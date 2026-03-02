Что положить в лунку к помидорам, чтобы урожай вырос вдвое, а растения не болели

Что положить в лунку во время высадки помидоров / © unsplash.com

Реклама

Еще до того, как растение сделает первый рывок вверх, от того, что вы положите в лунку при посадке, зависит, будут ли кусты крепкими, а плоды крупными, сочными и сладкими.

Опытные садоводы знают: правильно подготовленная почва работает на помидоры весь сезон. Вот проверенные способы подкормки лунок для здоровых кустов и обильного урожая.

Компост: мягкая почва и постоянное питание

Помидоры не любят плотную землю, которая после полива становится похожей на бетон. Хорошо перепревший компост делает почву воздухопроницаемой и насыщает ее органическими веществами. Он питает растение постепенно, обеспечивая равномерный рост без стресса.

Реклама

Древесная зола: сладкие и плотные плоды

Небольшое количество древесной золы помогает снизить кислотность почвы и добавляет калий, отвечающий за вкус и плотность томатов. Главное — не переборщить, ведь переизбыток пепла может препятствовать усвоению других элементов.

Перегной: быстрое укоренение и прочные корни

Перегной или хорошо вызревший навоз обеспечивает рассаду доступными питательными веществами и улучшает структуру почвы. Корни приживаются быстрее, без стресса. Свежую органику использовать нельзя — она может ожечь корни и способствовать болезням.

Лузга лука: естественная защита от вредителей

Добавив в лунку горсть луковой шелухи, вы создаете природный антисептик, который уменьшает риск поражения почвенными вредителями.

Доломитовая мука: кальций, магний и оптимальная кислотность

Этот минерал обогащает почву кальцием и магнием и помогает растению лучше усваивать питательные вещества. Одновременно доломитовая мука снижает кислотность почвы, что положительно влияет на развитие помидоров.

Реклама

Биопрепараты: профилактика заболеваний

Перед высадкой рассады многие проливают лунки раствором биопрепаратов:

Фитоспорин — угнетает грибковые и бактериальные возбудители.

Триходерма — вытесняет патогены из почвы.

Планриз — снижает риск корневых гнили.

Гамаир/Алирин-Б — бактерии против почвенных инфекций.

Бактофит — мягкий биофунгицид для профилактики грибковых заболеваний.

Их разводят в теплой воде и проливают почву или лунки перед высадкой, чтобы заселить почву полезными микроорганизмами и защитить помидоры с самого начала.

Помидоры, посаженные в хорошо подготовленную почву, быстрее укореняются, формируют мощную корневую систему, лучше переносят перепады температуры и реже болеют. Такие кусты стабильно дают большой, сладкий и обильный урожай.