Можно ли посыпать землю содой: когда не следует / © pixabay.com

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Огородники используют как пищевую, так и кальцинированную соду. Иногда этот продукт действительно очень помогает растениям.

Например, сода – это незаменимый помощник, когда нужно уничтожить на грядке мучнистую росу. Для этого в ведре воды разбавляют 2 ст. ложки пищевой или 1 ст. ложку кальцинированной соды, добавляя 50 г хозяйственного мыла.

Таким средством обычно обрабатывают флоксы, крыжовники, кабачки, огурцы и тыквы.

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Также сгодится сода и тогда, когда вам нужно приготовить удобрение на основе меди. Благодаря присутствию этого вещества медь будет высвобождаться гораздо медленнее, будет действовать надежно и мягко.

Чтобы приготовить такое удобрение, возьмите 100 г медного купороса, 100 г пищевой соды (80 г кальцинированной), 10 л воды и добавьте 80 мл жидкого мыла. Очень важно здесь соблюдать правильный порядок примеси продуктов. Сначала нагревается вода и добавляется медный купорос. В другой емкости в теплой воде разводится сода, добавляется мыло. Когда первая смесь полностью охладится, постепенно влейте содовый раствор, тщательно помешивая. Объем нужно довести до 10 л.

Но сода помогает далековато не всегда. И нужно хорошо знать, когда это вещество может даже навредить.

Например, пищевая или кальцинированная сода не рекомендована для нейтрализации кислой почвы, для борьбы с желтыми листьями на огурцах, которые были вызваны недостаточным количеством калия или азота. В таком случае сода только усугубит ситуацию.

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Также ни в коем случае не посыпайте содой грядки, чтобы защититься от улиток. Такие действия приведут лишь к тому, что почва потеряет свое плодородие.

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