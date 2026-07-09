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ТСН в социальных сетях

Что приготовить с вишен

Что приготовить с вишен

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Что приготовить из свежих вишен: топ-3 простых рецептов, которые стоит попробовать этим летом

Три вкусных рецепта из вишен, которые легко приготовить дома — в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лето — лучшее время, чтобы насладиться свежими вишнями. Эти сочные ягоды вкусные не только сами по себе, но и становятся основой для десертов, выпечки и прохладительных напитков. Благодаря характерной кислинке они придают блюдам яркий вкус и аромат.

Если урожай оказался щедрым или вы приобрели слишком много ягод на рынке, самое время разнообразить домашнее меню. В материале ТСН.ua — три простых рецепта, которые легко приготовить даже без особых кулинарных навыков.

1. Вишневый клафути — нежный французский десерт

Клафути — традиционная выпечка, сочетающая сочные ягоды и воздушное тесто. После запекания она напоминает нечто среднее между пирогом и запеканкой.

Ингредиенты:

  • 400 г свежих вишен;

  • 3 яйца;

  • 100 г сахара;

  • 100 г муки;

  • 250 мл молока;

  • 30 г сливочного масла;

  • щепотка соли;

  • ванильный сахар по вкусу.

Как приготовить

  1. Помойте ягоды и удалите косточки.

  2. Яйца взбить вместе с сахаром и ванилью до легкой пены. Добавьте молоко, постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите плоды и залейте жидким тестом.

  4. Выпекайте около 35–40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей десерта можно посыпать сахарной пудрой.

2. Освежающий лимонад с вишнями и мятой

В жаркий день такой напиток прекрасно утоляет жажду и имеет насыщенный ягодный аромат.

Ингредиенты:

  • 300 г свежих вишен;

  • 1 лимон;

  • 1 литр холодной воды;

  • 2–3 ст. л. меда или сахара;

  • несколько веточек мяты;

  • лед.

Пошаговое приготовление

  1. Удалите косточки из ягод и измельчите мякоть блендером.

  2. Полученное пюре процедите через сито, чтобы избавиться от кожуры.

  3. Добавить лимонный сок, мед или сахар, влейте воду и хорошо перемешайте.

  4. Перед подачей положите в стаканы кубики льда и листья мяты. Напиток станет еще более ароматным, если оставить его в холодильнике на 30 минут.

3. Творожный десерт со свежими вишнями без выпечки

Когда не хочется включать духовку, этот рецепт станет настоящей находкой.

Ингредиенты:

  • 300 г кисломолочного творога;

  • 200 г вишен без косточек;

  • 150 мл натурального йогурта;

  • 2 ст. л. меда;

  • 50 г измельченного печенья;

  • горсть орехов для украшения.

Как готовить

  1. Взбейте творог, йогурт и мед до однородной кремовой массы.

  2. На дно стаканов насыпьте крошку печенья, сверху выложите творожный крем.

  3. Следующим слоем добавьте ягоды. Повторите слои снова, после чего украсьте десерт орехами и несколькими целыми вишнями.

  4. Перед подачей поставьте его в холодильник как минимум на час.

Как выбрать самые вкусные вишни

Для приготовления десертов и напитков лучше подходят спелые ягоды насыщенного бордового цвета. Они должны быть упругими, без повреждений и следов порчи.

Если планируете использовать плоды в выпечке, следует удалить косточки заранее. Это значительно упростит процесс приготовления и сделает готовое блюдо более комфортным для подачи.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
100
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