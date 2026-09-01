Перец. / © unsplash.com

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Сезон болгарского перца в самом разгаре, поэтому самое время готовить из него разнообразные блюда. Перец отлично подходит и для горячих блюд, и для пикантных закусок и свежих салатов — они будут пробовать и на обед, и на ужин.

ТСН.ua подготовил три рецепта простых блюд, которые понравятся даже тем, кто не любит перец.

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Закуска — перец по-корейски

Ингредиенты:

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500 г болгарского перца

1 морковь

1 луковица

3 зубчика чеснока

2 ст. л. масла;

1 ст. л. уксуса 9%

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. молотого кориандра

0,5 ч. л. паприки

соль

острый перец

зелень — по желанию.

Приготовление :

Перец очистить от семян и порезать тонкой соломкой. Морковь натрите на большую терку. Лук нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите. Смешайте все овощи. Добавьте соль, сахар, кориандр, паприку, соевый соус и уксус. Масло хорошо разогрейте на сковороде и полейте им овощи. Все тщательно перемешайте. Поставьте закуску в холодильник по меньшей мере на несколько часов, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом.

Овощное рагу с перцем

Ингредиенты:

2 болгарских перца

3 картофелины

1 кабачок

2 помидора

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

2–3 ст. л. масла

1 ст. л. томатной пасты

150 мл воды

соль и черный перец

паприка

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками. Морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле несколько минут. Добавьте нарезанный картофель и готовьте еще 5-10 минут. Перец, кабачок и помидор нарежьте кубиками. Переложите все овощи в кастрюлю. Добавьте томатную пасту, влейте воду и приправьте солью, перцем и паприкой. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 мин — пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте измельченный чеснок.

Салат из перца

Ингредиенты:

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2–3 перца

2 помидора

1 огурец

пол красного лука

100 г брынзы или феты

пучок петрушки

2–3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

соль и черный перец

Приготовление:

Перец, помидоры и огурец порежьте произвольными кусочками. Лук — тонкими полукольцами. Зелень измельчите. Переложите овощи в миску. Добавьте раскрошенную брынзу или фету. Для заправки смешайте с лимонным соком, солью и перцем. Полейте салат заправкой перед подачей и осторожно перемешайте.

Напомним, мы делились рецептами фаршированного перца по-новому.

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