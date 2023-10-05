Что приготовить из тыквы, соленые, сладкие блюда: чтобы было вкусно и быстро

Наступила осень, а с ней новый урожай тыквы. Хозяйки – поклонники здорового питания и не только, а также любители вкусностей и сладенького, в поисках рецептов блюд, которые можно приготовить из тыквы. А таких блюд очень много – сладеньких, соленых, приготовленных на сковороде, в духовке, в кастрюле. Это могут быть супы, каши, гарниры, салаты, запеканки, мармелад, всевозможные десерты и даже напитки.

Если вы не любите тыкву, скорее всего потому, что вы не нашли свое улупленное блюдо. Больше придумывать не нужно, предлагаем рецепты самых разнообразных блюд из тыквы.

Что приготовить из тыквы

Рецепт тыквенного крема-супа в кастрюле.

Ингредиенты:

Вода 350мл.

Тыква 700 г,

Картофель 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1-2 зубчика.

Масло оливковое или подсолнечное 3 ст.л,

Соль по своему вкусу.

Приготовление:

Чистим картофель, нарезаем маленькими кубиками картофель и отправляем в кастрюлю с кипящей водой.

Тыкву, лук и морковь так же нарезаем кубиками, мелким чеснок.

Разогреваем масло на сковороде, кладем подготовленные овощи, тушим их в течение 10 минут.

Добавляем овощи в кастрюлю с картофелем и варим до мягкости.

Готовые овощи чуть-чуть охладить, посолить и взбить блендером. Для вкуса можно добавить тыквенные семечки и сухарики.

По своему вкусу можно добавить разные травы и сливки.

Запеченная тыква с овощами и шампиньонами в духовке

Ингредиенты:

Целая тыква среднего размера.

Картофель 3-4 штуки.

Лук 1 шт.

Шампиньоны 250 г

Сметана 100 г,

Сыр для затирки.

Соль и любимые травы по своему вкусу

Приготовление:

Мелко порезать лук, обжарить с грибами.

Порезать небольшими кусочками картофель, сварить в небольшом количестве воды. Воду слить, но не выливать.

У тыквы срезать верхушку, вынуть ложечкой часть мякоти. Таким образом, мы должны получить своеобразный горшок. Выложить в нем слоями: картофель, зажаренные грибы и лук до тех пор, пока не закончится начинка.

В воду, в которой варился картофель, добавляем сметану и все приправы, выливаем в тыквенный горшок, накрываем резаной верхушкой и отправляем в духовку.

Запекать на среднем огне час, полтора.

Приблизительно за 10 минут до готовности достаем наш "горшок" и затираем сыром.

Тыквенные драники на сковороде

Ингредиенты:

Тыква 200 г.

Мука пшеничная 100 г.

Яйцо 1 шт.

Лук небольшой.

Соль, черный молотый перец по своему вкусу.

Подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

Чистим тыкву и удаляем семена.

Тыкву натереть на большую терку.

Мелко режем лук.

К натертой тыкве добавляем яйцо, порезанный лук, приправы.

Выкладываем на разогретую с маслом сковородку смесь ложкой, жарим драники с каждой стороны.

Тыквенная каша

Рецепт тыквенной каши как у бабушки в кастрюле или в духовке

Ингредиенты:

Тыква 800 г.

Молоко 600 г.

Пропаренный рис 200 г.

Сливочное масло 40 г.

Мед 1 ст. ложка.

Соль, сахар, корица по своему вкусу.

Приготовление:

Чистим тыкву, нарезаем кубиками и высыпаем в кастрюлю.

Промываем рис горячей водой, высыпаем в кастрюлю.

Выливаем молоко, так чтобы оно на полпальца покрыло все то, что было в кастрюле.

Ставим на плиту, после того как каша закипит, убавляем огонь и варим еще минут 20-25, пока не приготовится рис.

Такую кашу можно приготовить и в духовке, если запечь ее она будет еще более ароматной.

Готовое блюдо хорошо переминаем, добавляем масло, сахар, мед и корицу.

Даем настояться 20 минут.

Десерт тыква с яблоками

Ингредиенты:

Яблоки 400 г.

Тыква 400 г.

Сахар по вкусу.

Мороженое 400 г.

Приготовление:

Яблоки и тыкву нарезать кусочками, посыпать сахаром и поставить на 5 минут в духовку на полную мощность.

Вынуть и все перемешать.

В креманку выложить мороженое, а сверху – охлажденную тыквенно-яблочную массу.

По желанию можно полить медом или любым вареньем.

Тыквенный чай

Ингредиенты:

Пюре тыквы 60-70 г.

Свежесваренный черный чай 2 чашки.

Горячее молоко 1 чашка.

Корица и сахар, мускатный орех и гвоздика по своему вкусу

Приготовление:

Запеченную тыкву взбиваем блендером до однородного состояния.

Добавляем в чашу блендера остальные ингредиенты и снова взбиваем.

Разливаем в чашки, по желанию можно добавить сахар или мед.

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