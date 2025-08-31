Что положить ребенку в рюкзак в школу, чтобы было очень вкусно и полезно: 10 лучших перекусов

Какие лучшие перекусы для школьников / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Начало учебного года всегда ставит родителей перед вопросом: что приготовить ребенку в школу, чтобы перекус был не только вкусным, но сытным и полезным? Ведь правильный ланч — это не просто еда, а важная составляющая развития, концентрации и хорошего настроения ребенка. Чтобы было проще определиться с обедами для своих школьников, мы собрали 10 лучших идей перекусов, которые можно смело класть в рюкзак и точно понравятся деткам.

Какие варианты соленых и сытных перекусов в школу

Куриный бургер. Можно приготовить из домашней или магазинной булочки, котлеты из курицы, добавить зелень и сезонные овощи. Куриное мясо — это легкий белок, который помогает ребенку оставаться энергичным, а овощи добавляют клетчатку для хорошего пищеварения. Сосиска в тесте. Можно купить в кулинарии супермаркета или приготовить дома. Чтобы выпечка была вкусной и полезной, лучше выбрать цельнозерновое тесто и качественную колбаску. Такой перекус быстро утоляет голод и дает силы на активное обучение и игры. Сэндвич с омлетом и ветчиной. Сытный и вкусный перекус, который удобно положить в рюкзак в ланч-боксе, он не будет растекаться. Омлет содержит белок и полезные жиры, поддерживающие концентрацию внимания и активность ребенка. Круассан-бутерброд. Легкая альтернатива сэндвичу, начинка может быть любой: колбаса с зеленью и овощами, ветчина с сыром, индейка и т.д. Благодаря легкому тесту ребенку будет проще усваивать пищу, а питательная начинка придаст силы и энергию. Роллы из лаваша. Можно завернуть запеченную курицу, творог, салат, морковь и огурец. Главное, завернуть их плотно, чтобы не распадались. Это сбалансированный перекус, ведь сочетание белков, овощей и клетчатки помогает ребенку дольше оставаться сытым.

Какие варианты сладких перекусов в школу

Йогурт с фруктами. Это источник быстрой энергии и клетчатки, к тому же, хорошо насыщает. А еще йогурт поддерживает микрофлору кишечника, а фрукты дают витамины и заряд бодрости. Домашнее печенье. Например, овсяное с минимумом сахара и максимумом пользы. Овсяное печенье содержит медленные углеводы, обеспечивающие стабильный уровень энергии без резких перепадов. Сырные ватрушки. Не только вкусные, но и полезные, поскольку содержат белки и углеводы, которые в тандеме насыщают и заряжают энергией на длительное время. А творог в составе выпечки поддерживает здоровье костей и зубов благодаря кальцию. Булочки с ягодами или шоколадом. Прекрасный вариант для маленьких сладкоежек. Ягоды насыщают организм натуральными витаминами и антиоксидантами, а шоколад в умеренном количестве поднимает настроение. Домашние вафли с тыквой или яблоком. Любимое лакомство детей, а еще оно питательное, ароматное и аппетитное. Тыква и яблоко содержат полезные витамины и клетчатку, а цельнозерновая мука делает перекус еще более сытным.

Также на перекус обязательно нужно класть свежие фрукты и ягоды, орехи и сухофрукты. Они содержат антиоксиданты и витамины, влияющие на активность работы мозга. Поэтому ваши малыши будут хорошо усваивать учебный материал.