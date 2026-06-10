Что посадить возле роз: растения, которые защищают от вредителей и сорняков

Розы / © pexels.com

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Подбирая соседей для роз, садоводы советуют прежде всего учитывать одинаковые условия выращивания. Эти цветы хорошо чувствуют себя на солнечных местах с дренированной почвой, поэтому удачными компаньонами для них считаются лаванда, кошачья мята и вербена. Такие растения не только имеют схожие потребности, но и создают гармоничную композицию на клумбе.

Об этом сообщило издание The Spruce.

Важным является и декоративный эффект. Так, львиный зев благодаря высоким соцветиям контрастирует с пышными цветками роз, а серебристые листья английской лаванды выгодно подчеркивают насыщенные цвета бутонов. Для заполнения промежутков между кустами часто используют лантану и вербену, которые помогают поддерживать яркость клумбы даже между волнами цветения роз.

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Часть растений-компаньонов выполняет и практическую функцию. С годами нижняя часть розовых кустов может терять густоту, поэтому рядом нередко высаживают лаванду, кошачью мяту и высокие гвоздики. Они маскируют оголенные стебли, делают посадки более опрятными и одновременно помогают сдерживать рост сорняков и сохранять влагу в почве.

Для защиты от вредителей специалисты рекомендуют обратить внимание на растения семейства луковых. Шнитт-лук, декоративный аллиум и обычный репчатый лук, по данным экспертов, могут отпугивать тлю и помогать в профилактике черной пятнистости.

Среди полезных соседей для роз также называют ароматические и декоративные культуры: пеларгонию, руту, пиретрум, петрушку, тимьян, бархатцы, кулинарный шалфей, анисовый иссоп, шалфей, лаванду, тысячелистник, орегано и кошачью мяту. Их запах может отпугивать нежелательных насекомых или, наоборот, привлекать в сад полезных опылителей.

Отдельно эксперты упоминают мирабилис и окопник, которые способны отвлекать на себя японских жуков — распространенных вредителей роз. Зато тысячелистник привлекает божьих коровок, питающихся тлей.

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Для высадки между розовыми кустами подходят также гелиотропы, лантаны, вербены и калибрахоа, известные под названием «миллион колокольчиков». Они не слишком агрессивно разрастаются и имеют схожие с розами требования к поливу и подкормке.

В материале отмечается и необычный вариант соседства — помидоры. Считается, что они могут способствовать профилактике черной пятнистости, хотя такое сочетание в садах встречается нечасто. Лаванда и кошачья мята, в свою очередь, могут помогать отпугивать кроликов.

При посадке между розами и растениями-компаньонами рекомендуют оставлять не менее 30 сантиметров, чтобы не повредить корни и обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Также важно регулярно обрезать кусты.

В то же время возле роз не советуют высаживать крупные кустарники и другие культуры с мощной корневой системой, которые могут конкурировать за влагу и питательные вещества. В качестве почвопокровных растений для таких клумб часто выбирают кошачью мяту, ползучий флокс или алиссум.

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Кроме декоративных культур, розы могут расти рядом и с некоторыми овощами. Их цветы привлекают опылителей, а иногда кусты даже используют как естественную опору для вьющихся растений, в частности фасоли. Правда, в таком случае советуют особенно внимательно применять средства защиты растений вблизи съедобных культур.

Напомним, сочная и сладкая черешня иногда может скрывать внутри неприятный сюрприз. Впрочем, несколько малозаметных внешних признаков помогут быстро определить ягоды, которые лучше не покупать.

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