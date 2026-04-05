Какая польза йогурта и сметаны

Йогурт и сметана — два популярных молочных продукта, которые часто считают взаимозаменяемыми. Оба изготавливаются из молока, обладают приятным вкусом и активно используются в ежедневном рационе. Но когда речь идет о пользе для организма, разница между ними значительно больше, чем кажется на первый взгляд. И именно она стала причиной неожиданного заключения экспертов.

В чем принципиальная разница между йогуртом и сметаной

Йогурт — это ферментированный продукт, содержащий живые бактерии — пробиотики. Они оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и даже могут укреплять иммунитет.

Сметана, в свою очередь, это продукт с высшим содержанием жира. Она также проходит процесс ферментации, но не всегда содержит активные полезные бактерии в большом количестве.

Что говорят эксперты

Специалисты по питанию отмечают: если оценивать с точки зрения общей пользы для организма, йогурт имеет преимущество.

Его регулярное потребление:

поддерживает здоровую микрофлору;

улучшает усвоение питательных веществ;

способствует более легкому пищеварению.

Особенно это касается натурального йогурта без сахара и добавок.

Несмотря на это, сметану не следует списывать со счетов. Она содержит жирорастворимые витамины — A, D, E, и хорошо усваивается организмом в умеренных количествах.

Более того, жир в сметане помогает лучше усваивать некоторые полезные вещества из других продуктов, например из овощей.

Какой вывод экспертов

Эксперты пришли к выводу: дело не в том, что один продукт полезен, а другой нет. Йогурт лучше подходит для ежедневного употребления и поддержания здоровья.

А сметана — это дополнение к рациону, которое следует использовать умеренно, но не исключать полностью. То есть лучший вариант — не выбирать между ними, а грамотно совмещать.

Йогурт следует есть регулярно, желательно в первой половине дня или как легкий перекус. Сметану лучше добавлять в блюда — в супы, салаты и гарниры, но без излишества.