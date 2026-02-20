Что посеять на огороде весной, чтобы всегда получать богатый урожай: как повысить плодородие почвы

Какие лучшие сидераты для плодородия почвы / © pixabay.com

Земля после зимы нуждается в восстановлении, потому что питательные вещества вымываются, структура почвы уплотняется, а полезные микроорганизмы слабеют. Именно поэтому опытные огородники все чаще обращаются к сидератам — растениям, способным естественным путем оздоровить почву. Весенний посев культур помогает накопить азот, усилить биологическую активность земли и создать идеальные условия для выращивания овощей. Рассказываем, какие сидераты работают наиболее эффективно именно весной.

Фацелия

Фацелию считают королевой сидератов, и не зря. Она растет очень быстро, формирует пышную зеленую массу и легко подавляет сорняки.

Преимущества фацелии:

обогащает почву органикой;

разрыхляет землю корневой системой;

нейтрализует кислотность и делает почву более структурной;

привлекает полезных насекомых, уничтожающих вредителей.

Это идеальный вариант для утративших легкость участков, требующих комплексного оздоровления.

Горчица белая

Весной горчица растет особенно активно. Ее корни способны пробивать даже тяжелые, уплотненные почвы и делают их рыхлыми.

Преимущества горчицы:

уничтожает возбудителей почвенных заболеваний;

сдерживает развитие нематод;

быстро наращивает зеленую массу, которую легко запахивать;

защищает поверхность почвы от пересыхания и эрозии.

Для огородников, не желающих использовать химию, это один из лучших сидератов.

Люпин

Люпин — настоящий чемпион среди сидератов по накоплению азота. Он работает как живое удобрение, насыщая землю элементами, необходимыми для роста большинства культур.

Преимущества люпина:

глубокие корни разрыхляют почву и извлекают микроэлементы из нижних слоев;

обогащает землю азотом, фосфором и кальцием;

заметно улучшает плодородие почвы уже за один сезон;

подходит как предшественник практически для всех овощей.

Люпин специально высевают на участках, длительно не подпитывавшихся или потерявших свое плодородие.