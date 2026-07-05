Что приготовить из кабачков: ТОП-3 диетических блюда, которые можно есть почти без ограничений

Что приготовить из кабачков / © unsplash.com

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Кабачок по праву считается одним из лучших овощей для тех, кто следит за весом или просто стремится питаться сбалансированно. Он почти на 95% состоит из воды, содержит минимум калорий, богатый клетчаткой, калием, витаминами группы B, витамином C и антиоксидантами. Благодаря нейтральному вкусу этот овощ легко сочетается с разными продуктами, позволяя готовить как легкие перекусы, так и полноценные блюда.

В материале ТСН.ua рассказываем о трех лучших рецептах, которые можно включать в меню даже во время похудения.

1. Кабачковые оладьи без муки

Легкие оладьи станут отличным вариантом для завтрака, ужина или полезного перекуса. Благодаря отсутствию пшеничной муки они содержат меньше калорий, но остаются сытными.

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Ингредиенты:

2 средние кабачки;

2 яйца;

2–3 столовых ложки овсяных хлопьев или овсяной муки;

соль;

черный перец;

зелень по вкусу;

чеснок (по желанию).

Способ приготовления

Кабачки натереть на большой терке, слегка посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, овсяные хлопья, зелень и специи. Перемешать до однородной массы.

Формировать небольшие оладьи и обжаривать на антипригарной сковороде без масла или запекать в духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

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Почему это блюдо подходит для диеты

Овсянка обеспечивает длительное ощущение сытости, а кабачки придают объем блюду без значительного увеличения калорийности. Если подавать оладьи с натуральным йогуртом или нежирным творогом, получится полноценный сбалансированный прием пищи.

2. Запеченные кабачки с творогом и зеленью

Это одно из самых простых летних блюд, которое готовится буквально за пол часа. Запекание позволяет сохранить естественный вкус овощей и минимизировать использование жира.

Ингредиенты:

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2 молодые кабачки;

100 г нежирного творога;

укроп или петрушка;

2 зубчика чеснока;

соль;

перец;

чайная ложка оливкового масла.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками или половинками. Выложить в форму для запекания, слегка смазанную растительным маслом. Сыр смешать с зеленью и измельченным чесноком.

Выложить творожную массу сверху и запекать 25–30 минут при температуре 180–190 градусов.

В чем преимущество блюда

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Сочетание белка с сыром и большим количеством овощей хорошо насыщает, поэтому после такого ужина не возникает желания перекусить перед сном. Кроме того, одна порция содержит немного калорий, что особенно важно для тех, кто контролирует энергетическую ценность рациона.

3. Кабачковый крем-суп

Нежный суп отлично подходит как для обеда, так и для легкого ужина. Он быстро усваивается и не перегружает пищеварительную систему.

Ингредиенты:

2–3 кабачки;

1 луковица;

1 морковь;

500 мл овощного бульона;

100 мл нежирного молока или сливок 10%;

соль;

перец;

зелень.

Способ приготовления

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Лук и морковь слегка протушить без обжаривания или с минимальным количеством растительного масла. Добавить нарезанные кабачки, залить овощным бульоном и варить около 20 минут.

После этого перебить овощи блендером, влить молоко, довести до кипения и приправить специями.

Чем полезен крем-суп

Такое блюдо содержит много жидкости и клетчатки, поэтому хорошо насыщается даже при небольшой калорийности. Кремовая консистенция делает суп особенно приятным по вкусу без необходимости использовать жирные сливки или сливочное масло.

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Почему кабачки следует есть чаще

Кабачки относятся к продуктам с низкой энергетической ценностью — в 100 граммах содержится всего около 20–25 ккал. В то же время они снабжают организм витаминами, минералами и пищевыми волокнами, которые поддерживают нормальное пищеварение.

Еще одно преимущество овоща — универсальность. Кабачки можно запекать, тушить, готовить на гриле, варить или использовать в качестве основы для супов, запеканок и даже низкокалорийной пиццы.

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