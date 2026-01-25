- Дата публикации
Что приготовить без света и газа: блюда, не требующие варки и жарки
Отсутствие света или газа — не повод отказываться от горячих и полезных блюд.
Отключения света заставляют украинцев пересматривать свои кулинарные привычки. Однако отсутствие газа или электричества — не повод переходить на сухомятку. Многие привычные крупы можно приготовить, не используя для этого плитку. Достаточно просто знать правильные пропорции и время настаивания.
Время приготовления зависит от температуры жидкости: кипяток ускоряет процесс, а холодная вода требует запаса времени (лучше заливать с вечера).
Крупы, которые можно приготовить, залив кипятком:
кускус;
гречка;
овсянка;
ячневая крупа;
пшеничные и пшенные каши;
макароны твердых сортов.
Кускус — это самый быстрый вариант. Для того, чтобы его приготовить, вам нужно залить его кипятком соблюдая пропорцию 1:1. Накройте на 5-10 минут. В холодной воде будет готов за 20-30 минут.
Чтобы приготовить гречку, вам нужно залить ее кипятком, соблюдая пропорцию 1:2 на 30 минут. В холодной воде каша будет готова за 6-10 часов.
Мелкий булгур настаивается 20 минут, средний — 40 минут.
Овсянка или овсяные хлопья в кипятке готовятся 5-20 минут, в холодной воде, молоке или кефире — 30-60 минут.
Для приготовления пшеничной и пшенной каши вам нужно просто залить их кипятком и хорошо накрыть сосуд для приготовления. Пшеничная будет готова за 30-50 минут, пшенная — за час.
Если решили приготовить ячневую крупу — просто залейте кипятком, соблюдая пропорцию 1:2 и оставьте в тепле на 2-3 часа.
Макароны твердых сортов можно запарить в термосе с кипятком до размягчения.
Крупы, которые готовятся в холодной воде (молоке или кефире):
манка — залейте холодной жидкостью, накройте и подождите 15-20 минут;
киноа — залейте холодной водой и оставьте на ночь;
перловка — залейте водой (пропорция 1:3). В кипятке настаивается несколько часов, в холодной воде — от 10 до 24 часов.
Чем можно дополнить свой рацион
Каши — это база, к которой стоит добавлять белки и витамины:
консервы: мясная тушенка, рыба в собственном соку, паштеты и овощные закрутки;
готовые продукты: хамон, сыры (пармезан хранится дольше всего), орехи, семечки, сухофрукты;
гранола, которую можно залить даже прохладным молоком.
Также почти в каждом магазине вы можете приобрести супы-пюре и лапша в пакетах (требуют только стакана кипятка, который можно нагреть на сухом спирте).
Также эксперты советуют использовать специальные термосы для приготовления пищи: 1 час варки на плите равен 4-5 часам настаивания в термосе. Это позволит сохранить блюдо горячим дольше.
Ранее ТСН.ua писал о секретах приготовления быстрых и вкусных блюд во время блэкаута.
