Что понадобится туристам на Мадейре: украинка дала важный совет

Девушка из Украины, которая живет на Мадейре, посоветовала туристам обязательно арендовать автомобиль на этом острове, который известен своими фешенебельными курортами. Однако из-за особенностей местного рельефа вождение здесь довольно сложное.

Об этом украинка по имени Виктория рассказала в своем блоге на TikTok.

По ее словам, 90% здешних дорог — постоянные подъемы и спуски с поворотами и короткие разгонные полосы. Ощущения от вождения она сравнила с картингом, но за рулем настоящего автомобиля,

Виктория отметила, что из-за коротких разгонных полос здесь постоянные очереди желающих заехать на автобан. Поскольку на острове много стареньких машин, которым не хватает мощности, они просто выезжают на автобан со скоростью 20-30 километров в час.

В некоторых местах заезд на автобан начинается сразу после тоннеля, поэтому видимость для тех, кто заезжает на автобан или уже находится на автобане, ограничена.

Виктория отметила, что, управляя транспортом на Мадейре, нужно быть максимально сосредоточенным, поскольку водители часто создают аварийные ситуации, в частности, пренебрегая включением указателей поворота.

