Что приготовить, если нет света, газа и воды: перечень простых блюд на скорую руку

Что есть, когда нет света, газа и воды / © Фото из открытых источников

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Когда дома одновременно исчезают свет и вода, нет газовой плиты, приготовление пищи становится проблемой. В такой ситуации выручают блюда без варки и жарки, которые можно сделать из консервов, хлеба, овощей и продуктов продолжительного хранения. А если есть термос с крутым кипятком, меню можно дополнить кашами и быстрыми супами.

Раньше мы писали, что нужно иметь про запас на случай блекаутов.

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Пять блюд, которые можно приготовить без плиты

Бутерброды с рыбными консервами. Для приготовления понадобятся хлеб или хлебцы, консервированный тунец, сардины или скумбрия. Рыбу разомните вилкой, по желанию добавьте нарезанный помидор или зелень, если у вас есть чистая вода для мытья продуктов. Такой перекус не нуждается в нагревании и помогает быстро утолить голод. Салат с фасолью и овощами. Смешайте консервированную фасоль, кукурузу и нарезанный сладкий перец или помидор. Заправьте небольшим количеством растительного масла, добавьте соль и специи. Если нет воды для мытья овощей, используйте не требующие мытья или заранее подготовленные чистые продукты. Паштетные бутерброды. Хлеб, готовый паштет в герметичной упаковке или консервированный мясной продукт — простая основа для сытного перекуса. Можно добавить маринованный огурец, если он есть в запасах. Выбирайте продукты, которые можно хранить без холодильника до открытия, и соблюдайте условия, указанные на упаковке. Овощной салат с консервированным горошком. Если есть предварительно вымытые овощи, нарежьте огурец или помидор, добавьте консервированный горошек и немного растительного масла. Для большей сытности подойдут хлебцы, готовое мясо длительного хранения или фасоль. Не следует использовать продукты, требующие охлаждения, если нет уверенности, что они хранились безопасно. Перекус из орехов, сухофруктов и фруктов. Орехи, изюм, курага, яблоки, бананы и другие фрукты, не требующие холодильника, помогут быстро утолить голод. Это удобный вариант для завтрака, перекуса или дороги.

Что можно приготовить, если есть термос с кипятком

Если удалось заранее вскипятить воду и сохранить ее в термосе, выбор блюд становится шире.

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Кускус с консервированными овощами. Залейте крупу кипятком в пропорции, указанной на упаковке, накройте и оставьте на нужное время. Добавьте кукурузу, горошек или рыбные консервы.

Гречка в термосе. Крупу можно залить кипятком в термосе, хорошо удерживающем тепло, и оставить на 20 минут или дольше, если в этом есть потребность. Проверьте готовность перед потреблением.

Быстрый суп из пакетика. Суп или лапшу быстрого приготовления можно залить крутым кипятком в соответствии с инструкцией производителя. По возможности добавить готовую фасоль или другие консервированные овощи.

Овсянка без варки. Залейте хлопья горячей водой, накройте и оставьте на время, указанное на упаковке. Для сладкого варианта добавьте сухофрукты или орехи.

Важно: для этих блюд нужна питьевая вода и чистая посуда. Если запас воды ограничен, отдавайте предпочтение продуктам, которые можно съесть без дополнительного приготовления.

Какие продукты следует иметь дома на случай блекаута

Чтобы не остаться без еды во время длительного отключения электроэнергии и водоснабжения, заранее сформируйте небольшой запас:

консервированной рыбы, фасоли, горошка и кукурузы;

хлебцев, сухарей и галет;

орехов, семян и сухофруктов;

фруктов длительного хранения;

каш и супов быстрого приготовления;

питьевой воды в герметичных бутылках;

растительного масла, соли и специй в небольших упаковках.

При отключении света держите холодильник закрытым и не полагайтесь только на запах или вид продуктов. Если есть сомнения в их безопасности, лучше не рисковать. Также предварительно подготовьте влажные салфетки или антисептик для рук.

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