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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
213
Время на прочтение
2 мин

Что приготовить из перца: три простых рецепта — покорят даже тех, кто его не любит

Даже если вы не любите перец, попробуйте пикантный перец по-корейски, ароматное овощное рагу и сочный салат из болгарского перца.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Перец.

Перец. / © unsplash.com

Сезон болгарского перца в самом разгаре, поэтому самое время готовить из него разнообразные блюда. Перец отлично подходит и для горячих блюд, и для пикантных закусок и свежих салатов — они будут пробовать и на обед, и на ужин.

ТСН.ua подготовил три рецепта простых блюд, которые понравятся даже тем, кто не любит перец.

Закуска — перец по-корейски

Ингредиенты:

  • 500 г болгарского перца

  • 1 морковь

  • 1 луковица

  • 3 зубчика чеснока

  • 2 ст. л. масла;

  • 1 ст. л. уксуса 9%

  • 1 ст. л. соевого соуса

  • 1 ч. л. сахара

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 0,5 ч. л. паприки

  • соль

  • острый перец

  • зелень — по желанию.

Приготовление :

  1. Перец очистить от семян и порезать тонкой соломкой. Морковь натрите на большую терку. Лук нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите.

  2. Смешайте все овощи. Добавьте соль, сахар, кориандр, паприку, соевый соус и уксус. Масло хорошо разогрейте на сковороде и полейте им овощи. Все тщательно перемешайте.

  3. Поставьте закуску в холодильник по меньшей мере на несколько часов, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом.

Овощное рагу с перцем

Ингредиенты:

  • 2 болгарских перца

  • 3 картофелины

  • 1 кабачок

  • 2 помидора

  • 1 морковь

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 2–3 ст. л. масла

  • 1 ст. л. томатной пасты

  • 150 мл воды

  • соль и черный перец

  • паприка

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиками. Морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле несколько минут. Добавьте нарезанный картофель и готовьте еще 5-10 минут.

  2. Перец, кабачок и помидор нарежьте кубиками.

  3. Переложите все овощи в кастрюлю. Добавьте томатную пасту, влейте воду и приправьте солью, перцем и паприкой.

  4. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 мин — пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте измельченный чеснок.

Салат из перца

Ингредиенты:

  • 2–3 перца

  • 2 помидора

  • 1 огурец

  • пол красного лука

  • 100 г брынзы или феты

  • пучок петрушки

  • 2–3 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • соль и черный перец

Приготовление:

  1. Перец, помидоры и огурец порежьте произвольными кусочками. Лук — тонкими полукольцами. Зелень измельчите.

  2. Переложите овощи в миску. Добавьте раскрошенную брынзу или фету. Для заправки смешайте с лимонным соком, солью и перцем.

  3. Полейте салат заправкой перед подачей и осторожно перемешайте.

Напомним, мы делились рецептами фаршированного перца по-новому.

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