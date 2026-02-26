Что потребляет больше электроэнергии в квартире: эксперты назвали главные приборы

Духовка / © pexels.com

Реклама

Проблема высоких счетов за коммунальные услуги остается актуальной для многих украинских семей. Лидерами антирейтинга, чье потребление может превышать расход обычного телевизора в десятки раз, признаны кондиционеры и электродуховки.

Об этом пишет Радио ТРЭК.

По данным специалистов, большинство современных кондиционеров при активной работе потребляют от 500 до 4000 Вт. Для сравнения, современный телевизор требует всего 50–200 Вт. Если климатическая техника работает ежедневно — особенно в режиме обогрева помещения в холодное время года — это может конвертироваться в десятки или даже сотни киловатт-часов в месяц.

Реклама

Чтобы существенно снизить затраты, эксперты рекомендуют соблюдать несколько базовых правил:

Включайте климатическую технику только при фактической необходимости, избегая работы в пустых комнатах.

Корректируйте температурный режим: снижение или повышение целевой температуры на 1–2°C заметно сокращает нагрузку на сеть.

Обеспечьте герметичность помещения: закрывайте двери и окна во время работы кондиционера во избежание потерь воздуха.

Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку фильтров.

Полностью выключайте прибор из розетки во время длительного отсутствия дома.

Еще один скрытый «энергопоглотитель»

Не менее энергозатратным прибором является электрический духовой шкаф. Ее мощность обычно составляет 2-5 кВт. При регулярном использовании ежемесячные затраты на работу духовки могут достигать 40–90 кВт·ч, что в 40 раз превышает показатели телевизора. Высокий уровень потребления обусловлен необходимостью генерировать и поддерживать очень высокие температуры при приготовлении пищи.

Более того, некоторые современные модели продолжают потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания для работы электронного дисплея или встроенных часов.

Правила экономии при пользовании духовкой:

Реклама

Оптимизируйте процесс: старайтесь готовить несколько блюд одновременно.

Минимизируйте теплопотери: не открывайте дверцу духовки во время работы без необходимости, поскольку из-за резкого снижения температуры ТЭН включается чаще.

Используйте остаточное тепло: выключайте духовку за 5-10 минут до финальной готовности блюда — накопившейся температуры хватит для завершения процесса.

После завершения работы полностью отключайте прибор от электросети.

В общем, кондиционер и электродуховка остаются главными энергопоглотителями в украинском быту. Однако формирование нескольких простых привычек рационального использования техники способно снизить цифры в квитанциях за свет на десятки процентов.

Напомним, в Украине долгое время существует мнение, что электроприборы нужно обязательно выключать из розетки, чтобы избежать опасности и лишних затрат электроэнергии. Однако современная техника в большинстве своем рассчитана на непрерывное подключение и потребляет минимум энергии в режиме ожидания.

Специалисты отмечают, что при исправности и сертификации оборудования постоянно подключенными к сети могут оставаться модемы и Wi-Fi-роутеры, системы охраны, устройства «умного дома», повербанки и зарядные станции, а также некоторые светодиодные лампы и ночники.

Такие устройства имеют встроенную защиту от перегрева и перезарядки и либо работают круглосуточно по назначению, либо потребляют минимальное количество электроэнергии.