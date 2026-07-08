Что приготовить из кабачков: легкий рецепт полезной пиццы без лишних муки и калорий

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В сезон свежих овощей все больше людей ищут рецепты, сочетающие пользу, легкость и насыщенный вкус. Один из таких вариантов — пицца на основе кабачков. Она получается сочной, ароматной и менее калорийной, чем классическая версия на дрожжевом тесте.

К тому же рецепт не требует сложных ингредиентов, а приготовление занимает чуть больше часа. Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Почему стоит попробовать пиццу из кабачков

Основание из кабачков содержит значительно меньше муки, чем традиционное тесто, благодаря чему блюдо получается более легким для пищеварения. Кабачки богаты клетчаткой, калием, магнием, витамином С и антиоксидантами. Они хорошо сочетаются с сыром, помидорами, грибами, куриным филе и другими популярными ингредиентами для пиццы.

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Еще одно преимущество — универсальность. Этот рецепт можно адаптировать под безглютеновое или низкоуглеводное питание, используя овсяную, рисовую или миндальную муку.

Ингредиенты

Для основания:

2 средние кабачки (примерно 600-700 г);

1 яйцо;

80–100 г твердого сыра;

3–4 столовых ложки муки;

2 зубчика чеснока;

соль;

черный молотый перец;

сушеные орегано или итальянские травы.

Для начинки:

100–120 г моцареллы;

1–2 помидора;

70–100 г ветчины или отварного куриного филе (по желанию);

несколько шампиньонов;

2–3 столовых ложки томатного соуса;

свежие листья базилика;

оливки по вкусу.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте кабачки

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Натрите овощи на большой терке. Посолите массу и оставьте примерно на 15 минут, чтобы выделилась излишняя жидкость. После этого хорошо отожмите кабачки руками или через марлю. Это один из важнейших этапов: чем меньше влаги останется, тем плотнее будет основание.

Шаг 2. Замесите основание

К отжатым кабачкам добавьте яйцо, натертый сыр, измельченный чеснок, специи и муку. Тщательно перемешайте до однородной смеси. Масса должна быть густой и держать форму. Если она кажется слишком редкой, можно добавить еще немного муки.

Шаг 3. Запеките основание

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Противень застелите пергаментом и слегка смажьте его маслом. Выложите кабачковую смесь в форме круга или прямоугольника толщиной примерно 1 сантиметр.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут, пока края не станут золотистыми.

Шаг 4. Добавьте начинку

Извлеките основу из духовки и равномерно смажьте ее томатным соусом. Сверху выложите ломтики помидоров, грибы, ветчину или курицу, оливки и натертую или порезанную моцареллу. По желанию посыпьте орегано или сушеным базиликом.

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Шаг 5. Завершите приготовление

Поверните пиццу в духовку еще на 10–15 минут. Сыр должен полностью расплавиться, а края — слегка подрумяниться.

Перед подачей украсьте блюдо свежим базиликом и дайте ему постоять 3–5 минут. Так кусочки будет гораздо легче нарезать.

Полезные советы

Чтобы получить максимально хрустящее основание, используйте молодые кабачки и тщательно удаляйте из них влагу. Для большей питательности можно добавить к тесту несколько ложек овсяных хлопьев быстрого приготовления или немного семян льна.

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Если хочется сделать блюдо еще менее калорийным, замените ветчину запеченным куриным филе или совсем откажитесь от мяса, увеличив количество овощей. Любителям более насыщенного вкуса стоит попробовать сочетание моцареллы с пармезаном или добавить немного сырого фета.

Этот рецепт станет прекрасной альтернативой классической выпечке для следящих за питанием, стремится разнообразить сезонное меню или просто хочет приготовить что-то новое из доступных летних продуктов.

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