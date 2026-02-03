Что посадить в феврале: 5 овощей для раннего урожая в огороде

Чеснок / © Pixabay

Несмотря на зимнюю паузу на огородах, часть культур можно высаживать уже в конце зимы. Специалисты Королевского садоводческого общества отмечают: именно февральские посадки помогут получить овощи раньше и обеспечить стабильный урожай в сезон.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Эксперты объясняют, что ранние культуры успевают использовать влагу, которая сохраняется в почве после зимних дождей. Это особенно важно, если впереди снова будет жаркое и засушливое лето. Ниже — пять овощей, которые стоит высадить именно сейчас.

Лук-севок

Обычный лук-севок высаживают сразу, как только подсохнет почва. Его заглубляют неглубоко, оставляя верхушку почти на поверхности. Чтобы птицы не вытягивали луковицы, грядки накрывают садовым флисом или мелкой сеткой.

Красные и термически обработанные севки лучше не сажать до апреля — они часто выбрасывают стрелку.

Картофель

Семенной картофель уже продают, поэтому в феврале начинают его проращивание. Клубни ставят «розой» вверх в лотки и оставляют в светлом прохладном месте, защищенном от мороза.

Так формируется крепкий побег, который обеспечивает более быстрое созревание после высадки в грунт. Это актуально как для ранних сортов, так и для основных, чтобы они успели вызреть до появления фитофтороза осенью.

Артишоки

Топинамбур можно высаживать уже сейчас — культура неприхотливая и очень урожайная. Обычно достаточно небольшой грядки, чтобы получить хороший сбор.

Китайский артишок — более редкий выбор. Он формирует маленькие светлые клубни со слегка ореховым привкусом. Оба растения хорошо реагируют на раннюю посадку, пока почва удерживает зимнюю влагу.

Чеснок

Для формирования полноценных луковиц чеснока необходим холодовой период, поэтому февраль — оптимальное время для посадки. Зубчики размещают так же, как и лук-севок, — кончики оставляют чуть ниже поверхности.

Ранняя посадка повышает шансы получить более крупные и крепкие луковицы во время уборки урожая.

Короны спаржи

Короны аспарагуса — однолетние растения в состоянии покоя — высаживают в грунт в конце зимы. Спаржа дает урожай в апреле-июне, поэтому чем больше саженцев посадить сейчас, тем обильнее будет сезон.

Единственное ограничение: первый полноценный срез рекомендуют делать лишь через два года после посадки, когда растение окрепнет.

