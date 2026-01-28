Что порода вашей собаки говорит о вашем характере

Такса / © Associated Press

Порода собаки, которую выбирает человек, может многое рассказать о его характере. К такому выводу пришли исследователи Kennel Club, проанализировав связь между популярными породами и чертами личности их владельцев.

Об этом сообщило издание Express.

В исследовании приняли участие более 1500 нынешних и бывших владельцев 16 распространенных пород. Респондентов оценивали по пяти ключевым характеристикам — экстраверсии, открытости к новому, доброжелательности, эмоциональной стабильности и добросовестности. Результаты показали: между выбором породы и доминантными чертами характера действительно прослеживается корреляция.

Так, владельцев бордер-терьеров описывают как бойких, обаятельных и жизнерадостных, а сторонников стаффордширских бультерьеров — как надежных и ласковых, несмотря на противоречивую репутацию самой породы. Спрингер-спаниелей чаще выбирают люди сдержанные, пунктуальные и приверженные традициям.

Миниатюрные шнауцеры, по данным исследования, обычно появляются в домах организованных и дисциплинированных людей, которые ценят порядок и правила. Виппеты же подходят тем, кто любит новые впечатления, имеет много увлечений и не боится риска.

Отдельное внимание уделили золотистым ретриверам и лабрадорам — одним из самых популярных пород в стране. Их владельцы, как правило, эмоционально стабильные, открытые к общению и излучают позитив. Зато среди владельцев такс и чихуахуа чаще всего доминирует черта надежности.

Исследование также показало, что владельцы немецких овчарок склонны помогать другим и брать на себя ответственность.

Напомним, ранее кинолог Уилл Атертон назвал породы собак, которых он не советовал бы заводить в семьях с маленькими детьми.