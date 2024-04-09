Что посадить рядом с капустой, чтобы защитить от вредителей и болезней: как получить большой урожай

Чтобы получить хороший урожай, что лучше посадить рядом с капустой, а что нет

Урожай культур зависит не только от того, когда мы посеем растение, как и чем мы будем его подкармливать, но и от того, какие соседи будут высажены рядом. Поэтому опытные огородники пытаются заранее распланировать, где и что будут высаживать. Правильный севооборот может не только обеспечить правильный состав почвы для растения, но и уберечь от вредителей и болезней.

Что посадить рядом с капустой, чтобы уберечь ее от вредителей и болезней

Самый простой вариант посеять рядом укроп , запаха которого не переносит капустная совка. Укроп не только защищает от гусениц, но и придаст кочанам капусты приятного привкуса.

, запаха которого не переносит капустная совка. Укроп не только защищает от гусениц, но и придаст кочанам капусты приятного привкуса. Запах эстрагона не любит моль.

не любит моль. Шалфей отпугивает бабочек, которые любят оставлять свое потомство на капустных листьях.

отпугивает бабочек, которые любят оставлять свое потомство на капустных листьях. Если посадить рядом чеснок , он будут отпугивать многих вредителей.

, он будут отпугивать многих вредителей. Бархатцы рядом с капустой не только будут украшать грядки, но и будут отпугивать таких вредителей, как билан, минирующая моль, бабочка, медведка и тли, защитят капусту от нематоды и грибка.

Можно посеять мяту, полынь, базилик, чабрец, полынь, календулу, ромашку. Они перебивают своим ароматом обоняние насекомых.

Огурцы и кабачки, тыквы, арбузы или дыни используют в качестве живой изгороди против улиток и улиток, которые не проползут через колючие стебли этих растений.

Что нельзя сажать рядом с капустой

Нежелательными соседями капусты огородники считают:

Сельдерей — отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-медведку.

— отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-медведку. Другие виды капусты , рукола, хрен, горчицу, редис, кольраби, брюкву, кресс-салат — страдают от одних и тех же заболеваний, привлекают насекомых

, рукола, хрен, горчицу, редис, кольраби, брюкву, кресс-салат — страдают от одних и тех же заболеваний, привлекают насекомых Лучше не сажать рядом редис, морковь, пастернак, тмин — привлекают моль и бабочек-белянок.

— привлекают моль и бабочек-белянок. Шпинат забирает из почвы влагу.

Помидоры не желательно сажать рядом с капустой, потому что их атакуют одни и те же вредители.

В то время как кабачки "дружат с капустой", им подходят одинаковые предшественники в севообороте: зерновые, сидераты, лук. Обеим культурам требуется практически одинаковый полив и уход.

Можно ли сажать горох рядом с капустой? Соседство считается удачным, растения семейства капустных защищают корни бобовых от гнилостных заболеваний. А если вы посадите рядом с горохом пекинскую капусту, то получите сладковатый овощ с интересным вкусом.

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