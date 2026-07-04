Что приготовить из кабачков: топ-5 легких и быстрых рецептов, которые получатся у каждого

Что приготовить из кабачков

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Кабачки — один из самых щедрых овощей лета. Они обладают нежным вкусом, быстро готовятся и прекрасно сочетаются с сыром, зеленью, мясом и специями. И сейчас их сезон в самом разгаре.

В материале ТСН.ua — собрали пять простых рецептов, которые не нуждаются в дорогих ингредиентах и подходят даже тем, кто не имеет большого кулинарного опыта.

Кабачковые оладьи с сыром

Это блюдо давно стало классикой. Снаружи оладьи получаются румяными и хрустящими, а внутри нежными и сочными.

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Ингредиенты:

2 средние кабачки;

2 яйца;

100 г твердого сыра;

4–5 ст. л. муки;

2 зубчика чеснока;

укроп или петрушка;

соль и черный перец;

растительное масло.

Как приготовить

Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите сок — именно этот шаг помогает получить хрустящую корочку.

Добавьте яйца, натертый сыр, измельченный чеснок, зелень и муку. Перемешайте до однородности. Обжаривайте оладьи на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

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Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом.

Кабачки, запеченные с сыром и помидорами

Если хочется легкого ужина без длительного стояния у плиты, этот рецепт станет отличным вариантом.

Понадобится:

2 молодые кабачки;

2 помидора;

150 г моцареллы или твердого сыра;

2 ст. л. оливкового масла;

сушеный орегано;

соль;

черный перец.

Способ приготовления

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Нарежьте кабачки кружочками толщиной около сантиметра. Выложите их в форму для запекания, сверху разместите кружочки помидоров и кусочки сыра.

Полейте оливковым маслом, посыпьте специями и запекайте около 20–25 минут при температуре 190 °C. Блюдо отличное по вкусу как горячим, так и холодным.

Быстрые тушеные кабачки с чесноком

Иногда вкусные рецепты состоят только из нескольких ингредиентов.

Вам понадобится:

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2 кабачки;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

соль;

перец;

зелень.

Как готовить

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и измельченный чеснок. После появления аромата выложите нарезанные кабачки. Готовьте примерно 5–7 минут, периодически помешивая. Овощи должны остаться немного упругими, а не превратиться в пюре.

В конце добавьте зелень. Кулинары советуют не пережаривать кабачки, тогда они лучше сохраняют текстуру и естественный вкус.

Кабачковая запеканка

Этот рецепт подойдет для семейного ужина и позволяет использовать даже большие плоды.

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Ингредиенты:

2–3 кабачки;

3 яйца;

150 г твердого сыра;

100 мл сметаны;

3 ст. л. муки;

зелень;

соль;

перец.

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки, немного посолите и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Отдельно смешайте яйца, сметану, сыр, зелень и муку. Соедините все компоненты, перелейте массу в форму и выпекайте около 35 минут при 180 °C.

Запеканка получается нежной, ароматной и отлично наслаждается даже на следующий день.

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Кабачки в кляре

Это одна из самых простых летних закусок, которая требует минимум времени.

Для приготовления требуются:

2 кабачки;

2 яйца;

4 ст. л. муки;

соль;

перец;

масло для жарки.

Как приготовить

Нарежьте кабачки кружочками. Взбейте яйца со специями, постепенно добавьте муку, чтобы образовался густой кляр.

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Каждый кусочек окуните в смесь и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной, чесночным или сливочным соусом.

Как сделать блюда из кабачков еще вкуснее

Хотя кабачки обладают нежным вкусом, несколько простых приемов помогут сделать их значительно более аппетитными:

Перед жаркой обязательно удаляйте лишнюю влагу, если используете тертые кабачки. Не перегружайте сковороду — овощи должны обжариваться, а не тушиться в собственном соке. Используйте чеснок, свежую зелень, пармезан или моцареллу — эти продукты особенно удачно подчеркивают вкус кабачков. Молодые плоды не нужно очищать от кожуры, она остается нежной после приготовления. Кабачки прекрасно сочетаются с базиликом, укропом, петрушкой, орегано, паприкой и черным перцем.

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