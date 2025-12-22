Что посеять в декабре на рассаду, чтобы получить ранний урожай в следующем сезоне: советы экспертов

Что посеять на рассаду в декабре / © Freepik

Для многих хозяев декабрь ассоциируется с отдыхом от грядок, но опытные огородники знают, что именно зимой можно заложить основу будущего богатого урожая. Некоторые культуры имеют длительный период развития и нуждаются в раннем старте. Высевание в декабре позволяет получить сильную рассаду и значительно приблизить первый сбор урожая в следующем сезоне.

Почему нужно сеять некоторые культуры на рассаду именно в декабре

Ранний посев дает растениям больше времени на развитие корневой системы. Такие культуры лучше адаптируются после высадки в почву и быстрее вступают в фазу плодоношения. Главное — обеспечить рассаде достаточное освещение и стабильную температуру.

Сельдерей. Эта культура растет медленно, поэтому декабрь — идеальное время для ее высевания. Всходы появляются через 3 недели, но растению требуется долгий период созревания. Поэтому ранний посев гарантирует большие корнеплоды. Лук-порей. Культура имеет длительный вегетационный цикл и отлично подходит для зимнего посева. Рассада развивается медленно, поэтому ранний старт обеспечивает толстый стебель, и урожай будет гораздо раньше. Перец сладкий и острый. Перец — это теплолюбивая культура с медленным прорастанием, семена могут всходить до 20 дней. Декабрьский посев позволяет получить крепкие кусты, плоды появляются раньше стандартных сроков. Баклажаны требуют много времени для развития. Ранняя рассада лучше переносит пересадку, растения быстрее вступают в плодоношение, а также снижается риск задержки роста летом. Земляника из семян. Если посеять землянику в декабре, то уже в следующем сезоне можно получить первый урожай. Всходы культуры появляются медленно, растения успевают сформировать розетку, поэтому рано плодоносят. Декоративные и пряные культуры. В декабре также можно сеять лаванду, эустому, розмарин, чебрец. Эти растения имеют долгий период развития и хорошо реагируют на ранний старт.

Что важно учесть

Для выращивания рассады зимой нужно:

