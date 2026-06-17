Что повторно посадить на освободившихся грядках: что посеять до конца июня

Что посеять в июне

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Во второй половине июня во многих огородах начинают освобождаться грядки после сбора озимого лука, раннего чеснока или первой зелени. Оставлять землю пустой не стоит, ведь ее быстро захватят сорняки, а правильный быстрый севооборот позволит рационально использовать площадь.

Конец первого летнего месяца является отличным периодом для повторных посевов культур, которые дают урожай сливок (т.е. наземных плодов и зелени). Поскольку этот период, как утверждают эксперты, совпадает с фазой растущей луны, растения получают дополнительный импульс для активного развития надземной части.

Самые благоприятные даты июня по лунному календарю для посева культур

Для достижения максимального результата важно правильно подобрать время для работы с семенами. Опытные хозяева советуют ориентироваться на конец июня, поскольку в середине месяца (в том числе 14 и 15 числа) наступает период новолуния, неблагоприятный для садово-огородных работ, а другие дни этого цикла не подходят по знакам зодиака.

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Лучшее время для летнего посева в хорошо прогретую почву будут три конкретных дня — 24 июня, 25 июня и 26 июня.

Что посеять в конце до конца июня

Витаминная зелень: укроп и петрушка

Свежая зелень нужна на кухне постоянно, потому укроп и петрушка являются первыми кандидатами для повторного выращивания. Летний посев этих культур имеет свои особенности из-за высокой температуры воздуха и быстрого пересыхания земли. Поскольку семена зонтических культур содержат большое количество эфирных масел, замедляющих прорастание, перед началом работ их необходимо подготовить. Для этого семена замачивают в трехпроцентном растворе перекиси водорода ровно на 30 минут.

Саму грядку перед посевом нужно очень обильно увлажнить. После зарабатывания семян в грунт, участок обязательно накрывают белым агроволокном. Это помогает надежно удержать влагу в зоне корней, защищает землю от образования сухой корки и гарантирует дружескую и быструю лестницу даже в жаркие дни.

Огурцы, кабачки и сладкая кукуруза

Для получения второй волны свежих овощей в конце июня высевают теплолюбивые скороспелые культуры.

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Ранние огурцы. Следует выбирать исключительно быстроспелые гибриды со сроком созревания 38–40 дней. Использование гибридных семян гарантирует формирование обильного урожая плодов, а не только наращивание большого количества листьев и пустоцветов.

Сладкая кукуруза. Ранние сорта кукурузы, посеянные в это время, успеют полноценно созреть. На огороде под кукурузу и огурцы удобно выделить соседние грядки — такое совместное размещение очень удачное, ведь растения будут помогать друг другу развиваться.

Кабачки. Для июньского посева идеально подходят голландские гибриды ранних сроков созревания. Они отличаются компактной кустовой формой и не занимают много места на огороде, но при этом обеспечивают высокую урожайность без лишнего разрастания ботвы.

Летние сидераты: восстановление плодородия почвы

Если нет необходимости занимать все свободные грядки овощами, пустые участки обязательно засевают сидератами. Лучшим выбором для летнего сезона является овес. Он быстро наращивает зеленую массу, структурирует землю и обогащает ее питательными элементами.

В то же время, летом категорически не рекомендуется высевать горчицу. Посев этой культуры в жаркий период привлечет на огород огромное количество опасных вредителей (например, крестоцветную блошку), что сведет насмарку всю пользу от сидерации и повредит другим растениям. Зеленую массу овса ближе к осени просто скашивают и закладывают в грунт во время перекапывания.

Советы для владельцев теплиц

Указанные благоприятные июньские дни подходят не только для открытого грунта, но и для собственников закрытых построек. Упорные огородники в этот же период могут провести повторные посевы семян для теплиц. В конце июня непосредственно в тепличную почву можно высевать огурцы, а также томаты, перец или баклажаны, в случае необходимости продлить сезон сбора свежих овощей в защищенном грунте до глубокой осени.

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