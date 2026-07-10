Как приготовить десерт из кабачков / © unsplash.com

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Кабачки давно перестали быть только ингредиентом для рагу, запеканок или оладьев. В разгар сезона они отлично подходят и для домашней выпечки и легких десертов. Благодаря нейтральному вкусу овощ придает блюдам сочность, делает тесто более нежным и позволяет уменьшить количество жира без потери текстуры.

Рецепты десертов из кабачков, которые выйдут у каждого, собрали в материале ТСН.ua.

Шоколадный кекс с кабачком

На первый взгляд, трудно поверить, что в шоколадном кексе может быть кабачок. Однако именно он отвечает за невероятную мягкость выпечки, а его вкус совсем не чувствуется.

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Ингредиенты:

300 г молодого кабачка;

200 г муки;

40 г какао-порошка;

150 г сахара;

2 яйца;

80 мл растительного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

80 г чёрного шоколада (по желанию).

Как приготовить

Кабачок натрите на мелкой терке и слегка отожмите лишнюю жидкость. Яйца взбейте с сахаром в легкую пену, влейте масло и перемешайте. Отдельно соедините муку, какао, соль и разрыхлитель. Добавьте сухую смесь в жидкие ингредиенты, после чего введите кабачок и кусочки шоколада.

Переложите тесто в форму и выпекайте примерно 45–50 минут при 180 градусах. Перед подачей дайте кексу полностью остыть.

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Нежный пирог из кабачков и яблок

Сочетание яблок с кабачками создает легкий фруктово-овощной десерт, который отличный по вкусу как теплым, так и холодным.

Ингредиенты:

250 г кабачка;

2 средних яблока;

220 г муки;

120 г сахара;

2 яйца;

70 мл подсолнечного масла;

1 ч. л. корицы;

1 ч. л. разрыхлителя;

сахарная пудра для подачи

Способ приготовления

Кабачок натрите на большой терке и отожмите сок. Яблоки очистите и нашинкуйте небольшими кубиками. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растительное масло, после чего постепенно всыпьте муку, корицу и разрыхлитель. В конце добавьте кабачок и яблоки.

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Выложите массу в форму и выпекайте около 40 минут при температуре 180 градусов. После охлаждения присыпьте пирог сахарной пудрой.

Кабачковые брауни

Этот десерт понравится любителям насыщенного шоколадного вкуса. Кабачок делает брауни влажными внутри, поэтому они подольше остаются свежими.

Ингредиенты:

250 г кабачка;

180 г черного шоколада;

120 г сливочного масла;

2 яйца;

130 г сахара;

120 г муки;

30 г какао;

щепотка соли;

горсть орехов по желанию.

Пошаговое приготовление

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Растопите шоколад вместе со сливочным маслом. Яйца взбить с сахаром, после чего смешать с шоколадной массой. Добавьте просеянную муку, какао и соль. В конце введите натертый и слегка отжатый кабачок, а также измельченные орехи.

Выпекайте десерт в квадратной форме примерно 30–35 минут при 180 градусах. Внутри брауни должны оставаться немного влажными.

Почему стоит добавлять кабачки к десертам

Молодые кабачки содержат много влаги, поэтому выпечка получается мягкой без большого количества масла или сметаны. Кроме того, овощ обладает нейтральным вкусом, который легко сочетается с шоколадом, яблоками, корицей, ванилью, цитрусовыми и орехами.

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