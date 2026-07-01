Что приготовить из кабачков: 10 простых рецептов, которые подойдут на каждый день

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Кабачки — один из самых универсальных летних овощей. Они обладают нежным вкусом, быстро готовятся и хорошо сочетаются с мясом, сыром, грибами, зеленью и разнообразными специями. Из них можно сделать легкий завтрак, сытный обед, ужин или закуску для праздничного стола.

Редакция ТСН.ua предлагает подборку лучших рецептов из кабачков, которые легко приготовить дома без дорогих продуктов и сложных кулинарных приемов.

Кабачковые оладьи

Оладьи остаются одним из самых популярных способов приготовления молодых кабачков. Они получаются нежными внутри и румяными снаружи.

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Для приготовления достаточно натереть овощи на большой терке, отжать лишнюю жидкость, добавить яйцо, муку, соль, перец и немного измельченного укропа. Обжаривайте небольшие порции на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной, чесночным соусом или натуральным йогуртом.

Кабачки, запеченные с сыром

Если хочется легкого, но питательного блюда, следует запечь кабачки в духовке.

Нарежьте овощи кружочками или челноками, приправьте специями, выложите в форму для запекания и посыпьте сыром. По желанию можно добавить помидоры, грибы или кусочки куриного филе.

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Через 25–30 минут блюдо станет сочным, ароматным и покроется аппетитной сырной корочкой.

Кабачковая запеканка

Запеканка — прекрасное решение для семейного ужина.

К натертым кабачкам добавляют яйца, сметану, творог, немного муки или манки, а также зелень. Массу перекладывают в форму и выпекают до румяного цвета. По желанию рецепт легко разнообразить обжаренным фаршем, ветчиной или шампиньонами.

Фаршированные кабачки

Для этого блюда лучше подходят молодые плоды среднего размера. Их разрезают пополам, удаляют часть мякоти и наполняют начинкой. Чаще всего используют мясной фарш с рисом, овощами или грибами. Сверху добавляют тертый творог и запекают до готовности.

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Такой вариант отлично подходит как для обыденного меню, так и для приема гостей.

Кабачкова икра

Домашняя кабачковая икра гораздо вкуснее магазинной. Кабачки тушат вместе с морковью, луком и томатной пастой, после чего измельчают блендером до однородной консистенции. В конце добавляют чеснок, соль, перец и немного растительного масла.

Готовую икру подают охлажденной с хрустящим хлебом или используют в качестве намазки для бутербродов.

Кабачковый крем-суп

Нежный суп станет отличным выбором для легкого обеда. Овощи отваривают вместе с картофелем и луком, после чего взбивают блендером. Для более сливочного вкуса прибавляют немного сливок или плавленого сыра.

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Перед подачей блюдо украшают зеленью, семенами тыквы или домашними гренками.

Кабачки в кляре

Эта простая закуска готовится всего за несколько минут. Кружочки кабачков погружают в кляр из яиц, муки и специй, после чего обжаривают до золотистого цвета.

Готовые кусочки хорошо подходят с чесночно-сметанным соусом или острым томатным дипом.

Овощное рагу с кабачками

Рагу — одно из лучших сезонных блюд. К кабачкам добавляют баклажаны, сладкий перец, морковь, лук и помидоры. Овощи тушат на медленном огне со специями и зеленью.

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Блюдо получается легким, ароматным и одинаково вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Кабачковые рулетики

Это эффектная закуска, которая украсит любой стол. Тонкие полоски кабачков быстро обжаривают или запекают, после чего укутывают в них начинку из сливочного сыра, зелени, чеснока или слабосоленой рыбы.

Рулетики готовятся быстро, но смотрятся очень празднично.

Кабачковая пицца

Если хочется менее калорийной альтернативы классической пике, используйте кабачковую основу. Натертые овощи смешивают с яйцом, творогом и небольшим количеством муки. Получившуюся массу запекают, а затем выкладывают сверху томатный соус, сыр, ветчину, овощи или грибы и возвращают в духовку еще на несколько минут.

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Основание получается сочным и хорошо держит форму.

Полезные советы

Молодые кабачки не нужно очищать от кожуры, ведь она тонкая и нежная.

Перед жаркой всегда отжимайте натертую мякоть, чтобы убрать лишнюю влагу.

Чеснок, укроп, петрушка и базилик лучше подчеркивают вкус этого овоща.

Кабачки хорошо сочетаются с твердыми сырами, сметаной, курицей, индейкой и грибами.

Не пережаривайте овощи, чтобы они остались сочными и не потеряли свою структуру.

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