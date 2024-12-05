Что положить в холодец, чтобы был прозрачным и хорошо застывал: восемь важных правил приготовления блюда

Холодец можно увидеть почти на каждом новогоднем столе. Это блюдо вкусно и нравится многим украинцам.

Способов приготовления холодца существует немало, однако без знания основ вы не сможете приготовить действительно вкусное и аппетитное блюдо.

Прежде всего, о чем следует помнить, это выбор правильного мяса. Для бульона лучше выбирать кости и мясо с хрящами, так как в них содержится больше коллагена, который в процессе долгой термической обработки превратится в желатин. Поэтому студень лучше застынет.

Не забудьте замочить мясо перед приготовлением. Лучше оставить кусочки в холодной воде на всю ночь. Это необходимо, чтобы удалились остатки крови. Также замачивание сделает кожуру более мягкой.

Обязательно сливайте "первый" бульон, чтобы холодец не получился слишком масляным. Это сделает его более прозрачным. После сливки "первой" воды мясо и кастрюлю также промывают.

Не забывайте и о продолжительности варки бульона для студня. Его следует варить на медленном огне под закрытой крышкой, не допуская кипения. При этом варка длится 6-8 часов.

Не менее важно то, когда вы добавляете специи в бульон. Делать это нужно только в конце приготовления, тогда вкус мяса не перебьется. Это же правило касается и соли.

После завершения варки бульон обязательно процеживают. Кулинары советуют пропустить блюдо через три слоя марли несколько раз.

Заливают холодец в формы с плоским дном, тогда блюдо сможет хорошо застыть.

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