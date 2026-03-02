- Дата публикации
Что положить в лунку к помидорам, чтобы урожай вырос вдвое, а растения не болели
Урожай помидоров начинается не с семян и даже не с рассады — он начинается с почвы.
Еще до того, как растение сделает первый рывок вверх, от того, что вы положите в лунку при посадке, зависит, будут ли кусты крепкими, а плоды крупными, сочными и сладкими.
Опытные садоводы знают: правильно подготовленная почва работает на помидоры весь сезон. Вот проверенные способы подкормки лунок для здоровых кустов и обильного урожая.
Компост: мягкая почва и постоянное питание
Помидоры не любят плотную землю, которая после полива становится похожей на бетон. Хорошо перепревший компост делает почву воздухопроницаемой и насыщает ее органическими веществами. Он питает растение постепенно, обеспечивая равномерный рост без стресса.
Древесная зола: сладкие и плотные плоды
Небольшое количество древесной золы помогает снизить кислотность почвы и добавляет калий, отвечающий за вкус и плотность томатов. Главное — не переборщить, ведь переизбыток пепла может препятствовать усвоению других элементов.
Перегной: быстрое укоренение и прочные корни
Перегной или хорошо вызревший навоз обеспечивает рассаду доступными питательными веществами и улучшает структуру почвы. Корни приживаются быстрее, без стресса. Свежую органику использовать нельзя — она может ожечь корни и способствовать болезням.
Лузга лука: естественная защита от вредителей
Добавив в лунку горсть луковой шелухи, вы создаете природный антисептик, который уменьшает риск поражения почвенными вредителями.
Доломитовая мука: кальций, магний и оптимальная кислотность
Этот минерал обогащает почву кальцием и магнием и помогает растению лучше усваивать питательные вещества. Одновременно доломитовая мука снижает кислотность почвы, что положительно влияет на развитие помидоров.
Биопрепараты: профилактика заболеваний
Перед высадкой рассады многие проливают лунки раствором биопрепаратов:
Фитоспорин — угнетает грибковые и бактериальные возбудители.
Триходерма — вытесняет патогены из почвы.
Планриз — снижает риск корневых гнили.
Гамаир/Алирин-Б — бактерии против почвенных инфекций.
Бактофит — мягкий биофунгицид для профилактики грибковых заболеваний.
Их разводят в теплой воде и проливают почву или лунки перед высадкой, чтобы заселить почву полезными микроорганизмами и защитить помидоры с самого начала.
Помидоры, посаженные в хорошо подготовленную почву, быстрее укореняются, формируют мощную корневую систему, лучше переносят перепады температуры и реже болеют. Такие кусты стабильно дают большой, сладкий и обильный урожай.