Что приготовить из вчерашнего картофеля: 4 блюда, от которых вся семья будет в восторге

Наутро наверняка в каждом доме в холодильнике остается вчерашняя еда. Очень часто это картофельное пюре. Однако не стоит спешить выбрасывать картофель, когда ему можно дать вторую жизнь. Немного кулинарной магии – и вся семья будет просто в восторге от такого вкуса. Рассказываем, что можно приготовить из вчерашнего картофеля.

Оладьи из вчерашнего картофеля

Пюре станет идеальной составляющей для приготовления вкусных картофельных оладий. Нужно добавить в картофель яйцо, немного муки и порезанную зелень. Это может быть укроп, петрушка и зеленый лук. Сформуйте из смеси небольшие лепешки и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Такое блюдо может стать отличной закуской или гарниром к мясу. Если хотите и есть немного времени, в оладьи можно добавить начинку, тогда получатся вкусные зразы. Туда можно добавлять тушеную капусту, грибы, рис и яйцо, мясо и т.д. Вся семья обязательно будет в восторге от таких пирожков.

Картофельные крокеты

Если хотите удивить свою семью изысканным обедом или ужином, здесь пригодится также вчерашнее картофельное пюре. В картофель добавьте немного натертого сыра – подойдет любой сорт, который есть в холодильнике. Измельчите зелень, добавьте в смесь, сформируйте шарики, немного приплюснув их. Далее обваляйте крокеты в яйцах и сухарях и обжарьте до хрустящей корочки. Подавайте на стол со сметаной, это будет очень вкусно.

Картофельные ньокки

Если осталось много пюре, тогда это блюдо точно для вас. Для приготовления теста требуются 1-2 яйца, в зависимости от количества пюре, пол чайной ложки соли, стакан муки. К пюре следует добавить взбитое с солью яйцо, затем всыпать половину муки и замешивать тесто, постепенно введя остаток муки. При необходимости муки можно добавить еще 1-2 ст. ложки. Тесто нужно вымешивать, пока оно не будет отлипать от рук. Затем разделите тесто на 3 части, скатайте в тоненькие колбаски диаметром до 2 см. Нарезаем на небольшие кусочки и бросаем в кипяток. Воду заранее следует немного подсолить. Как только ньокки всплывут на поверхность – значит, они уже готовы. Они хорошо хранятся в морозильнике, поэтому их не обязательно варить все сразу, если получилось больше, чем нужно.

Запеканка из вчерашнего картофеля

Чтобы приготовить вкусную запеканку, возьмите остатки пюре, три яйца, 100 граммов бекона и сыра, зелень, соль и перец по вкусу. Бекон нужно нарезать соломкой и обжарить в течение 2-3 минут, затем добавляем в картофельное пюре. Туда же заливаем слегка взбитые яйца, высыпаем специи и зелень. Всё нужно тщательно перемешать. Духовку следует разогреть до 200 градусов. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, перекладываем туда картофель, посыпаем творогом и готовим 15-20 минут.

Что сделать из вчерашнего жареного картофеля: картофельная запеканка с фаршем

Если остался жареный картофель, из него также можно приготовить вкусное блюдо. Для этого нужен картофель, 300 грамм фарша, три яйца, одна средняя луковица, столовая ложка томатной пасты, четверть стакана молока, 30 грамм сливочного масла, специи и соль по вкусу. Отдельно нужно обжарить фарш с луком, томатной пастой и специями. В форму для запекания, смазанную сливочным маслом, выкладываем картофель, затем фарш. Все это заливаем взбитыми яйцами с молоком. По желанию можно украсить запеканку тертым сыром. Выпекаем в духовке 10-15 минут при температуре 200 градусов.

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