ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
115
Время на прочтение
2 мин

Что посадить в феврале: 5 овощей для раннего урожая в огороде

Ранние посадки позволяют растениям использовать зимнюю влагу почвы. Специалисты назвали пять овощей, которые можно смело сажать в феврале.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Чеснок

Чеснок / © Pixabay

Несмотря на зимнюю паузу на огородах, часть культур можно высаживать уже в конце зимы. Специалисты Королевского садоводческого общества отмечают: именно февральские посадки помогут получить овощи раньше и обеспечить стабильный урожай в сезон.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Эксперты объясняют, что ранние культуры успевают использовать влагу, которая сохраняется в почве после зимних дождей. Это особенно важно, если впереди снова будет жаркое и засушливое лето. Ниже — пять овощей, которые стоит высадить именно сейчас.

  • Лук-севок

Обычный лук-севок высаживают сразу, как только подсохнет почва. Его заглубляют неглубоко, оставляя верхушку почти на поверхности. Чтобы птицы не вытягивали луковицы, грядки накрывают садовым флисом или мелкой сеткой.

Красные и термически обработанные севки лучше не сажать до апреля — они часто выбрасывают стрелку.

  • Картофель

Семенной картофель уже продают, поэтому в феврале начинают его проращивание. Клубни ставят «розой» вверх в лотки и оставляют в светлом прохладном месте, защищенном от мороза.

Так формируется крепкий побег, который обеспечивает более быстрое созревание после высадки в грунт. Это актуально как для ранних сортов, так и для основных, чтобы они успели вызреть до появления фитофтороза осенью.

  • Артишоки

Топинамбур можно высаживать уже сейчас — культура неприхотливая и очень урожайная. Обычно достаточно небольшой грядки, чтобы получить хороший сбор.

Китайский артишок — более редкий выбор. Он формирует маленькие светлые клубни со слегка ореховым привкусом. Оба растения хорошо реагируют на раннюю посадку, пока почва удерживает зимнюю влагу.

  • Чеснок

Для формирования полноценных луковиц чеснока необходим холодовой период, поэтому февраль — оптимальное время для посадки. Зубчики размещают так же, как и лук-севок, — кончики оставляют чуть ниже поверхности.

Ранняя посадка повышает шансы получить более крупные и крепкие луковицы во время уборки урожая.

  • Короны спаржи

Короны аспарагуса — однолетние растения в состоянии покоя — высаживают в грунт в конце зимы. Спаржа дает урожай в апреле-июне, поэтому чем больше саженцев посадить сейчас, тем обильнее будет сезон.

Единственное ограничение: первый полноценный срез рекомендуют делать лишь через два года после посадки, когда растение окрепнет.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие популярные сорта помидоров, которые не оправдали ожиданий, и вот почему.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie