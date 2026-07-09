- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Что приготовить из свежих вишен: топ-3 простых рецептов, которые стоит попробовать этим летом
Три вкусных рецепта из вишен, которые легко приготовить дома — в материале ТСН.ua.
Лето — лучшее время, чтобы насладиться свежими вишнями. Эти сочные ягоды вкусные не только сами по себе, но и становятся основой для десертов, выпечки и прохладительных напитков. Благодаря характерной кислинке они придают блюдам яркий вкус и аромат.
Если урожай оказался щедрым или вы приобрели слишком много ягод на рынке, самое время разнообразить домашнее меню. В материале ТСН.ua — три простых рецепта, которые легко приготовить даже без особых кулинарных навыков.
1. Вишневый клафути — нежный французский десерт
Клафути — традиционная выпечка, сочетающая сочные ягоды и воздушное тесто. После запекания она напоминает нечто среднее между пирогом и запеканкой.
Ингредиенты:
400 г свежих вишен;
3 яйца;
100 г сахара;
100 г муки;
250 мл молока;
30 г сливочного масла;
щепотка соли;
ванильный сахар по вкусу.
Как приготовить
Помойте ягоды и удалите косточки.
Яйца взбить вместе с сахаром и ванилью до легкой пены. Добавьте молоко, постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите плоды и залейте жидким тестом.
Выпекайте около 35–40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей десерта можно посыпать сахарной пудрой.
2. Освежающий лимонад с вишнями и мятой
В жаркий день такой напиток прекрасно утоляет жажду и имеет насыщенный ягодный аромат.
Ингредиенты:
300 г свежих вишен;
1 лимон;
1 литр холодной воды;
2–3 ст. л. меда или сахара;
несколько веточек мяты;
лед.
Пошаговое приготовление
Удалите косточки из ягод и измельчите мякоть блендером.
Полученное пюре процедите через сито, чтобы избавиться от кожуры.
Добавить лимонный сок, мед или сахар, влейте воду и хорошо перемешайте.
Перед подачей положите в стаканы кубики льда и листья мяты. Напиток станет еще более ароматным, если оставить его в холодильнике на 30 минут.
3. Творожный десерт со свежими вишнями без выпечки
Когда не хочется включать духовку, этот рецепт станет настоящей находкой.
Ингредиенты:
300 г кисломолочного творога;
200 г вишен без косточек;
150 мл натурального йогурта;
2 ст. л. меда;
50 г измельченного печенья;
горсть орехов для украшения.
Как готовить
Взбейте творог, йогурт и мед до однородной кремовой массы.
На дно стаканов насыпьте крошку печенья, сверху выложите творожный крем.
Следующим слоем добавьте ягоды. Повторите слои снова, после чего украсьте десерт орехами и несколькими целыми вишнями.
Перед подачей поставьте его в холодильник как минимум на час.
Как выбрать самые вкусные вишни
Для приготовления десертов и напитков лучше подходят спелые ягоды насыщенного бордового цвета. Они должны быть упругими, без повреждений и следов порчи.
Если планируете использовать плоды в выпечке, следует удалить косточки заранее. Это значительно упростит процесс приготовления и сделает готовое блюдо более комфортным для подачи.