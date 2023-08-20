Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Какие десерты из яблок испечь в духовке, на сковороде, как быстро и вкусно приготовить мясо с яблоками.
Что приготовить из яблок
Когда нет времени, а хочется что-нибудь вкусненького, а под рукой много яблок, время которых пришло, вопрос, что приготовить решается сам собой — можно приготовить мясо с яблоками, а можно испечь десерт. Предлагаем рецепты из яблок и доступных на дому продуктов, которые можно приготовить за 30 — 40 минут, как на каждый день, так и на праздник.
Куриное филе с яблоками – идеальное и полезное сочетание для вкусного ужина
Куриное филе с яблоками под аппетитным соусом из помидоров и чеснока – что может быть вкуснее и полезнее.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г,
- яблоко – 1 шт.,
- молоко – 70 мл,
- помидор – 1 шт.,
- чеснок – 1 шт.,
- лук – половинка,
- соль, перец, приправа для курицы – по вкусу
Как приготовить курицу с яблоками?
- Промыть куриное филе просушите и нарежьте кусочками среднего размера.
- Почищенные яблоки без сердцевины нарежьте такими же кусочками, как курица.
- Лук порежьте, пожарьте его вместе с кусочками куриного филе около 7 минут на среднем огне.
- Добавьте кусочки яблок и обжаривайте еще 3-5 минут.
- Натрите на терке помидор и перемешайте его с раздавленным чесноком, перцем, солью, специями. Долейте молока и также перемешайте.
- Курицу с яблоками выложите в глубокую форму для запекания, залейте чесночно-томатной пастой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 10 минут.
Заливной пирог с яблоками на сковороде.
Ингредиенты
- Яблоки – 2 шт.,
- Яйцо – 1 шт.,
- Сахар – 60 г,
- Ванильный сахар — 7 г,
- Масло растительное — 60 мл,
- Молоко – 150 мл,
- Пшеничная мука – 150 г,
- Разрыхлитель — 8 г,
- Соль — щепотка,
- Манка – чайная ложка.
Приготовление яблочного пирога на сковороде
- Возьмите сковороду, лучше если она будет с толстым дном, смажьте дно и бока сковороды мягким сливочным маслом. Возьмите столовую ложку сахара и чайную ложку манки и присыпьте ею смазанные части. Потрясите сковородой, чтобы манки с сахаром распределились равномерно. Во время выпечки они превратятся в хрустящую корочку.
- Вымытые яблоки почистите, вырежьте кольца с семенами, нарежьте кольцами. Выложите на сковороду.
- В емкость разбейте яйцо, добавьте к нему соль, ванильный и обычный сахар. Взбейте с помощью венчика. до однородности.
- Влейте молоко и растительное масло, перемешайте венчиком до однородного состояния.
- Частями всыпьте в тесто просяную муку. После каждой порции муки перемешивайте массу. В конце просейте разрыхлитель. Тесто должно быть как сметана средней густоты.
- Влейте уксус и быстро перемешайте тесто.
- Залейте тестом яблоки на сковороде и разровняйте.
- Поставьте сковороду на небольшой огонь. Накройте сковороду крышкой.
- Выпекать на сковороде заливной пирог с яблоками нужно примерно 10 минут, сверху он станет совсем сухим, а снизу подрумянится. Переверните его на другую сторону с помощью тарелки. Снова накройте крышкой сковороду и пеките пирог еще примерно 10 минут.
Вкусная шарлотка с яблоками за 30 минут
Предлагаем быстрый рецепт приготовления пышной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
- Яблоки – 2-3 шт.,
- Апельсиновый сок – 2 ст. л или лимонный сок – 1 ст. л,
- Яйца – 5 шт.,
- Сахар – 200 г,
- Мука – 200 г,
- Масло для смазывания формы,
- Ванильный сахар – 10 г,
- Щепотка соли
Приготовление шарлотки с яблоками
- Помытые яблоки очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.
- Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто сдавливая апельсин в руках. Если нет апельсинового, используйте лимонный, но в меньшем количестве. Добавьте 5 г ванильного сахара и отставьте.
- Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
- Вбейте в миску 5 яиц, добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.
- Постепенно ведите 200 г просеянной муки и перемешайте. пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку – это нужно сделать, чтобы выпечка не прилипала. Как вариант, можно застелить ее пергаментной бумагой.
- Выложите тесто в форму, а на него равномерным слоем яблока. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы бисквит сохранил хорошую форму.
Яблочный штрудель из лаваша
Если нет времени возиться с тестом, можно приготовить вкусный штрудель из лаваша.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт.,
- Яблоки – 5 шт.,
- Сахар – 6 ст. л,
- Сливочное масло – 50 г,
- Молотая корица – ч. л,
- Яйца – 1 шт.,
- Лимонный сок – 2 ст.л.
Готовим яблочный штрудель из лаваша
- Яблоки очистите от семян и кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, полейте их лимонным соком, перемешайте.
- На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.
- Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.
- Разложите лаваш на рабочей поверхности, смажьте его взбитым яйцом.
- Выложите яблочную начинку, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см.
- Осторожно сверните лаваш в рулет.
- Выложите штрудель на пергамент, смажьте их взбитым яйцом.
- Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
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