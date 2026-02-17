- Дата публикации
Что посадить рядом с капустой, чтобы получить большой урожай: лучшие соседи
Если посадить некоторые растения рядом с капустой, они оградят овощ от вредителей и болезней.
Капуста — одним овощем, который украинцы выращивают на огородах. При выращивании важны не только условия и правильный уход, но и то, какие культуры растут рядом.
Что стоит посадить рядом с капустой, а что нет — читайте в материале ТСН.ua.
Овощ не очень привередлив к выращиванию. Он предпочитает солнечное место, плодородную и хорошо дренированную почву. Сажать рассаду следует на расстоянии 30-60 см друг от друга, в зависимости от размера и сорта.
Заметим, ранние сорта капусты лучше высаживать в первой половине апреля, среднеранние — в мае, а среднепоздние и поздние — в промежутке от середины мая до середины июня.
Что посадить рядом с капустой
Огородники советуют рядом сажать те культуры, которые будут поддерживать рост друг друга. Это
фасоль – затенит капусту от солнца,
огурцы - создадут защитный барьер от улиток,
свекла,
сельдерей - будет стимулировать корневую систему,
картофель - заполнит баланс микроэлементов в почве,
чеснок и лук будут отпугивать вредителей.
Рядом с капустой можно посеять укроп, чабрец, розмарин, кинзу, мяту и ромашку. Они будут привлекать полезных насекомых и отпугивать нежелательных гостей.
А еще на грядке, по периметру участка или в междурядье, стоит посеять цветы — бархатцы и календулу. Они будут защищать от тли, муравьев, белокрылки и медведки.
Что не стоит сажать рядом с капустой
Самые плохие соседи для капусты — это помидоры, салат и клубника. Эти растения будут конкурировать за воду и питательные вещества, а также будут тормозить рост друг друга. В то же время, томаты еще и будут привлекать вредителей к капусте.
