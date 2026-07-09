Что приготовить из свежих вишен: топ-3 простых рецептов, которые стоит попробовать этим летом

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Лето — лучшее время, чтобы насладиться свежими вишнями. Эти сочные ягоды вкусные не только сами по себе, но и становятся основой для десертов, выпечки и прохладительных напитков. Благодаря характерной кислинке они придают блюдам яркий вкус и аромат.

Если урожай оказался щедрым или вы приобрели слишком много ягод на рынке, самое время разнообразить домашнее меню. В материале ТСН.ua — три простых рецепта, которые легко приготовить даже без особых кулинарных навыков.

1. Вишневый клафути — нежный французский десерт

Клафути — традиционная выпечка, сочетающая сочные ягоды и воздушное тесто. После запекания она напоминает нечто среднее между пирогом и запеканкой.

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Ингредиенты:

400 г свежих вишен;

3 яйца;

100 г сахара;

100 г муки;

250 мл молока;

30 г сливочного масла;

щепотка соли;

ванильный сахар по вкусу.

Как приготовить

Помойте ягоды и удалите косточки. Яйца взбить вместе с сахаром и ванилью до легкой пены. Добавьте молоко, постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите плоды и залейте жидким тестом. Выпекайте около 35–40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей десерта можно посыпать сахарной пудрой.

2. Освежающий лимонад с вишнями и мятой

В жаркий день такой напиток прекрасно утоляет жажду и имеет насыщенный ягодный аромат.

Ингредиенты:

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300 г свежих вишен;

1 лимон;

1 литр холодной воды;

2–3 ст. л. меда или сахара;

несколько веточек мяты;

лед.

Пошаговое приготовление

Удалите косточки из ягод и измельчите мякоть блендером. Полученное пюре процедите через сито, чтобы избавиться от кожуры. Добавить лимонный сок, мед или сахар, влейте воду и хорошо перемешайте. Перед подачей положите в стаканы кубики льда и листья мяты. Напиток станет еще более ароматным, если оставить его в холодильнике на 30 минут.

3. Творожный десерт со свежими вишнями без выпечки

Когда не хочется включать духовку, этот рецепт станет настоящей находкой.

Ингредиенты:

300 г кисломолочного творога;

200 г вишен без косточек;

150 мл натурального йогурта;

2 ст. л. меда;

50 г измельченного печенья;

горсть орехов для украшения.

Как готовить

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Взбейте творог, йогурт и мед до однородной кремовой массы. На дно стаканов насыпьте крошку печенья, сверху выложите творожный крем. Следующим слоем добавьте ягоды. Повторите слои снова, после чего украсьте десерт орехами и несколькими целыми вишнями. Перед подачей поставьте его в холодильник как минимум на час.

Как выбрать самые вкусные вишни

Для приготовления десертов и напитков лучше подходят спелые ягоды насыщенного бордового цвета. Они должны быть упругими, без повреждений и следов порчи.

Если планируете использовать плоды в выпечке, следует удалить косточки заранее. Это значительно упростит процесс приготовления и сделает готовое блюдо более комфортным для подачи.

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