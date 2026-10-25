Город.

Реклама

В конце октября в первой половине ноября, если почва не промерзла, а погода позволяет работать на участке, можно успеть посадить некоторые культуры — озимый чеснок, лук-севок и посеять некоторые овощи и зелень под зиму.

Что можно посадить на огороде в конце осени читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Огородники отмечают, что в это время еще можно успеть посадить озимый чеснок и лук-севок, а при соответствующих погодных условиях — морковь, петрушку, укроп и щавель. Однако ориентироваться нужно не только на календарь, но и на температуру почвы, прогноз погоды и особенности региона.

Реклама

Самая распространенная ошибка — поспешить с посадкой, пока земля еще теплая. Семена могут прорасти, а молодые растения не переживут морозов. Если почва промерзла или прогнозируется резкое похолодание, лучше отказаться от полевых работ.

Озимый чеснок

Конец октября — начало ноября — это традиционный период посадки озимого чеснока во многих регионах страны, но конкретные сроки зависят от погоды. Ведь почти что, чтобы зубчики успели сформировать корни до промерзания земли, но не начали активно прорастать.

Для посадки следует выбрать здоровые, большие зубчики 0 без пятен и гнили. Их высаживают в рыхлую почву на солнечном участке. Обычно между зубчиками оставляют 8-12 см, а между рядами — 20-30 см. Глубина посадки зависит от размера зубчиков и типа почвы, но над их верхушкой должно быть достаточно земли для защиты от морозов.

Лук-севок

Озимый лук — еще одна культура для осеннего посадки. Она может дать раннюю зелень и урожай лука-репки, если выбрать подходящий сорт и соблюсти сроки.

Реклама

Для подзимнего посадки используют мелкий лук-севок, предназначенный для выращивания под зиму. Высаживать ее нужно тогда, когда почва уже остыла, чтобы луковички не начали активно расти до наступления морозов.

Лук сажают в заранее подготовленные борозды, оставляя между растениями примерно 5-8 см, а между рядами — 20-25 см. После посадки борозды засыпают рыхлой землей.

Морковь

В конце октября можно подготовить грядку для подзимнего посева моркови. Такой способ позволяет получить ранний урожай в следующем году.

Сеять растение нужно в уже охлажденную почву, когда длительное потепление маловероятно. Семена должны остаться в земле до весны, а не прорасти осенью. Если посеять его слишком рано, молодая лестница может погибнуть от мороза.

Реклама

Для посева следует выбрать солнечный участок с рыхлой почвой, где не будет застаиваться вода. Семена высевают сухими, а засыпают сухой, рыхлой землей. Для подзимнего выращивания используют несколько большую норму высева, чем весной, ведь часть семян может не взойти.

Петрушка

Петрушку можно посеять под зиму, чтобы весной получить раннюю зелень. Если осень теплая, с посевом лучше не торопиться. Преждевременное всходы может пострадать зимой.

Для посева подойдет солнечный или слегка затененный участок с рыхлой, плодородной почвой. Семена высевают в неглубокие борозды и засыпают землей. Весной, когда появятся побеги, при необходимости посевы прореживают.

Укроп

Укроп — еще одна культура, которую можно высевать под зиму. При благоприятных условиях он начинает сходить ранней весной, как только почва прогреется.

Для подзимнего посева выбирают участок, на котором не застаивается вода. Семена высевают сухими, когда земля уже остыла и риск осеннего прорастания минимален.

Борозды желательно подготовить заранее. После посева семена присыпают сухой почвой. Поливать грядку обычно не нужно, особенно если земля влажная из-за осенних осадков.

Важно помнить, что подзимний посев зелени зависит от погоды: если осень затянется теплой, лучше отложить работу до устойчивого похолодания.

Щавель

Щавель хорошо подходит для выращивания на приусадебных участках. Подзимний посев позволяет получить раннюю зелень следующего сезона. Щавель может расти на одном месте несколько лет, поэтому следует заранее выбрать для него постоянную грядку.

Для него лучше выбирать участок с плодородной, умеренно влажной почвой. Семена высевают в подготовленные борозды после похолодания, чтобы они не успели прорасти осенью.

Главное правило подзимних работ — дать растениям возможность успешно пережить зиму. Если правильно выбрать сроки и подготовить грядки, весной можно получить раннюю зелень и первые овощи без спешки с весенними посевами.

Напомним, мы писали о том, как правильно высаживать озимый чеснок , чтобы получить большие головки.

Новости партнеров

Новости партнеров