Что посеять в феврале: полный перечень культур для огорода и цветника
Эксперт рассказал, какие культуры — цветы и овощи — высевать на рассаду в феврале.
Февраль — это особенное время для каждого огородника и цветовода. Именно в этот период начинается активная фаза посевной кампании, ведь список культур становится шире, чем в январе.
Экпсерты посоветовали культуры, которые следует высевать на рассаду именно сейчас, чтобы получить ранний урожай и пышное цветение.
Какие цветы высевать в феврале на рассаду
В феврале можно смело высевать все декоративные растения, которые не успели посеять в январе. Это касается культур с длительным периодом вегетации.
Вот полный список цветов из этой группы:
Ампельная петуния (идеальна для подвесных кашпо).
Пеларгония (известна многим как герань).
Эустома (имеет очень долгий период роста, поэтому февраль — последний шанс ее посеять).
Виола (братки).
Бегония (как вечноцветущая, так и клубневая).
Гвоздики (турецкий, китайский и другие виды).
Газания (яркие «солнышки»).
Катарантус.
Вербена.
Остеоспермум (капская маргаритка).
Тагетес (чернобровцы).
Однако февраль имеет и свой собственный, специфический список культур.
Середина и конец февраля — лучшее время для посева:
Кустовых петуний и лобелии. Эти растения имеют схожий период развития, поэтому при февральском посеве они зацветут уже в мае.
Агератума карликового. Очень прост в выращивании и очень эффектен.
Алисума. Наибольшей популярностью пользуется белый алисум (медовый), поскольку он обладает самым сильным ароматом, наполняющим весь двор. Также существуют желтые и фиолетовые сорта.
Сальвий и ротиков (антирринум). Лучше выбирать карликовые или бордюрные формы (высотой 25–40 см), хотя ротики могут достигать и метра высотой.
Колеусов и цинерарии приморской. Незаменимые растения для создания цветных упоров и бордюров.
Флоксов. Неприхотливые цветы всегда радуют стабильным результатом.
Какие овощи высевать в феврале на рассаду: культуры для теплиц и открытого грунта
Февраль — идеальный месяц для подготовки рассады, которую впоследствии будут высаживать в отопительные теплицы.
В первую очередь это касается томатов, перца и баклажанов. Важно заметить, что если вы планируете выращивать перец и баклажаны в открытом грунте, сеять их в феврале еще слишком рано.
Кроме пасленовых, следует обратить внимание на следующие культуры:
Сельдерей корневой. Ее высевают каждый год, чтобы зимой иметь полезные и вкусные плоды.
Лук репчатый. Выращивание через рассаду позволяет получить полноценный урожай через один сезон после высадки в открытый грунт в мае.
Базилик. Посев через рассаду обеспечивает прочные растения, которые к моменту высадки в горшки или на грядку уже будут хорошо развитыми.
Февраль становится для садоводов достаточно напряженным месяцем, ведь количество посевов стремительно растет, а вместе с ними увеличивается и объем работы по уходу за первыми всходами. Тем не менее, эти усилия обязательно оправдают себя здоровой рассадой и богатым урожаем.