Что посадить на огороде на зиму: будет ранний урожай вместо сорняков

Осенняя пора т- это не только сезон сбора урожая, но и посадки растений на зиму. Такая посадка вместе с ранним урожаем, может предотвратить рост сорняков на участке

Эксперты назвали топ-3 культуры для посадки под зиму.

Во-первых, речь идет о луке. "Подзимняя посадка гарантирует раннее появление зеленого лука весной, а летом вы уже сможете убирать урожай", — объясняют специалисты. Посадка лука под зиму помогает решить проблему многих огородников, а именно сделает растения более устойчивыми к луковой мухе.

Еще одна важная культура для посадки осенью – это морковь. "Для посева моркови земля должна осесть, поэтому грядки следует подготовить заранее". Эксперты советуют сеять морковь, когда температура опустится до +2…+4 °C, заворачивая семена на глубину 3-4 сантиметра. Весной на такой грядке можно получить качественные всходы.

Третья топ культура, которую рекомендуют высаживать под зиму, – это озимый чеснок. "Городники любят озимый чеснок за большие зубцы, которые легко отделяются от головки и хорошо чистятся", — отмечают эксперты.

Чтобы получить хороший урожай чеснока, его нужно сажать на зиму на глубину 8 см на расстоянии между зубками в ряду 8-10 см.

А когда наступают стойкие холода, чтобы растения не подмерзли, эксперты советуют накрывать грядки еловыми ветвями или соломой, удерживающими снег на месте посадки, которые защищают растения.

Для зимнего посадки подойдут такие культуры как свекла, редис, репа, капуста, разнообразная зелень.

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