- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2277
- Время на прочтение
- 2 мин
Что полезнее — йогурт или сметана: эксперты дали неожиданный ответ, который непременно всех удивит
Главный секрет употребления этих молочных продуктов — баланс. Именно он позволяет извлечь максимум пользы без ущерба для организма.
Йогурт и сметана — два популярных молочных продукта, которые часто считают взаимозаменяемыми. Оба изготавливаются из молока, обладают приятным вкусом и активно используются в ежедневном рационе. Но когда речь идет о пользе для организма, разница между ними значительно больше, чем кажется на первый взгляд. И именно она стала причиной неожиданного заключения экспертов.
В чем принципиальная разница между йогуртом и сметаной
Йогурт — это ферментированный продукт, содержащий живые бактерии — пробиотики. Они оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и даже могут укреплять иммунитет.
Сметана, в свою очередь, это продукт с высшим содержанием жира. Она также проходит процесс ферментации, но не всегда содержит активные полезные бактерии в большом количестве.
Что говорят эксперты
Специалисты по питанию отмечают: если оценивать с точки зрения общей пользы для организма, йогурт имеет преимущество.
Его регулярное потребление:
поддерживает здоровую микрофлору;
улучшает усвоение питательных веществ;
способствует более легкому пищеварению.
Особенно это касается натурального йогурта без сахара и добавок.
Несмотря на это, сметану не следует списывать со счетов. Она содержит жирорастворимые витамины — A, D, E, и хорошо усваивается организмом в умеренных количествах.
Более того, жир в сметане помогает лучше усваивать некоторые полезные вещества из других продуктов, например из овощей.
Какой вывод экспертов
Эксперты пришли к выводу: дело не в том, что один продукт полезен, а другой нет. Йогурт лучше подходит для ежедневного употребления и поддержания здоровья.
А сметана — это дополнение к рациону, которое следует использовать умеренно, но не исключать полностью. То есть лучший вариант — не выбирать между ними, а грамотно совмещать.
Йогурт следует есть регулярно, желательно в первой половине дня или как легкий перекус. Сметану лучше добавлять в блюда — в супы, салаты и гарниры, но без излишества.