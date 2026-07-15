Что приготовить из смородины: топ-3 простые рецепты, которые стоит попробовать этим летом

Что приготовить из черной смородины

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Сезон черной смородины длится недолго, поэтому сейчас стоит воспользоваться возможностью приготовить ароматные домашние десерты и заготовки. Эта ягода отличается насыщенным вкусом с легкой кислинкой, отлично сочетается с выпечкой, молочными продуктами и напитками, а также содержит много витамина С и антиоксидантов.

Если урожай уже собран или на рынке удалось приобрести свежую смородину, не торопитесь ограничиваться обычным вареньем. Что еще приготовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

1. Пирог с черной смородиной — нежная домашняя выпечка

Воздушное тесто и сочная ягодная начинка создают идеальное сочетание. Такой пирог вкусный как теплым, так и после охлаждения.

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Ингредиенты:

250 г черной смородины;

2 яйца;

150 г сахара;

180 г пшеничной муки;

100 мл молока;

70 мл растительного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

сахарная пудра для подачи

Как приготовить

Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте молоко и масло, после чего постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто, сверху равномерно распределите ягоды. Часть смородины можно слегка вдавить внутрь, чтобы она осталась сочной после выпечки. Готовьте пирог приблизительно 35–40 минут при температуре 180 °C. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

2. Варенье-пятиминутка из черной смородины

Если хочется максимально сохранить природный аромат ягод, этот способ станет отличным решением. Благодаря короткой термической обработке смородина остается целой, а сироп приобретает насыщенный цвет.

Ингредиенты:

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1 кг черной смородины;

900 г сахара;

150 мл воды.

Пошаговое приготовление

Уберите ягоды, удалите плодоножки и тщательно промойте. В кастрюле приготовьте сироп из воды и сахара. После полного растворения кристаллов добавьте смородину и аккуратненько перемешайте. Доведите массу до кипения, варите ровно пять минут, постоянно снимая пену. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте крышками. После охлаждения храните в прохладном месте.

3. Смузи с черной смородиной и бананом

Этот напиток станет отличным вариантом для летнего завтрака или полезного перекуса. Банан придает природную сладость, а смородина обеспечивает яркий вкус и приятную кислинку.

Ингредиенты:

150 г черной смородины;

1 спелый банан;

200 мл натурального йогурта или кефира;

1 ч. л. меда (по желанию);

несколько кубиков льда.

Способ приготовления

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Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Измельчайте в течение 1–2 минут до однородной консистенции. Подавайте смузи сразу после приготовления, украсив несколькими ягодами или листочками мяты.

Как правильно использовать черную смородину

Чтобы ягоды максимально сохранили свои полезные свойства, следует придерживаться нескольких простых советов:

не замачивайте смородину надолго в воде;

мойте ее непосредственно перед приготовлением;

для замораживания хорошо просушите ягоды;

используйте минимальную термическую обработку, если хотите сохранить больше витаминов;

сочетайте смородину с творогом, йогуртом, овсянкой или выпечкой для разнообразного меню.

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