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Что приготовить из перца: три простых рецепта — покорят даже тех, кто его не любит
Даже если вы не любите перец, попробуйте пикантный перец по-корейски, ароматное овощное рагу и сочный салат из болгарского перца.
Сезон болгарского перца в самом разгаре, поэтому самое время готовить из него разнообразные блюда. Перец отлично подходит и для горячих блюд, и для пикантных закусок и свежих салатов — они будут пробовать и на обед, и на ужин.
ТСН.ua подготовил три рецепта простых блюд, которые понравятся даже тем, кто не любит перец.
Закуска — перец по-корейски
Ингредиенты:
500 г болгарского перца
1 морковь
1 луковица
3 зубчика чеснока
2 ст. л. масла;
1 ст. л. уксуса 9%
1 ст. л. соевого соуса
1 ч. л. сахара
0,5 ч. л. молотого кориандра
0,5 ч. л. паприки
соль
острый перец
зелень — по желанию.
Приготовление :
Перец очистить от семян и порезать тонкой соломкой. Морковь натрите на большую терку. Лук нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите.
Смешайте все овощи. Добавьте соль, сахар, кориандр, паприку, соевый соус и уксус. Масло хорошо разогрейте на сковороде и полейте им овощи. Все тщательно перемешайте.
Поставьте закуску в холодильник по меньшей мере на несколько часов, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом.
Овощное рагу с перцем
Ингредиенты:
2 болгарских перца
3 картофелины
1 кабачок
2 помидора
1 морковь
1 луковица
2 зубчика чеснока
2–3 ст. л. масла
1 ст. л. томатной пасты
150 мл воды
соль и черный перец
паприка
Приготовление:
Лук нарежьте кубиками. Морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле несколько минут. Добавьте нарезанный картофель и готовьте еще 5-10 минут.
Перец, кабачок и помидор нарежьте кубиками.
Переложите все овощи в кастрюлю. Добавьте томатную пасту, влейте воду и приправьте солью, перцем и паприкой.
Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30 мин — пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте измельченный чеснок.
Салат из перца
Ингредиенты:
2–3 перца
2 помидора
1 огурец
пол красного лука
100 г брынзы или феты
пучок петрушки
2–3 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. лимонного сока
соль и черный перец
Приготовление:
Перец, помидоры и огурец порежьте произвольными кусочками. Лук — тонкими полукольцами. Зелень измельчите.
Переложите овощи в миску. Добавьте раскрошенную брынзу или фету. Для заправки смешайте с лимонным соком, солью и перцем.
Полейте салат заправкой перед подачей и осторожно перемешайте.
Напомним, мы делились рецептами фаршированного перца по-новому.