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Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
4 мин
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Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Что приготовить из яблок

Какие десерты из яблок испечь в духовке, на сковороде, как быстро и вкусно приготовить мясо с яблоками.

Что приготовить из яблок

Когда нет времени, а хочется что-нибудь вкусненького, а под рукой много яблок, время которых пришло, вопрос, что приготовить решается сам собой — можно приготовить мясо с яблоками, а можно испечь десерт. Предлагаем рецепты из яблок и доступных на дому продуктов, которые можно приготовить за 30 — 40 минут, как на каждый день, так и на праздник.

Куриное филе с яблоками – идеальное и полезное сочетание для вкусного ужина

Куриное филе с яблоками под аппетитным соусом из помидоров и чеснока – что может быть вкуснее и полезнее.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г,
  • яблоко – 1 шт.,
  • молоко – 70 мл,
  • помидор – 1 шт.,
  • чеснок – 1 шт.,
  • лук – половинка,
  • соль, перец, приправа для курицы – по вкусу

Как приготовить курицу с яблоками?

  • Промыть куриное филе просушите и нарежьте кусочками среднего размера.
  • Почищенные яблоки без сердцевины нарежьте такими же кусочками, как курица.
  • Лук порежьте, пожарьте его вместе с кусочками куриного филе около 7 минут на среднем огне.
  • Добавьте кусочки яблок и обжаривайте еще 3-5 минут.
  • Натрите на терке помидор и перемешайте его с раздавленным чесноком, перцем, солью, специями. Долейте молока и также перемешайте.
  • Курицу с яблоками выложите в глубокую форму для запекания, залейте чесночно-томатной пастой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 10 минут.
Куриное филе с яблоками / ©
Куриное филе с яблоками

Заливной пирог с яблоками на сковороде.

Ингредиенты

  • Яблоки – 2 шт.,
  • Яйцо – 1 шт.,
  • Сахар – 60 г,
  • Ванильный сахар — 7 г,
  • Масло растительное — 60 мл,
  • Молоко – 150 мл,
  • Пшеничная мука – 150 г,
  • Разрыхлитель — 8 г,
  • Соль — щепотка,
  • Манка – чайная ложка.

Приготовление яблочного пирога на сковороде

  • Возьмите сковороду, лучше если она будет с толстым дном, смажьте дно и бока сковороды мягким сливочным маслом. Возьмите столовую ложку сахара и чайную ложку манки и присыпьте ею смазанные части. Потрясите сковородой, чтобы манки с сахаром распределились равномерно. Во время выпечки они превратятся в хрустящую корочку.
  • Вымытые яблоки почистите, вырежьте кольца с семенами, нарежьте кольцами. Выложите на сковороду.
  • В емкость разбейте яйцо, добавьте к нему соль, ванильный и обычный сахар. Взбейте с помощью венчика. до однородности.
  • Влейте молоко и растительное масло, перемешайте венчиком до однородного состояния.
  • Частями всыпьте в тесто просяную муку. После каждой порции муки перемешивайте массу. В конце просейте разрыхлитель. Тесто должно быть как сметана средней густоты.
  • Влейте уксус и быстро перемешайте тесто.
  • Залейте тестом яблоки на сковороде и разровняйте.
  • Поставьте сковороду на небольшой огонь. Накройте сковороду крышкой.
  • Выпекать на сковороде заливной пирог с яблоками нужно примерно 10 минут, сверху он станет совсем сухим, а снизу подрумянится. Переверните его на другую сторону с помощью тарелки. Снова накройте крышкой сковороду и пеките пирог еще примерно 10 минут.
Яблочный пирог на сковороде / ©
Яблочный пирог на сковороде

Вкусная шарлотка с яблоками за 30 минут

Предлагаем быстрый рецепт приготовления пышной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2-3 шт.,
  • Апельсиновый сок – 2 ст. л или лимонный сок – 1 ст. л,
  • Яйца – 5 шт.,
  • Сахар – 200 г,
  • Мука – 200 г,
  • Масло для смазывания формы,
  • Ванильный сахар – 10 г,
  • Щепотка соли

Приготовление шарлотки с яблоками

  • Помытые яблоки очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.
  • Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто сдавливая апельсин в руках. Если нет апельсинового, используйте лимонный, но в меньшем количестве. Добавьте 5 г ванильного сахара и отставьте.
  • Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
  • Вбейте в миску 5 яиц, добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.
  • Постепенно ведите 200 г просеянной муки и перемешайте. пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым
  • Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку – это нужно сделать, чтобы выпечка не прилипала. Как вариант, можно застелить ее пергаментной бумагой.
  • Выложите тесто в форму, а на него равномерным слоем яблока. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы бисквит сохранил хорошую форму.
Шарлотка с яблоками / ©
Шарлотка с яблоками

Яблочный штрудель из лаваша

Если нет времени возиться с тестом, можно приготовить вкусный штрудель из лаваша.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 шт.,
  • Яблоки – 5 шт.,
  • Сахар – 6 ст. л,
  • Сливочное масло – 50 г,
  • Молотая корица – ч. л,
  • Яйца – 1 шт.,
  • Лимонный сок – 2 ст.л.

Готовим яблочный штрудель из лаваша

  • Яблоки очистите от семян и кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, полейте их лимонным соком, перемешайте.
  • На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.
  • Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.
  • Разложите лаваш на рабочей поверхности, смажьте его взбитым яйцом.
  • Выложите яблочную начинку, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см.
  • Осторожно сверните лаваш в рулет.
  • Выложите штрудель на пергамент, смажьте их взбитым яйцом.
  • Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
Яблочный штрудель за лавашу / ©
Яблочный штрудель за лавашу

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