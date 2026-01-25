Что приготовить без света и газа: блюда, не требующие варки и жарки

Что приготовить без варки и жарки во время блэкаута / © Freepik

Отключения света заставляют украинцев пересматривать свои кулинарные привычки. Однако отсутствие газа или электричества — не повод переходить на сухомятку. Многие привычные крупы можно приготовить, не используя для этого плитку. Достаточно просто знать правильные пропорции и время настаивания.

Время приготовления зависит от температуры жидкости: кипяток ускоряет процесс, а холодная вода требует запаса времени (лучше заливать с вечера).

Крупы, которые можно приготовить, залив кипятком:

кускус;

гречка;

овсянка;

ячневая крупа;

пшеничные и пшенные каши;

макароны твердых сортов.

Кускус — это самый быстрый вариант. Для того, чтобы его приготовить, вам нужно залить его кипятком соблюдая пропорцию 1:1. Накройте на 5-10 минут. В холодной воде будет готов за 20-30 минут.

Чтобы приготовить гречку, вам нужно залить ее кипятком, соблюдая пропорцию 1:2 на 30 минут. В холодной воде каша будет готова за 6-10 часов.

Мелкий булгур настаивается 20 минут, средний — 40 минут.

Овсянка или овсяные хлопья в кипятке готовятся 5-20 минут, в холодной воде, молоке или кефире — 30-60 минут.

Для приготовления пшеничной и пшенной каши вам нужно просто залить их кипятком и хорошо накрыть сосуд для приготовления. Пшеничная будет готова за 30-50 минут, пшенная — за час.

Если решили приготовить ячневую крупу — просто залейте кипятком, соблюдая пропорцию 1:2 и оставьте в тепле на 2-3 часа.

Макароны твердых сортов можно запарить в термосе с кипятком до размягчения.

Крупы, которые готовятся в холодной воде (молоке или кефире):

манка — залейте холодной жидкостью, накройте и подождите 15-20 минут;

киноа — залейте холодной водой и оставьте на ночь;

перловка — залейте водой (пропорция 1:3). В кипятке настаивается несколько часов, в холодной воде — от 10 до 24 часов.

Чем можно дополнить свой рацион

Каши — это база, к которой стоит добавлять белки и витамины:

консервы: мясная тушенка, рыба в собственном соку, паштеты и овощные закрутки;

готовые продукты: хамон, сыры (пармезан хранится дольше всего), орехи, семечки, сухофрукты;

гранола, которую можно залить даже прохладным молоком.

Также почти в каждом магазине вы можете приобрести супы-пюре и лапша в пакетах (требуют только стакана кипятка, который можно нагреть на сухом спирте).

Также эксперты советуют использовать специальные термосы для приготовления пищи: 1 час варки на плите равен 4-5 часам настаивания в термосе. Это позволит сохранить блюдо горячим дольше.

Ранее ТСН.ua писал о секретах приготовления быстрых и вкусных блюд во время блэкаута.

