Что положить в бачок, чтобы унитаз всегда сиял чистотой: вам обязательно понравится этот лайфхак

Мочевой камень, известковый налет в унитазе, ржавчина являются распространенными проблемами, и моющие средства не всегда могут справиться с ними. Однако сообразительные хозяйки придумали кучу методов, чтобы упростить чистку унитаза. Рассказываем о полезных лайфхаках, которые помогут легко избавиться от любой грязи и налета на сантехнике. Вам больше не придется тратить кучу сил и времени на чистку унитаза, а эффект от этих подручных средств вас приятно удивит.

Что положить в бачок с водой, чтобы унитаз всегда был чистым

Для приготовления средства нужно взять столовую ложку зубной пасты, желательно мятной, чтобы оставляла приятный аромат. К зубной пасте следует добавить столовую ложку соды и столько же стирального порошка. Все тщательно перемешайте и положите в полиэтиленовый мешочек или пакет, хорошо его завяжите. Возьмите зубочистку и проделайте проколы в пакете в нескольких местах, затем положите его в бачок с водой. Теперь ваш унитаз будет не только чистым, но и будет приятно пахнуть, вам больше не придется тратить кучу сил и времени на его чистку.

Как отчистить унитаз от желтого налета и извести с помощью подручных средств

Сода с уксусом. Сначала нужно слить воду, затем посыпать поверхность унитаза содой и потереть ершиком. Через пол часа налейте уксус на соду, чтобы произошла реакция, затем потрите еще раз все загрязненные места. Подождите 10 минут, пока средство полностью отработает, и несколько раз слейте воду.

Сначала нужно слить воду, затем посыпать поверхность унитаза содой и потереть ершиком. Через пол часа налейте уксус на соду, чтобы произошла реакция, затем потрите еще раз все загрязненные места. Подождите 10 минут, пока средство полностью отработает, и несколько раз слейте воду. Соль с уксусом. Нагрейте 200 г обычного столового уксуса до 38-39 °С, растворите в нем чайную ложку соли. Нанесите раствор на стенки унитаза, пройдитесь ершиком по проблемным местам. Средство надо оставить на 10 часов, затем смыть несколько раз водой.

Нагрейте 200 г обычного столового уксуса до 38-39 °С, растворите в нем чайную ложку соли. Нанесите раствор на стенки унитаза, пройдитесь ершиком по проблемным местам. Средство надо оставить на 10 часов, затем смыть несколько раз водой. Горчичный порошок. Чтобы приготовить средство, необходимо 2 столовых ложки сухой горчицы смешать с таким же количеством лимонной кислоты, добавить 4 столовые ложки крахмала. К смеси следует добавить немного воды, чтобы образовалась паста. Приготовленное средство нанесите на стенки унитаза, хорошо потрите, оставьте отрабатывать на 30 минут. Затем смойте несколько раз водой.

Чтобы приготовить средство, необходимо 2 столовых ложки сухой горчицы смешать с таким же количеством лимонной кислоты, добавить 4 столовые ложки крахмала. К смеси следует добавить немного воды, чтобы образовалась паста. Приготовленное средство нанесите на стенки унитаза, хорошо потрите, оставьте отрабатывать на 30 минут. Затем смойте несколько раз водой. "Кока-Кола" отлично справится с камнем и известковым налетом. Для этого достаточно влить 2 литра напитка в унитаз, хорошо обработать щеткой проблемные места, оставить на два-три часа. Затем слейте воду – от грязи, налета и желтизны не будет и следа.

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