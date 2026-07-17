Что полезнее — гречка, макароны или картофель / © Фото из открытых источников

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Гречка, картофель и макароны — одни из самых популярных продуктов на украинском столе. Вокруг них существует немало мифов: одни считают, что картофель вредит фигуре, другие боятся макарон, а гречку называют самой полезной крупой. На самом деле, врачи советуют оценивать не только калорийность, но и питательную ценность, содержание клетчатки, витаминов и способ приготовления. Разберемся, какой из этих продуктов следует употреблять чаще всего.

Почему гречку врачи называют одним из лучших гарниров

Среди этих трех продуктов именно гречка чаще всего получает одобрительные отзывы диетологов. Она богата растительным белоком, клетчаткой, магнием, железом, калием, фосфором и витаминами группы В.

Гречневая крупа обеспечивает длительное ощущение сытости, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствует нормальной работе пищеварительной системы. Благодаря большому количеству антиоксидантов, она также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

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Специалисты рекомендуют включать гречку в рацион несколько раз в неделю людям всех возрастов, особенно тем, кто следит за своим весом или имеет повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Действительно ли картофель так вреден

Картофель незаслуженно получил репутацию продукта, который якобы обязательно приводит к набору веса. На самом деле проблема заключается не в самом картофеле, а в способе его приготовления.

Вареный или запеченный картофель содержит витамин С, калий, витамин В6 и пищевые волокна. Она хорошо насыщает организм и может являться частью здорового питания.

Картофель фри, чипсы или блюда с большим количеством масла и жирных соусов значительно калорийнее и содержат больше соли и насыщенных жиров. Именно они нежелательны для регулярного употребления.

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Макароны тоже могут быть полезными

Макароны не следует вычеркивать из своего меню. Если они изготовлены из твердых сортов пшеницы, то содержат больше белка, имеют более низкий гликемический индекс и дольше обеспечивают ощущение сытости.

Диетологи советуют варить их до состояния al dente, не переваривая. В таком виде они медленнее усваиваются и оказывают меньшее влияние на уровень глюкозы в крови.

Лучше всего сочетать макароны с овощами, зеленью, нежирной рыбой, курятиной или бобовыми, а не с большим количеством жирных соусов.

Что же стоит есть чаще — гречку, макароны или картофель

Если сравнивать именно питательную ценность, то первое место большинство специалистов отдают гречке. Она содержит больше полезных веществ, клетчатки и минералов, чем картофель или обычные макароны.

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Второе место можно отдать макаронам из твердых сортов пшеницы, если они правильно приготовлены и подаются полезными добавками.

Картофель также может быть частью здорового рациона, но предпочтительно отдавать предпочтение отварным или запеченным блюдам без избытка жира.

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