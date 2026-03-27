Что посадить в тени: три растения, которые хорошо растут без солнца и украсят сад

сад / © Associated Press

Реклама

Даже в затененных участках сада, где не хватает солнечного света, можно создать привлекательную зеленую зону. Садовник поделился подборкой растений, которые хорошо чувствуют себя в таких условиях и добавляют цвета даже самым мрачным местам.

Об этом сообщило издание Express.

Садовник в видео на TikTok-странице рассказал, что во многих садах есть проблемные места — под кустами или в тени от зданий, где другие растения растут плохо или совсем не приживаются. В то же время существуют культуры, которые наоборот предпочитают такие условия.

Реклама

Среди них — полемониум, также известный как «небесный аромат». Эксперт описывает его как растение, которое эффектно выглядит именно в тени. Оно имеет пурпурно-голубые цветы и бронзовые листья, что добавляет контраста и цвета затененным участкам.

Еще одно рекомендуемое растение — венка. По словам садовода, ее золотисто-зеленая листва способна «освещать» темные места в саду. Кроме того, она образует фиолетовые цветы, которые по внешнему виду напоминают герань.

Третий вариант — полиподиум обыкновенный. Это вечнозеленый папоротник, который эксперт называет неприхотливым и выносливым. Он не требует сложного ухода и помогает создать в саду атмосферу лесного уголка.

В комментариях пользователи отмечают, что советы своевременны, ведь многие ищут, чем заполнить пустые кашпо в тени. Также отдельные пользователи обращают внимание на скиммии как еще один вариант для затененных и полузатененных мест.

Реклама

