других минеральных веществ. Базальтовая мука содержит разные минеральные компоненты, состав и количество которых зависят от конкретного сырья.

Готовую смесь распределяют вокруг куста, не насыпая ее непосредственно на почки и основание растения. Затем ее можно очень аккуратно смешать с верхним слоем почвы и полить землю.

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Точного универсального количества такой смеси на один куст нет. Поэтому не стоит обильно засыпать ею землю в надежде получить больше цветов, избыток питательных веществ растениям так же нежелателен, как и их недостаток.

Как использовать пепел по отдельности

Если нет компоста или базальтовой муки, древесную золу можно применять и отдельно, если она подходит для почвы на участке. Небольшое количество рассыпают вокруг пиона и осторожно смешивают с поверхностным слоем земли.

Есть и жидкий вариант подкормки, 1 стакан древесной золы добавляют до 10 л воды и оставляют примерно в сутки, после чего используют полученную жидкость для полива.

Однако делать такую подкормку регулярной процедурой без надобности не стоит. Если в почве достаточно калия или его pH уже высок, дополнительный пепел растению не требуется.

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Почему с древесной золой нужно быть осторожными

Зола действительно может быть полезна для сада, однако использовать его нужно с учетом свойств почвы. Он имеет щелочную реакцию и способен повышать его рН.

Пионы хорошо чувствуют себя в слабокислой или близкой к нейтральной почве. Если земля уже щелочная, то регулярное внесение пепла может еще больше изменить ее реакцию и ухудшить доступность отдельных питательных элементов.

Важно и происхождение самого пепла. Для сада подходит пепел от чистой необработанной древесины. Остатки после сжигания крашеных или лакированных досок, ДСП, фанеры и других обработанных материалов использовать в качестве удобрения нельзя.

Можно ли обойтись только компостом для подкормки

Для пионов осенью можно использовать и хорошо созревший компост. Его распределяют тонким слоем вокруг растения. Органическое вещество постепенно улучшает структуру почвы и помогает ему удерживать влагу.

При этом не нужно засыпать компостом основание травянистого пиона. Для этой культуры важна правильная глубина расположения почек обновления. Если они окажутся слишком глубоко, растение может хорошо наращивать листву, но плохо цвести.

Одной из распространенных рекомендаций для травянистых пионов является расположение верхних почек примерно на 2,5-5 см ниже поверхности почвы. Поэтому постоянно насыпать толстый слой компоста непосредственно над корневищем нежелательно.

Когда подкормка не нужна

Если пион здоров, хорошо растет и ежегодно обильно цветет, подкармливать его только потому, что наступил сентябрь, необязательно. В плодородной почве питательных веществ может быть достаточно.

Особенно осторожно следует относиться к систематическому внесению фосфорных и калийных удобрений без понимания состава почвы. Эти элементы могут накапливаться, поэтому точнее всего определить потребность растений помогает анализ земли.

Сентябрьскую подкормку лучше рассматривать как дополнительный уход за истощенной почвой, а не обязательную ежегодную процедуру.

Что еще нужно сделать с пионами осенью

Когда листья травянистых пионов естественно отмирают, их срезают и убирают из клумбы. Особенно важно не оставлять под кустами пораженные болезнями листья, поскольку на растительных остатках могут сохраняться возбудители инфекций.

Осень также считается благоприятным периодом для посадки и разделения травянистых пионов. При посадке нужно следить за расположением почек, чрезмерное углубление является одной из причин, по которым взрослый здоровый куст может годами давать много листьев, но мало цветов.

Итак, компост, древесный пепел и базальтовую муку можно использовать для осеннего ухода за пионами, но подкормка должна соответствовать состоянию почвы. Для обильного цветения важны не только удобрения, но и достаточное количество солнца, правильная глубина посадки, умеренная влажность и отсутствие избытка азота.

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