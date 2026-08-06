Что приготовить из кабачков в жару: топ-3 легкие "холодные" рецепты без долгого стояния у плиты

Что приготовить из кабачков в жару

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В разгар лета кабачки — максимально доступный и полезный овощ. Но включать духовку или долго готовить у горячей плиты хочется далеко не всем. Именно поэтому стоит обратить внимание на легкие блюда, которые освежают, быстро готовятся и вкусные даже охлажденными.

В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта из кабачков, которые идеально подойдут для жарких дней.

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Салат из сырых кабачков с лимоном и пармезаном

Молодые кабачки не обязательно подвергать термической обработке. Если плоды небольшие и имеют нежную шкурку, их можно использовать сырыми.

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Ингредиенты:

2 молодые кабачки;

40–50 г пармезана;

сок половины лимона;

2 ст. л. оливкового масла;

горсть руколы или базилика;

соль и черный перец.

Как приготовить

Кабачки нарежьте очень тонкими полосками с помощью овощечистки или мандолины. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Оставьте на 10 минут, чтобы овощ немного промариновался. Перед подачей посыпьте пармезаном и добавьте зелень.

Такой салат получается легким, сочным и прекрасно подходит к мясу, рыбе или как самостоятельный летний ужин.

Холодный крем-суп из кабачков

Этот вариант станет отличной альтернативой окрошке или гаспачо. Главное — хорошо охладить блюдо перед подачей.

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Ингредиенты:

2 кабачки;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

500 мл овощного бульона;

100 мл сливок или натурального йогурта;

укроп;

соль и перец.

Как приготовить

Кабачки, лук и чеснок тушите до мягкости, влейте бульон и проварите примерно 10 минут. Размельчите все блендером до однородной консистенции, добавьте сливки или йогурт, посолите и поперчите.

После охлаждения поставьте суп в холодильник как минимум на час. Перед подачей украсьте зеленью и добавьте несколько капель оливкового масла.

Кабачковые рулетики с творожной начинкой

Эта закуска выглядит празднично, но готовится довольно быстро.

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Ингредиенты:

2 кабачки;

200 г сливочного или кисломолочного творога;

2 зубчика чеснока;

укроп;

грецкие орехи по желанию;

соль.

Как приготовить

Кабачки нарезать длинными тонкими пластинами и быстро обжарить на сухой сковороде-гриль или слегка запечь до мягкости. После этого полностью охладите.

Для начинки смешайте творог, измельченный чеснок, укроп и по желанию измельченные орехи. Выложите немного массы на каждую пластинку и сверните рулетиком.

Перед подачей оставьте закуску в холодильнике примерно на 30 минут — так она станет еще вкуснее.

Почему именно кабачки следует есть в жару

Кабачки почти на 95% состоят из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс организма. Кроме того, они содержат калий, магний, витамин С и клетчатку, легко усваиваются и не создают ощущение тяжести после еды.

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