Что посадить на солнце: шесть растений, которые легко переносят жару и нехватку влаги

Засухоустойчивые растения для вашего сада / © pexels.com

К счастью, существует немало красивых цветов и декоративных культур, которые прекрасно чувствуют себя под прямыми солнечными лучами и не нуждаются в постоянном поливе.

Эксперты по садоводству советуют не только выбирать засухоустойчивые растения, но и мульчировать почву вокруг них. Это помогает дольше удерживать влагу и защищает корневую систему от перегрева. Также лучше поливать растения ранним утром, когда вода не испаряется слишком быстро.

Рассказываем о шести растениях, которые легко переносят жару и могут стать настоящим украшением сада.

Мандевилла

Мандевила — эффектная цветущая лиана с большими яркими цветами, обожающая солнце. Она хорошо переносит жаркую погоду и кратковременную засуху. Растение не требует сложного ухода или регулярной обрезки, а его пышное цветение способно украсить любую террасу или садовый участок.

Портулак

Портулак / © pexels.com

Портулак считается одним из самых лучших вариантов для сухих и солнечных мест. Это суккулентное растение имеет способность накапливать влагу в своих листьях, поэтому легко переносит длительные периоды без полива. Портулак быстро разрастается, образуя яркий цветущий ковер из розовых, желтых, оранжевых или красных цветов.

Шалфей «Ланселот»

Шалфей «Ланселот» / © pexels.com

Эта разновидность декоративного шалфея ценится не только за засухоустойчивость, но и за привлекательность для пчел, бабочек и других опылителей. Серебристо-зеленые листья имеют приятный аромат, а само растение прекрасно смотрится в современных ландшафтных композициях. Шалфей легко выдерживает жару и не теряет декоративности даже в засушливый период.

Циния

Циния / © pexels.com

Яркие цинии давно стали любимицей садоводов благодаря неприхотливости и продолжительному цветению. Они хорошо растут на солнечных клумбах, почти не нуждаются в особом уходе и радуют разнообразием цветов на протяжении всего лета. Кроме того, цинии привлекают полезных насекомых-опылителей.

Лаванда

Лаванда / © pexels.com

Лаванда остается одним из самых популярных засухоустойчивых растений для сада. Она любит прямое солнце, хорошо дренированную почву и прекрасно переносит недостаток влаги. Ароматные фиолетовые соцветия не только украшают участок, но и наполняют воздух приятным запахом. К тому же лаванда помогает создать атмосферу средиземноморского сада даже на небольшом подворье.

Седум

Седум / © pexels.com

Седум или очиток — настоящий чемпион среди растений, которые могут расти почти без полива. Его мясистые листья накапливают воду, что позволяет легко переживать жаркие дни. Растение отлично подходит для альпийских горок, клумб, бордюров и контейнерного озеленения. Многие сорта седума многолетние и возвращаются каждый год.

Как помочь растениям пережить жару

Даже самые выносливые засухоустойчивые растения нуждаются в правильном уходе после высадки. Садоводы советуют:

использовать мульчу для сохранения влаги;

поливать реже, но обильнее;

избегать поливки в самые жаркие часы дня;

обеспечить хороший дренаж грунта;

не переувлажнять суккулентные растения.

Благодаря правильному подбору культур можно создать красивый сад, который остается ярким даже во время летней жары и длительных засушливых периодов.

FAQ

Какие растения лучше всего переносят жару и засуху?

К лучшим засухоустойчивым растениям относятся лаванда, портулак, седум, шалфей, циния и мандевил. Они хорошо растут на открытом солнце и нуждаются в минимальном поливе после укоренения.

Какие цветы не нужно часто поливать?

Среди цветов, которые могут долго обходиться без полива, особенно популярны портулак, лаванда, седум и некоторые сорта шалфея. Они накапливают влагу или имеют глубокую корневую систему.

Что посадить на солнечном участке без тени?

Для открытых солнечных мест прекрасно подходят лаванда, цинии, портулак, очиток, декоративный шалфей и другие солнцелюбивые растения, устойчивые к жаре и сухой почве.

