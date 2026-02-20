ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Что посеять на огороде весной, чтобы всегда получать богатый урожай: как повысить плодородие почвы

Эффективные сидераты, улучшающие структуру почвы, повышают плодородие и обеспечивают стабильно высокий урожай овощей без химии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие лучшие сидераты для плодородия почвы

Какие лучшие сидераты для плодородия почвы / © pixabay.com

Земля после зимы нуждается в восстановлении, потому что питательные вещества вымываются, структура почвы уплотняется, а полезные микроорганизмы слабеют. Именно поэтому опытные огородники все чаще обращаются к сидератам — растениям, способным естественным путем оздоровить почву. Весенний посев культур помогает накопить азот, усилить биологическую активность земли и создать идеальные условия для выращивания овощей. Рассказываем, какие сидераты работают наиболее эффективно именно весной.

Фацелия

Фацелию считают королевой сидератов, и не зря. Она растет очень быстро, формирует пышную зеленую массу и легко подавляет сорняки.

Преимущества фацелии:

  • обогащает почву органикой;

  • разрыхляет землю корневой системой;

  • нейтрализует кислотность и делает почву более структурной;

  • привлекает полезных насекомых, уничтожающих вредителей.

Это идеальный вариант для утративших легкость участков, требующих комплексного оздоровления.

Горчица белая

Весной горчица растет особенно активно. Ее корни способны пробивать даже тяжелые, уплотненные почвы и делают их рыхлыми.

Преимущества горчицы:

  • уничтожает возбудителей почвенных заболеваний;

  • сдерживает развитие нематод;

  • быстро наращивает зеленую массу, которую легко запахивать;

  • защищает поверхность почвы от пересыхания и эрозии.

Для огородников, не желающих использовать химию, это один из лучших сидератов.

Люпин

Люпин — настоящий чемпион среди сидератов по накоплению азота. Он работает как живое удобрение, насыщая землю элементами, необходимыми для роста большинства культур.

Преимущества люпина:

  • глубокие корни разрыхляют почву и извлекают микроэлементы из нижних слоев;

  • обогащает землю азотом, фосфором и кальцием;

  • заметно улучшает плодородие почвы уже за один сезон;

  • подходит как предшественник практически для всех овощей.

Люпин специально высевают на участках, длительно не подпитывавшихся или потерявших свое плодородие.

Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie