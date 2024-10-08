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Что положить в бачок, чтобы унитаз всегда сиял чистотой: вам обязательно понравится этот лайфхак

Что положить в бачок, чтобы унитаз всегда сиял чистотой: вам обязательно понравится этот лайфхак

Как быстро отчистить унитаз / Фото: Freepik

Унитаз будет блистеть, как новый, неприятных запахов не будет: чем лучше чистить сантехнику в домашних условиях.

Мочевой камень, известковый налет в унитазе, ржавчина являются распространенными проблемами, и моющие средства не всегда могут справиться с ними. Однако сообразительные хозяйки придумали кучу методов, чтобы упростить чистку унитаза. Рассказываем о полезных лайфхаках, которые помогут легко избавиться от любой грязи и налета на сантехнике. Вам больше не придется тратить кучу сил и времени на чистку унитаза, а эффект от этих подручных средств вас приятно удивит.

Что положить в бачок с водой, чтобы унитаз всегда был чистым

Для приготовления средства нужно взять столовую ложку зубной пасты, желательно мятной, чтобы оставляла приятный аромат. К зубной пасте следует добавить столовую ложку соды и столько же стирального порошка. Все тщательно перемешайте и положите в полиэтиленовый мешочек или пакет, хорошо его завяжите. Возьмите зубочистку и проделайте проколы в пакете в нескольких местах, затем положите его в бачок с водой. Теперь ваш унитаз будет не только чистым, но и будет приятно пахнуть, вам больше не придется тратить кучу сил и времени на его чистку.

Как отчистить унитаз от желтого налета и извести с помощью подручных средств

  • Сода с уксусом. Сначала нужно слить воду, затем посыпать поверхность унитаза содой и потереть ершиком. Через пол часа налейте уксус на соду, чтобы произошла реакция, затем потрите еще раз все загрязненные места. Подождите 10 минут, пока средство полностью отработает, и несколько раз слейте воду.
  • Соль с уксусом. Нагрейте 200 г обычного столового уксуса до 38-39 °С, растворите в нем чайную ложку соли. Нанесите раствор на стенки унитаза, пройдитесь ершиком по проблемным местам. Средство надо оставить на 10 часов, затем смыть несколько раз водой.
  • Горчичный порошок. Чтобы приготовить средство, необходимо 2 столовых ложки сухой горчицы смешать с таким же количеством лимонной кислоты, добавить 4 столовые ложки крахмала. К смеси следует добавить немного воды, чтобы образовалась паста. Приготовленное средство нанесите на стенки унитаза, хорошо потрите, оставьте отрабатывать на 30 минут. Затем смойте несколько раз водой.
  • "Кока-Кола" отлично справится с камнем и известковым налетом. Для этого достаточно влить 2 литра напитка в унитаз, хорошо обработать щеткой проблемные места, оставить на два-три часа. Затем слейте воду – от грязи, налета и желтизны не будет и следа.

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