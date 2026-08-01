Как правильно готовить молоко / © pexels.com

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Молоко — один из тех продуктов, которые требуют особого внимания при нагревании. Стоит только на минуту отвлечься — и на дне кастрюли появляется пригорелый слой, а кухня наполняется неприятным запахом.

Избежать этой проблемы можно очень просто и понадобится только обычная вода. Как все сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Зачем наливать воду перед молоком

Перед тем как налить молоко в кастрюлю, достаточно ополоснуть ее холодной водой или оставить на дне одну-две столовые ложки жидкости, не вытирая посуду досуха.

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Во время нагрева тонкий водяной слой создает своеобразный защитный барьер между дном кастрюли и молоком. Благодаря этому белки и молочный сахар не так быстро оседают на горячей поверхности, а риск пригорания заметно уменьшается.

При этом вода почти не влияет на вкус продукта, ведь ее количество является минимальным.

Какую кастрюлю лучше использовать

Не менее важное значение имеет посуда. Лучше всего для кипячения молока подходят кастрюли с толстым многослойным дном. Они нагреваются более равномерно, поэтому температура распределяется по всей поверхности без резких перегревов.

Тонкие алюминиевые емкости, напротив, быстро нагреваются в отдельных местах, из-за чего молоко гораздо чаще прилипает ко дну.

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Не торопитесь включать сильный огонь

Еще одна распространенная ошибка — желание как можно быстрее довести молоко до кипения.

Если нагреть его на максимальном огне, нижний слой перегревается раньше, чем прогреется вся жидкость. Именно поэтому молоко начинает приставать ко дну, а затем и пригорает.

Оптимальный вариант — средний или даже небольшой огонь. Хотя процесс займет чуть больше времени, результат будет гораздо лучше.

Почему нужно регулярно помешивать

Во время нагревания молоко желательно периодически перемешивать деревянной или силиконовой лопаткой. Особое внимание следует уделять дну кастрюли, ведь именно там температура самая высокая. Перемешивание не позволяет оседать белкам на поверхности металла и образовывать плотный слой.

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Еще одна хитрость с ложкой

Многие хозяйки кладут сверху на кастрюлю деревянную ложку. Этот способ не защищает от пригорания, однако помогает предотвратить «бегство» молока во время закипания.

Когда пена начинает подниматься, ложка частично разрушает ее структуру, благодаря чему жидкость реже переливается через край.

Как правильно кипятить молоко

Чтобы молоко осталось вкусным, а кастрюля чистой, достаточно соблюдать несколько простых правил.

перед использованием ополоснуть кастрюлю холодной водой или оставить на дне немного воды;

выбирать посуду с толстым дном;

нагревать молоко на среднем огне;

регулярно перемешивать жидкость;

не оставлять кастрюлю без присмотра во время закипания.

Эти простые приемы помогут избежать пригоревшего запаха, сохранят естественный вкус молока и значительно облегчат мойку посуды после приготовления.

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