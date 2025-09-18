ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Что посадить около клубники осенью, чтобы ягоды в следующем сезона были крупными и сладкими

Правильное соседство культур не только защитит грядки от болезней и вредителей, но и сделает следующий урожай ягод действительно щедрым и сладким.

Вера Хмельницкая
Что посадить возле клубники, чтобы ягоды были большими и сладкими

Что посадить возле клубники, чтобы ягоды были большими и сладкими / © www.freepik.com/free-photo

Клубника — одна из самых любимых и вкусных ягод, которая растет на каждом украинском огороде. Однако ее урожайность и вкус зависят также от того, какие растения растут рядом. Поэтому осенью нужно правильно подобрать «соседей», чтобы уже в следующем сезоне клубника отблагодарила крупными, сочными и ароматными ягодами.

Почему важно правильно подбирать соседей для клубники

Каждое растение выделяет в почву свои вещества, конкурирует за влагу и свет. Некоторые культуры помогают клубнике бороться с вредителями, улучшают структуру земли и даже повышают сахаристость ягод. Другие же, напротив, угнетают ее рост.

Лучшие соседние культуры для клубники, которые нужно посадить именно осенью

  • Озимый чеснок станет настоящим защитником клубники. Его фитонциды отпугивают вредителей, в частности, долгоносика, а также снижают риск грибковых заболеваний. Посадив чеснок между рядами клубники, вы одновременно получите два урожая и защитите ягоду естественным способом.

  • Лук, подобно чесноку, обладает мощными антисептическими свойствами. Он делает почву более здоровой и препятствует развитию гнили. А еще клубника, выращенная рядом с луком, часто имеет более насыщенный вкус.

  • Салат и шпинат. Эти культуры быстро растут, закрывая землю и сохраняя влагу. Они не отнимают много питательных веществ и будут создавать благоприятный микроклимат для клубники. К тому же, их можно собрать уже весной, освободив место для разрастания ягодных кустов.

  • Календула и чернобривцы. Эти цветы — настоящие «санитары огорода». Они не только украсят грядку, но и защитят клубнику от нематод и вредителей. Их аромат отпугивает тлю и муравьев, а корни выделяют вещества, обеззараживающие землю.

Какие культуры нельзя сажать возле клубники

  • Картофель, томаты, капуста — они истощают почву и могут передавать болезни.

  • Малина забирает много питательных веществ и влаги, подавляя развитие клубники.

