Что положить в ящик со свеклой: корнеплод пролежит всю зиму и будет вкусным к весне

Обеспечив правильные условия, вы сможете хранить свеклу свежей и жесткой вплоть до самой весны.

Прежде всего следует отметить, что идеальной температурой для хранения свеклы является от +2 до +5 градусов. Поэтому для хранения на длительное время отлично подойдет погреб с хорошей вентиляцией, а если речь идет о небольшом количестве плодов, то даже холодильник.

Выбирая для хранения свеклы погреб, обратите внимание на один важный нюанс. В ящик или другую емкость, куда вы выкладываете овощи, сначала нужно насыпать тонкий (примерно 2 см) слой песка. Благодаря этой хитрости вы создадите оптимальный уровень влажности, что защитит свеклу от гниения зимой.

Дополнительно специалисты советуют накрывать свеклу ветками можжевельника, которые защитят корнеплоды от вредителей и плесени. Если нет можжевельника, подойдут куски картона.

Если вы храните свеклу в холодильнике, не забудьте каждый плод обернуть бумажным полотенцем, которое будет впитывать лишнюю влагу. Тогда овощи не будут гнить.

Завернутые корнеплоды дополнительно кладут в полиэтиленовый пакет, делая несколько отверстий для вентиляции.

Читайте также: