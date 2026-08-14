Что положить у входной двери для защиты дома: 4 сильнейшие обереги

Самыми мощными оберегами для порога считают соль, травы, подкову и чеснок / © Фото из открытых источников

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С давних пор люди использовали специальные предметы и травы для блокировки отрицательной энергии прямо на входе в жилище . Благодаря правильному размещению оберегов можно создать надежный барьер против плохого глаза и недоброжелателей.

Об этом пишет eMIS Media.

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Подкова и мешочек с солью

Одним из самых известных защитных символов в Украине является обычная металлическая подкова . Считается, что выкованная в горне металлическая форма эффективно отражает зависть и недобрый глаз, а правильное ее размещение способно существенно повлиять на атмосферу в семье. Чаще ее вешают над входной дверью рожками вверх, чтобы она накапливала удачу, словно чаша, однако для выведения накопленного негатива из квартиры подкову иногда вращают рожками вниз.

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Другим действенным и максимально простым оберегом является полотняной мешочек с крупной солью . Соль издавна славится своей способностью поглощать любую отрицательную энергию, поэтому такой мешочек следует повесить у входа или положить на верхнюю полку в прихожей. Раз в пол года соль необходимо заменять новой, высыпая старую под дерево или в проточную воду.

«Когда человек выбирает оберег, он действительно выбирает язык, на котором будет говорить с собственным домом», — объясняют исследователи украинских традиций.

Защитные травы и чеснок

Украинская традиция предполагает использование мощных венков из полевых трав, собранных собственноручно. Венок из пшеницы, полыни, мяты и чабреца обычно вешают на внутренней стороне входной двери. Полынь эффективно отгоняет недоброжелателей, мята успокаивает тех, кто переступает порог, а чабрец стоит на страже здоровья всех жителей.

По информации 13 Moons, в европейской традиции главным охранником порога выступает чеснок. Вблизи двери вешают косы из чеснока , чтобы предотвратить проникновение вредных сущностей или закапывают его зубчики по углам участка. Также для очистки пространства перед входом используют окурение веточками можжевельника , дым которого способен прогнать любую застоявшуюся энергию.

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Напомним, некоторые цветы в украинской народной традиции считались защитниками дома от зла и нечистой силы. Обязательно посадите их возле своего дома, и они будут защищать от ведьм, колдунов и сглаза.

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