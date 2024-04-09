Что посадить рядом с капустой, чтобы защитить от вредителей и болезней: как получить большой урожай

Чтобы получить хороший урожай, что лучше посадить рядом с капустой, а что нет
Урожай культур зависит не только от того, когда мы посеем растение, как и чем мы будем его подкармливать, но и от того, какие соседи будут высажены рядом. Поэтому опытные огородники пытаются заранее распланировать, где и что будут высаживать. Правильный севооборот может не только обеспечить правильный состав почвы для растения, но и уберечь от вредителей и болезней.
Что посадить рядом с капустой, чтобы уберечь ее от вредителей и болезней
- Самый простой вариант посеять рядом укроп, запаха которого не переносит капустная совка. Укроп не только защищает от гусениц, но и придаст кочанам капусты приятного привкуса.
- Запах эстрагона не любит моль.
- Шалфей отпугивает бабочек, которые любят оставлять свое потомство на капустных листьях.
- Если посадить рядом чеснок, он будут отпугивать многих вредителей.
- Бархатцы рядом с капустой не только будут украшать грядки, но и будут отпугивать таких вредителей, как билан, минирующая моль, бабочка, медведка и тли, защитят капусту от нематоды и грибка.
Можно посеять мяту, полынь, базилик, чабрец, полынь, календулу, ромашку. Они перебивают своим ароматом обоняние насекомых.
Огурцы и кабачки, тыквы, арбузы или дыни используют в качестве живой изгороди против улиток и улиток, которые не проползут через колючие стебли этих растений.
Что нельзя сажать рядом с капустой
Нежелательными соседями капусты огородники считают:
- Сельдерей — отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-медведку.
- Другие виды капусты, рукола, хрен, горчицу, редис, кольраби, брюкву, кресс-салат — страдают от одних и тех же заболеваний, привлекают насекомых
- Лучше не сажать рядом редис, морковь, пастернак, тмин — привлекают моль и бабочек-белянок.
- Шпинат забирает из почвы влагу.
Помидоры не желательно сажать рядом с капустой, потому что их атакуют одни и те же вредители.
В то время как кабачки "дружат с капустой", им подходят одинаковые предшественники в севообороте: зерновые, сидераты, лук. Обеим культурам требуется практически одинаковый полив и уход.
Можно ли сажать горох рядом с капустой? Соседство считается удачным, растения семейства капустных защищают корни бобовых от гнилостных заболеваний. А если вы посадите рядом с горохом пекинскую капусту, то получите сладковатый овощ с интересным вкусом.
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