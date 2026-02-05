Что посеять в феврале: полный перечень культур для огорода и цветника

Что сеять в феврале

Февраль — это особенное время для каждого огородника и цветовода. Именно в этот период начинается активная фаза посевной кампании, ведь список культур становится шире, чем в январе.

Экпсерты посоветовали культуры, которые следует высевать на рассаду именно сейчас, чтобы получить ранний урожай и пышное цветение.

Какие цветы высевать в феврале на рассаду

В феврале можно смело высевать все декоративные растения, которые не успели посеять в январе. Это касается культур с длительным периодом вегетации.

Вот полный список цветов из этой группы:

Ампельная петуния (идеальна для подвесных кашпо).

Пеларгония (известна многим как герань).

Эустома (имеет очень долгий период роста, поэтому февраль — последний шанс ее посеять).

Виола (братки).

Бегония (как вечноцветущая, так и клубневая).

Гвоздики (турецкий, китайский и другие виды).

Газания (яркие «солнышки»).

Катарантус.

Вербена.

Остеоспермум (капская маргаритка).

Тагетес (чернобровцы).

Однако февраль имеет и свой собственный, специфический список культур.

Середина и конец февраля — лучшее время для посева:

Кустовых петуний и лобелии. Эти растения имеют схожий период развития, поэтому при февральском посеве они зацветут уже в мае.

Агератума карликового. Очень прост в выращивании и очень эффектен.

Алисума. Наибольшей популярностью пользуется белый алисум (медовый), поскольку он обладает самым сильным ароматом, наполняющим весь двор. Также существуют желтые и фиолетовые сорта.

Сальвий и ротиков (антирринум). Лучше выбирать карликовые или бордюрные формы (высотой 25–40 см), хотя ротики могут достигать и метра высотой.

Колеусов и цинерарии приморской. Незаменимые растения для создания цветных упоров и бордюров.

Флоксов. Неприхотливые цветы всегда радуют стабильным результатом.

Какие овощи высевать в феврале на рассаду: культуры для теплиц и открытого грунта

Февраль — идеальный месяц для подготовки рассады, которую впоследствии будут высаживать в отопительные теплицы.

В первую очередь это касается томатов, перца и баклажанов. Важно заметить, что если вы планируете выращивать перец и баклажаны в открытом грунте, сеять их в феврале еще слишком рано.

Кроме пасленовых, следует обратить внимание на следующие культуры:

Сельдерей корневой. Ее высевают каждый год, чтобы зимой иметь полезные и вкусные плоды.

Лук репчатый. Выращивание через рассаду позволяет получить полноценный урожай через один сезон после высадки в открытый грунт в мае.

Базилик. Посев через рассаду обеспечивает прочные растения, которые к моменту высадки в горшки или на грядку уже будут хорошо развитыми.

Февраль становится для садоводов достаточно напряженным месяцем, ведь количество посевов стремительно растет, а вместе с ними увеличивается и объем работы по уходу за первыми всходами. Тем не менее, эти усилия обязательно оправдают себя здоровой рассадой и богатым урожаем.