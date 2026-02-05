ТСН в социальных сетях

Что посеять в феврале: полный перечень культур для огорода и цветника

Эксперт рассказал, какие культуры — цветы и овощи — высевать на рассаду в феврале.

Анна Носова
Что сеять в феврале

Февраль — это особенное время для каждого огородника и цветовода. Именно в этот период начинается активная фаза посевной кампании, ведь список культур становится шире, чем в январе.

Экпсерты посоветовали культуры, которые следует высевать на рассаду именно сейчас, чтобы получить ранний урожай и пышное цветение.

Какие цветы высевать в феврале на рассаду

В феврале можно смело высевать все декоративные растения, которые не успели посеять в январе. Это касается культур с длительным периодом вегетации.

Вот полный список цветов из этой группы:

  • Ампельная петуния (идеальна для подвесных кашпо).

  • Пеларгония (известна многим как герань).

  • Эустома (имеет очень долгий период роста, поэтому февраль — последний шанс ее посеять).

  • Виола (братки).

  • Бегония (как вечноцветущая, так и клубневая).

  • Гвоздики (турецкий, китайский и другие виды).

  • Газания (яркие «солнышки»).

  • Катарантус.

  • Вербена.

  • Остеоспермум (капская маргаритка).

  • Тагетес (чернобровцы).

Однако февраль имеет и свой собственный, специфический список культур.

Середина и конец февраля — лучшее время для посева:

  • Кустовых петуний и лобелии. Эти растения имеют схожий период развития, поэтому при февральском посеве они зацветут уже в мае.

  • Агератума карликового. Очень прост в выращивании и очень эффектен.

  • Алисума. Наибольшей популярностью пользуется белый алисум (медовый), поскольку он обладает самым сильным ароматом, наполняющим весь двор. Также существуют желтые и фиолетовые сорта.

  • Сальвий и ротиков (антирринум). Лучше выбирать карликовые или бордюрные формы (высотой 25–40 см), хотя ротики могут достигать и метра высотой.

  • Колеусов и цинерарии приморской. Незаменимые растения для создания цветных упоров и бордюров.

  • Флоксов. Неприхотливые цветы всегда радуют стабильным результатом.

Какие овощи высевать в феврале на рассаду: культуры для теплиц и открытого грунта

Февраль — идеальный месяц для подготовки рассады, которую впоследствии будут высаживать в отопительные теплицы.

  • В первую очередь это касается томатов, перца и баклажанов. Важно заметить, что если вы планируете выращивать перец и баклажаны в открытом грунте, сеять их в феврале еще слишком рано.

Кроме пасленовых, следует обратить внимание на следующие культуры:

  • Сельдерей корневой. Ее высевают каждый год, чтобы зимой иметь полезные и вкусные плоды.

  • Лук репчатый. Выращивание через рассаду позволяет получить полноценный урожай через один сезон после высадки в открытый грунт в мае.

  • Базилик. Посев через рассаду обеспечивает прочные растения, которые к моменту высадки в горшки или на грядку уже будут хорошо развитыми.

Февраль становится для садоводов достаточно напряженным месяцем, ведь количество посевов стремительно растет, а вместе с ними увеличивается и объем работы по уходу за первыми всходами. Тем не менее, эти усилия обязательно оправдают себя здоровой рассадой и богатым урожаем.

