Что посадить в феврале: 10 многолетников для эффектного весеннего цветения

Несмотря на зимние морозы февраль может стать удачным стартом для создания яркого весеннего сада. В более мягком климате — при условии, что почва не промерзла и не переувлажнена — садоводы уже могут высаживать часть морозостойких многолетников. Ранняя посадка дает корням время укорениться до активной фазы весны.

Садовый дизайнер компании Top Tier Greenery Джошуа Аллан отмечает: в холодный сезон новые растения легче адаптируются, ведь требуют меньше полива, а стресс от жары отсутствует. В то же время ландшафтный дизайнер Кристиан Тим из Tidal Creek Designs советует мульчировать почву толстым слоем, чтобы защитить корневую систему от резких температурных колебаний. В случае прогнозируемых заморозков стоит использовать специальное укрытие.

Среди растений, которые эксперты рекомендуют высаживать уже в феврале:

Гайлардия (одеяло) — солнцелюбивое и засухоустойчивое растение с яркими красно-желтыми цветами. Хорошо чувствует себя в гравийных садах и привлекает опылителей.

Молочай клубневидный (Asclepias tuberosa) — формирует насыщенные оранжевые соцветия летом, любит полное солнце и хорошо дренированную почву.

Морозник (Helleborus) — зацветает в конце зимы, добавляя цвета тенистым участкам. Подходит для лесных садов и контейнеров.

Шалфей (Salvia spp.) — декоративное многолетнее растение с фиолетовыми соцветиями, которое привлекает пчел и бабочек. Лучше всего растет на солнечных участках.

Многолетние травы — тимьян, розмарин и шалфей могут стартовать уже сейчас в регионах с мягкой зимой. Они хорошо развиваются в дренированной почве и подходят для контейнеров.

Бульбина (Bulbine frutescens) — низкорослый суккулент с желтыми или оранжевыми цветами. После укоренения выдерживает засуху.

Агапантус (Agapanthus orientalis) — образует шаровидные синие или белые соцветия летом, подходит для солнечных бордюров.

Каладиум (Caladium x hortulanum) — растение с декоративными листьями лучше проращивать в помещении в конце зимы, ведь оно не переносит заморозков.

Льняная лилия (Dianella tasmanica) — декоративный почвопокровный многолетник с блестящими листьями, пригодный для защищенных садов.

Кореопсис (Coreopsis spp.) — обеспечивает длительное яркое цветение летом. Его высаживают ранней весной, когда почва становится пригодной для обработки.

