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Что приготовить из кабачков в жару: топ-3 легкие "холодные" рецепты без долгого стояния у плиты
Собрали простые рецепты из кабачков, которые не требуют долгого приготовления и отлично освежают.
В разгар лета кабачки — максимально доступный и полезный овощ. Но включать духовку или долго готовить у горячей плиты хочется далеко не всем. Именно поэтому стоит обратить внимание на легкие блюда, которые освежают, быстро готовятся и вкусные даже охлажденными.
В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта из кабачков, которые идеально подойдут для жарких дней.
Салат из сырых кабачков с лимоном и пармезаном
Молодые кабачки не обязательно подвергать термической обработке. Если плоды небольшие и имеют нежную шкурку, их можно использовать сырыми.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки;
40–50 г пармезана;
сок половины лимона;
2 ст. л. оливкового масла;
горсть руколы или базилика;
соль и черный перец.
Как приготовить
Кабачки нарежьте очень тонкими полосками с помощью овощечистки или мандолины. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Оставьте на 10 минут, чтобы овощ немного промариновался. Перед подачей посыпьте пармезаном и добавьте зелень.
Такой салат получается легким, сочным и прекрасно подходит к мясу, рыбе или как самостоятельный летний ужин.
Холодный крем-суп из кабачков
Этот вариант станет отличной альтернативой окрошке или гаспачо. Главное — хорошо охладить блюдо перед подачей.
Ингредиенты:
2 кабачки;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
500 мл овощного бульона;
100 мл сливок или натурального йогурта;
укроп;
соль и перец.
Как приготовить
Кабачки, лук и чеснок тушите до мягкости, влейте бульон и проварите примерно 10 минут. Размельчите все блендером до однородной консистенции, добавьте сливки или йогурт, посолите и поперчите.
После охлаждения поставьте суп в холодильник как минимум на час. Перед подачей украсьте зеленью и добавьте несколько капель оливкового масла.
Кабачковые рулетики с творожной начинкой
Эта закуска выглядит празднично, но готовится довольно быстро.
Ингредиенты:
2 кабачки;
200 г сливочного или кисломолочного творога;
2 зубчика чеснока;
укроп;
грецкие орехи по желанию;
соль.
Как приготовить
Кабачки нарезать длинными тонкими пластинами и быстро обжарить на сухой сковороде-гриль или слегка запечь до мягкости. После этого полностью охладите.
Для начинки смешайте творог, измельченный чеснок, укроп и по желанию измельченные орехи. Выложите немного массы на каждую пластинку и сверните рулетиком.
Перед подачей оставьте закуску в холодильнике примерно на 30 минут — так она станет еще вкуснее.
Почему именно кабачки следует есть в жару
Кабачки почти на 95% состоят из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс организма. Кроме того, они содержат калий, магний, витамин С и клетчатку, легко усваиваются и не создают ощущение тяжести после еды.