Что повесить на окна балконов от палящего солнца: пять способов, которые помогут сохранить прохладу и защитят мебель

Защита балкона от солнца

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Летом балкон часто превращается в настоящую теплицу, которая не только становится непригодной для пребывания, но дополнительно нагревает всю квартиру. К обеду температура за стеклом становится неприятной, а мебель, текстиль и декор быстро выгорают под прямыми лучами. Чтобы оградить помещение от перегрева и сохранить вещи, важно правильно подобрать защиту для окон.

Как защитить балкон от солнца и жары

1. Традиционные жалюзи — контроль над светом

Обычные жалюзи остаются одним из самых популярных решений для балконов, поскольку они практически не занимают места. Горизонтальные или вертикальные ламели позволяют точно дозировать порцию солнца.

Алюминиевые и пластиковые модели отлично выдерживают резкие изменения температуры и высокую влажность. Это идеальный вариант для небольших или узких балконов, где важен каждый сантиметр пространства. Главный минус металлических моделей — под прямыми лучами они могут нагреваться и отдавать тепло в воздух.

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2. Роликовые жалюзи для полного затмения

Эти конструкции скручиваются в аккуратный рулон и полностью закрывают оконные стекла, создавая надежный барьер на пути горячего воздуха.

Производители предлагают кассетные и открытые варианты исполнения. Модели открытого типа фиксируются прямо на раме, оставляя весь механизм на виду. Кассетные модификации дополнены специальным защитным коробом, эстетически прячущим рулон с тканью внутри.

Для достижения максимального эффекта полотно дополняют боковыми направляющими. Они прижимают материал вплотную к окну, полностью убирающему боковые просветы для солнца и не дающему шторе громко хлопать или смещаться от сквозняков во время проветривания.

Особое место занимают системы блекаутов, изготовленные из плотных темных или зеркальных тканей. Они полностью поглощают или отражают солнечный свет, останавливают перегрев комнаты и надежно предохраняют отделку балкона от выцветания.

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3. Римские жалюзи: мягкое рассеяние для зоны отдыха

Если балкон используется в качестве зоны отдыха, рабочего кабинета или продления комнаты, римские шторы помогут создать мягкую атмосферу.

При подъеме они собираются в красивые декоративные складки, а в опущенном виде плотная ткань эффективно рассеивает солнечные лучи, создавая приятное для глаз освещение. Такие шторы очень легко приподнять для быстрой вентиляции и проветривания помещения, что особенно удобно для семей с детьми. Для солнечной стороны лучше покупать изделия из плотных светлых тканей, меньше притягивающих тепло.

4. Солнцезащитная зеркальная пленка или атермальная пленка

Нанесение солнцезащитного покрытия непосредственно на стекло считается самым лучшим решением для больших панорамных окон, поскольку такой способ не отнимает полезную площадь помещения.

Для качественной и длительной защиты используют профессиональную архитектурную или атермальную плёнку. Они наклеиваются на стеклянную поверхность и создают крепкий барьер, отражающий невидимое инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Благодаря металлизированному или керамическому слою покрытие существенно уменьшает нагрев воздуха в комнате. При этом зеркальная солнцезащитная пленка защищает от посторонних взглядов с улицы и оставляет вид из окна полностью открытым и прозрачным изнутри.

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Для быстрого решения проблемы на один летний сезон подойдет более простой вариант, известный как временная штора-пленка. Это бюджетное фольгированное полотно, крепящееся к оконной раме с помощью обычной воды или двустороннего скотча.

5. Бамбуковые жалюзи и шторы из других природных материалов

Для поклонников экологического стиля и натуральных материалов хорошим выбором станут бамбуковые роликовые жалюзи.

Бамбук и другие природные материалы имеют важное преимущество — они практически не нагреваются под солнцем. Такие шторы создают приятную частичную тень, хорошо пропускают свежий воздух и не создают эффекта парника. Они отлично смотрятся на балконах, которые оборудованы для отдыха и чаепития.

Что учесть перед покупкой солнцезащиты

При выборе защиты необходимо обязательно учитывать назначение балкона, а также как часто вы планируете открывать окна для проветривания.

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Для максимальной защиты от жгучей жары и снижения температуры лучше всего подходят солнцезащитные пленки и роликовые жалюзи с отражающим эффектом. Если же нужно гармонично соединить защитную функцию с красивым декором интерьера, следует обратить внимание на жалюзи или римские шторы. Правильно подобранная защита сохранит прохладу в доме, защитит мебель от выцветания и вернет комфорт даже в самые жаркие летние дни.

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