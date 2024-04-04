Что положить в кухонный шкаф, чтобы надолго избавиться от неприятного запаха

Неприятный запах в кухонном шкафу – довольно частая проблема для каждой хозяйки. Это доставляет немало хлопот, ведь приходится вытаскивать всю кухонную утварь и перемывать поверхности. Но есть несколько подручных средств, которые помогут справиться с нежелательными ароматами. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы надолго избавиться от этих хлопот.

Как избавиться от неприятного запаха в кухонных шкафах

Пищевая сода. Если открыть пачку соды и поставить в дальний угол шкафа, то можно мгновенно избавиться от вони. Ведь сода отлично поглощает все противные запахи. Для усиления эффекта можно добавить в соду несколько капель эфирного масла с любимым ароматом. Соду необходимо заменять по мере отработки, достаточно будет раз в два месяца.

Если открыть пачку соды и поставить в дальний угол шкафа, то можно мгновенно избавиться от вони. Ведь сода отлично поглощает все противные запахи. Для усиления эффекта можно добавить в соду несколько капель эфирного масла с любимым ароматом. Соду необходимо заменять по мере отработки, достаточно будет раз в два месяца. Древесный уголь. Таким образом можно легко нивелировать нежелательный аромат в кухонном шкафу, потому что древесный уголь также способен быстро поглощать запахи. Такие пакетики можно приобрести в магазине и разложить по шкафам, и вам не придется каждую неделю вымывать все поверхности внутри. Уголь нужно заменять каждые два месяца.

Таким образом можно легко нивелировать нежелательный аромат в кухонном шкафу, потому что древесный уголь также способен быстро поглощать запахи. Такие пакетики можно приобрести в магазине и разложить по шкафам, и вам не придется каждую неделю вымывать все поверхности внутри. Уголь нужно заменять каждые два месяца. Уксус. Это одно из средств, которое также отлично убивает все нежелательные ароматы. Поставьте белый уксус в угол шкафа в любой емкости и меняйте каждые 5 недель. Тогда вы забудете о неприятном аромате и частом мытье поверхностей.

Это одно из средств, которое также отлично убивает все нежелательные ароматы. Поставьте белый уксус в угол шкафа в любой емкости и меняйте каждые 5 недель. Тогда вы забудете о неприятном аромате и частом мытье поверхностей. Кожа цитрусовых. Не стоит выбрасывать кожуру после того, как вы полакомились фруктом. Она хорошо работает как ароматизатор. Положите кожуру апельсина, мандарина или лимона в кухонный шкаф. По мере высыхания, она будет выделять эфирные масла, которые будут нейтрализовать все нежелательные запахи, оставляя свежий аромат. Когда кожуры будут высыхать, заменяйте их другими.

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