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Что приготовить из кабачков: топ-5 легких и быстрых рецептов, которые получатся у каждого
Не знаете что приготовить из кабачков? Попробуйте пять простых рецептов, которые всегда получаются вкусными.
Кабачки — один из самых щедрых овощей лета. Они обладают нежным вкусом, быстро готовятся и прекрасно сочетаются с сыром, зеленью, мясом и специями. И сейчас их сезон в самом разгаре.
В материале ТСН.ua — собрали пять простых рецептов, которые не нуждаются в дорогих ингредиентах и подходят даже тем, кто не имеет большого кулинарного опыта.
Кабачковые оладьи с сыром
Это блюдо давно стало классикой. Снаружи оладьи получаются румяными и хрустящими, а внутри нежными и сочными.
Ингредиенты:
2 средние кабачки;
2 яйца;
100 г твердого сыра;
4–5 ст. л. муки;
2 зубчика чеснока;
укроп или петрушка;
соль и черный перец;
растительное масло.
Как приготовить
Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите сок — именно этот шаг помогает получить хрустящую корочку.
Добавьте яйца, натертый сыр, измельченный чеснок, зелень и муку. Перемешайте до однородности. Обжаривайте оладьи на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом.
Кабачки, запеченные с сыром и помидорами
Если хочется легкого ужина без длительного стояния у плиты, этот рецепт станет отличным вариантом.
Понадобится:
2 молодые кабачки;
2 помидора;
150 г моцареллы или твердого сыра;
2 ст. л. оливкового масла;
сушеный орегано;
соль;
черный перец.
Способ приготовления
Нарежьте кабачки кружочками толщиной около сантиметра. Выложите их в форму для запекания, сверху разместите кружочки помидоров и кусочки сыра.
Полейте оливковым маслом, посыпьте специями и запекайте около 20–25 минут при температуре 190 °C. Блюдо отличное по вкусу как горячим, так и холодным.
Быстрые тушеные кабачки с чесноком
Иногда вкусные рецепты состоят только из нескольких ингредиентов.
Вам понадобится:
2 кабачки;
2 зубчика чеснока;
2 ст. л. оливкового масла;
соль;
перец;
зелень.
Как готовить
Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и измельченный чеснок. После появления аромата выложите нарезанные кабачки. Готовьте примерно 5–7 минут, периодически помешивая. Овощи должны остаться немного упругими, а не превратиться в пюре.
В конце добавьте зелень. Кулинары советуют не пережаривать кабачки, тогда они лучше сохраняют текстуру и естественный вкус.
Кабачковая запеканка
Этот рецепт подойдет для семейного ужина и позволяет использовать даже большие плоды.
Ингредиенты:
2–3 кабачки;
3 яйца;
150 г твердого сыра;
100 мл сметаны;
3 ст. л. муки;
зелень;
соль;
перец.
Пошаговое приготовление
Натрите кабачки, немного посолите и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Отдельно смешайте яйца, сметану, сыр, зелень и муку. Соедините все компоненты, перелейте массу в форму и выпекайте около 35 минут при 180 °C.
Запеканка получается нежной, ароматной и отлично наслаждается даже на следующий день.
Кабачки в кляре
Это одна из самых простых летних закусок, которая требует минимум времени.
Для приготовления требуются:
2 кабачки;
2 яйца;
4 ст. л. муки;
соль;
перец;
масло для жарки.
Как приготовить
Нарежьте кабачки кружочками. Взбейте яйца со специями, постепенно добавьте муку, чтобы образовался густой кляр.
Каждый кусочек окуните в смесь и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной, чесночным или сливочным соусом.
Как сделать блюда из кабачков еще вкуснее
Хотя кабачки обладают нежным вкусом, несколько простых приемов помогут сделать их значительно более аппетитными:
Перед жаркой обязательно удаляйте лишнюю влагу, если используете тертые кабачки.
Не перегружайте сковороду — овощи должны обжариваться, а не тушиться в собственном соке.
Используйте чеснок, свежую зелень, пармезан или моцареллу — эти продукты особенно удачно подчеркивают вкус кабачков.
Молодые плоды не нужно очищать от кожуры, она остается нежной после приготовления.
Кабачки прекрасно сочетаются с базиликом, укропом, петрушкой, орегано, паприкой и черным перцем.