Что посадить на огороде в октябре: овощи, которые сеют под зиму

Что посадить на огороде в октябре / © pexels.com

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Рассказываем, что посадить на огороде в октябре, овощи можно сеять под зиму и почему с осенними посевами не стоит спешить.

Что можно сажать в октябре на огороде

Осенью для посадки выбирают прежде всего холодостойкие культуры. Одни из них должны успеть укорениться до морозов, в то время как семена других, наоборот, не должны прорасти до весны.

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Поэтому ориентироваться только на календарь не стоит. Погода осенью может существенно отличаться в зависимости от года и региона.

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В октябре на огороде можно высаживать или высевать:

озимый чеснок;

лук;

морковь;

свекла;

пастернак;

петрушку;

укроп;

щавель;

шпинат.

Для каждой культуры сроки разнятся. Например, чесноку необходимо дать возможность укорениться, тогда как морковь или укроп под зиму лучше сеять, когда длительное потепление уже маловероятно.

Озимый чеснок

Чеснок — одна из самых популярных культур, которые сажают осенью. Главная задача — правильно определить время посадки. Зубчики должны успеть сформировать корни до промерзания земли, но зелёная часть не должна активно пойти в рост.

Для посадки отбирают большие здоровые зубчики без признаков гнили и повреждений. Грядку желательно обустроить на хорошо освещенном участке, где после дождей вода не застаивается.

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Не стоит сажать чеснок каждый год на одном и том же месте. Лучше придерживаться севооборота и выбирать участок, где раньше росли другие культуры.

Лук под зиму

Еще одна культура, которую можно посадить осенью, — озимый лук. Для этого используют сорта, пригодные для осенней высадки.

Мелкий лук-севок хорошо зимует в почве и весной быстро начинает расти. Важно не высаживать ее слишком рано: длительная теплая осень может спровоцировать появление зеленых перьев еще до морозов.

После наступления холодов грядку можно замульчировать. Для этого подойдут сухие листья, солома, торф или другой органический материал.

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Морковь

Морковь хорошо подходит для подзимнего высева. Ее преимущество состоит в том, что семена начинают прорастать весной, как только для этого складываются благоприятные условия.

Однако здесь особенно важно не торопиться. Если посеять морковь под зиму во время теплой погоды, семена могут прорасти осенью, а молодые всходы — погибнуть после морозов.

Поэтому посев проводят в холодную почву, когда существенное потепление уже маловероятно. Семена используют сухие — замачивать или проращивать его перед подзимним посевом не нужно.

Свекла

Свеклу можно сеять осенью, но для этого желательно выбирать холодостойкие сорта, пригодные для подзимнего выращивания.

Как и в случае с морковью, семена не должны прорасти до наступления зимы. Поэтому свеклу сеют после стойкого похолодания.

Следует учитывать и особенности конкретного участка. Низины, где весной скапливается талая вода, для подзимних посевов подходят плохо.

Пастернак

Пастернак — еще один хороший кандидат для осеннего сева. Его семена весной могут прорастать достаточно долго, поэтому зимовка в почве позволяет использовать естественную влагу после таяния снега.

Сеять пастернак нужно сухими семенами в заранее подготовленные бороздки.

Какую зелень можно сеять под зиму

Не обязательно ограничиваться корнеплодами. Осенью можно посеять некоторые виды зелени.

Для подзимнего посева подходят петрушка, укроп, щавель и некоторые холодостойкие сорта шпината. Весной они начинают развиваться, как только температура становится благоприятной.

Особенно удобен такой способ для петрушки: ее семена при весеннем посеве могут сходить довольно медленно.

Когда сеять овощи под зиму

Одно из главных правил подзимнего посева — не торопиться.

Если сажать под зиму чеснок или лук, им нужно определенное время на укоренение. А вот семена моркови, свеклы, укропа или петрушки не должны прорасти осенью.

Именно поэтому конкретная дата не всегда является лучшим ориентиром. Необходимо учитывать температуру, состояние почвы и прогноз погоды.

Если после нескольких прохладных дней прогнозируют длительное потепление, с посевом семян лучше подождать.

Как подготовить грядку для подзимнего высева

Подготовкой участка лучше заняться раньше времени, пока почву еще легко обрабатывать.

Сначала нужно убрать остатки предыдущих растений и сорняков, перекопать землю и разровнять поверхность. После этого делают бороздки для будущего посева.

Важно выбрать место, где весной вода не застаивается. Избыток влаги после таяния снега может повредить семена или молодые растения.

Заранее следует оставить в сухом месте немного рыхлой земли или компоста. Ими можно будет засыпать семена, даже если верхний слой грунта на грядке уже подмерзнет.

Нужно ли поливать грядки после посева

Для большинства подзимних посевов дополнительный полив не требуется. Семенам важно оставаться сухими и не начать прорастать осенью.

После высева бороздки засыпают сухой почвой. С наступлением холодов грядку можно прикрыть слоем мульчи.

Весной, когда минует угроза сильных морозов, слишком толстый слой мульчи убирают, чтобы земля быстрее прогрелась.

В чем преимущество подзимнего посева

Осенний сев прежде всего позволяет использовать природные условия. Весной семена получают влагу от талого снега и начинают прорастать тогда, когда температура почвы становится пригодной для конкретной культуры.

Кроме того, часть весенних огородных работ можно проделать еще осенью. Это особенно удобно, когда весной нужно одновременно готовить грядки, высевать рассаду и сажать другие овощи.

Однако подзимний посев не означает, что все семена обязательно перезимуют. Именно поэтому важно выбирать холодостойкие культуры и не проводить посев слишком рано.

FAQ

Что можно сажать в октябре?

В октябре на огороде можно посадить озимый чеснок и лук, а также подготовиться к подзимнему посеву моркови, свеклы, пастернака, петрушки, укропа, щавеля и других холодостойких культур. Точные сроки зависят от погоды: чеснока и лука нужно успеть укорениться, а семена овощей не должны прорасти до зимы.

Что можно сеять под зиму?

Под зиму можно сеять морковь, свеклу, пастернак, петрушку, укроп, щавель и некоторые другие холодостойкие культуры. Семена высевают сухими после устойчивого похолодания, чтобы они оставались в состоянии покоя до весны.

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