Что посадить рядом с капустой, чтобы получить большой урожай: лучшие соседи

Капуста. / © Pixabay

Капуста — одним овощем, который украинцы выращивают на огородах. При выращивании важны не только условия и правильный уход, но и то, какие культуры растут рядом.

Что стоит посадить рядом с капустой, а что нет — читайте в материале ТСН.ua.

Овощ не очень привередлив к выращиванию. Он предпочитает солнечное место, плодородную и хорошо дренированную почву. Сажать рассаду следует на расстоянии 30-60 см друг от друга, в зависимости от размера и сорта.

Заметим, ранние сорта капусты лучше высаживать в первой половине апреля, среднеранние — в мае, а среднепоздние и поздние — в промежутке от середины мая до середины июня.

Что посадить рядом с капустой

Огородники советуют рядом сажать те культуры, которые будут поддерживать рост друг друга. Это

фасоль – затенит капусту от солнца,

огурцы - создадут защитный барьер от улиток,

свекла,

сельдерей - будет стимулировать корневую систему,

картофель - заполнит баланс микроэлементов в почве,

чеснок и лук будут отпугивать вредителей.

Рядом с капустой можно посеять укроп, чабрец, розмарин, кинзу, мяту и ромашку. Они будут привлекать полезных насекомых и отпугивать нежелательных гостей.

А еще на грядке, по периметру участка или в междурядье, стоит посеять цветы — бархатцы и календулу. Они будут защищать от тли, муравьев, белокрылки и медведки.

Что не стоит сажать рядом с капустой

Самые плохие соседи для капусты — это помидоры, салат и клубника. Эти растения будут конкурировать за воду и питательные вещества, а также будут тормозить рост друг друга. В то же время, томаты еще и будут привлекать вредителей к капусте.

