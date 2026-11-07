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Разное
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Что приготовить на День святого Николая: топ-7 рецептов для праздничного ужина

День святого Николая — хорошая возможность собраться всей семьей за ужином, приготовить что-то вкусное и немного изменить привычное домашнее меню. Конечно, хочется, чтобы на столе были интересные блюда, но проводить весь день у плиты вряд ли входит в праздничные планы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что приготовить на День святого Николая

Что приготовить на День святого Николая / © pexels.com

Что приготовить на День святого Николая, чтобы ужин запомнился? Предлагаем семь рецептов для полноценного праздничного стола: нежный кош с сыром и зеленью, лосось в глазури, ароматное картофельное пюре, хрустящие кальмары, освежающий домашний лимонад, имбирные пряники и густой горячий шоколад. Такое меню подойдет для семейного ужина и поможет создать особую атмосферу зимнего праздника.

Кош с брынзой, зеленью и овощами

Кош — французский открытый пирог из песочного теста и нежной яично-молочной заливки. Благодаря сыру, зелени и овощам он получается сочным, питательным и выглядит привлекательно в разрезе. Такое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основному меню.

Ингредиенты:

  • 375 г готового песочного теста;

  • 4 яйца;

  • 175 мл молока;

  • 150 г зеленого горошка;

  • 150 г стручковой фасоли;

  • 50 г шпината;

  • 4 пера зеленого лука;

  • 15 г свежего укропа;

  • 100 г брынзы;

  • 40 г грецких орехов;

  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Раскатайте тесто, выложите в форму для выпечки диаметром примерно 25 см и сформуйте бортики.

  2. Накройте основание пергаментом, насыпьте сверху сухую фасоль или рис и выпекайте 10 минут. Затем уберите груз и пергамент и поверните в духовку еще на 7–8 минут.

  3. Горошек и стручковую фасоль проварите несколько минут в кипятке, после чего отцедите. Взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанный шпинат, лук и укроп.

  4. Выложите овощи на основание из теста, залейте яичной смесью. Сверху распределите кусочки брынзы и измельченные грецкие орехи.

  5. Убавьте температуру духовки до 180 °C и выпекайте кош примерно 30–35 минут. Начинка должна схватиться, а поверхность — приобрести золотистый оттенок.

Перед подачей немного охладите пирог. Он будет как теплым, так и комнатной температуры.

Лосось в мандариново-медовой глазури

Запеченная рыба с цитрусовым соусом станет центральным блюдом праздничного стола. Мандарины добавляют лососю приятной кисло-сладкой нотки, мед помогает образовать аппетитную глазурь, а имбирь и чеснок делают вкус более выразительным.

Ингредиенты:

  • 500 г филе лосося без костей;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 2 см свежего корня имбиря;

  • 6 мандаринов или клементинов;

  • 2 ст. л. меда;

  • ½ ч. л. соевого соуса;

  • 1 звездочка бодяная;

  • 2 ч. л. оливкового масла;

  • свежая зелень для подачи;

  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Филе лосося положите на противень, застеленный пергаментом, кожурой вниз.

  2. Выжмите сок из четырех мандаринов, снимите с них немного цедры. Чеснок и имбирь натрите на мелкой терке.

  3. Смешайте мандариновый сок, цедру, чеснок, имбирь, мед и соевый соус. Добавьте бодян и прогрейте смесь в небольшой кастрюле в течение 3–5 минут, пока она немного загустеет.

  4. Смажьте рыбу оливковым маслом, разложите сверху тонкие ломтики остальных мандаринов и полейте глазурью цитрусовой.

  5. Запекайте около 12–15 минут, ориентируясь на толщину филе. Готовый лосось должен легко разделяться вилкой.

Перед подачей полейте рыбу соусом из противня и украсьте свежей зеленью. В качестве гарнира подойдут овощи, рис или картофельное пюре.

Нежное картофельное пюре со сливочным маслом

Картофельное пюре — универсальный гарнир, который подходит практически любому основному блюду. Чтобы оно получилось воздушным, однородным и без комочков, следует уделить внимание не только ингредиентам, но и технологиям приготовления.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;

  • 50 мл молока;

  • 25 г сливочного масла;

  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель, нарежьте примерно одинаковыми кусочками и положите в кастрюлю с подсоленной водой.

  2. После закипания варите примерно 15–20 минут. Проверьте готовность вилкой: картофель должен легко прокалываться.

  3. Слейте воду и оставьте картофель в кастрюле на несколько минут без крышки, чтобы улетучилась лишняя влага.

  4. Отдельно подогрейте молоко, не доводя его до кипения.

  5. Разомните картофель пестиком, постепенно добавляя теплое молоко. В конце уложите сливочное масло и перемешайте до однородной консистенции.

По желанию готовый гарнир можно дополнить мелко нарезанной зеленью или щепоткой мускатного ореха.

Хрустящие кальмары в панировке с чесночным айоли

Если хочется добавить в праздничное меню интересную закуску, приготовьте кальмары в хрустящей панировке. Золотистая корочка, нежная серединка и пикантный чесночный соус создают удачное сочетание. Такая закуска особенно хорошо подходит горячей, только после приготовления.

Ингредиенты:

  • 500 г очищенных кальмаров;

  • 400 мл молока;

  • 70 г кукурузной муки;

  • 70 г пшеничной муки;

  • 1 лимон;

  • 1 ст. л. измельченной петрушки;

  • ½ ч. л. копченой паприки;

  • несколько листочков шалфея;

  • растительное масло для жарки;

  • соль и перец по вкусу.

Для соуса айоли:

200 г майонеза;

  • 1 зубчик чеснока;

  • сок половины или целого лимона по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кальмары кольцами толщиной примерно 1 см. Переложите в миску, залейте молоком и оставьте не менее 30 минут в холодильнике.

  2. Для соуса смешайте майонез с измельченным чесноком и лимонным соком. Добавьте немного соли и перца.

  3. В отдельном сосуде соедините два вида муки, копченую паприку, цедру лимона и нарезанную петрушку.

  4. Извлеките кальмары из молока, дайте лишней жидкости стечь и обваляйте каждое кольцо в мучной смеси.

  5. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте кальмары небольшими порциями примерно 2–3 минуты до золотистой корочки.

  6. В конце быстро обжарьте листики шалфея и подавайте вместе с кальмарами.

Готовую закуску выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавайте с дольками лимона и чесночным соусом.

Домашний лимонад с грейпфрутом, лаймом и розмарином

Праздничное меню следует дополнить напитком, освежающим и выразительным ароматом. Сочетание грейпфрута, лайма и розмарина создает лёгкий цитрусовый вкус с приятной травяной ноткой. Такой лимонад можно подать в прозрачном кувшине, украсив веточками розмарина.

Ингредиенты:

  • 1 красный грейпфрут;

  • 1 лайм;

  • 3 веточки розмарина;

  • 1 л газированной минеральной воды;

  • лед для подачи.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте грейпфрут и лайм. С грейпфрута снимите несколько полосок цедры, стараясь не захватывать горькую белую часть.

  2. Разделите фрукт на дольки, удалите пленки по желанию и переложите мякоть в большой кувшин.

  3. Лайм нарежьте тонкими кружочками и добавьте в грейпфрут вместе с розмарином.

  4. Влейте газировку, накройте кувшин и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.

  5. Подавайте напиток со льдом, цитрусовыми ломтиками и свежим розмарином.

Если хочется более сладкого вкуса, добавьте немного меда или сахарного сиропа.

Имбирные пряники в форме человечков

Аромат имбиря, корицы и цитрусовой цедры сразу ассоциируется с зимними праздниками. Имбирные пряники можно приготовить заранее, а затем украсить глазурью вместе с детьми. Фигурки в форме человечков, звездочек или елок станут съедобным украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 100 г золотистого сиропа;

  • 150 г коричневого сахара;

  • 150 г сливочного масла;

  • цедра 1 лимона;

  • 1 ст. л. молотого имбиря;

  • 2 ч. л. корицы;

  • 1 ч. л. пищевой соды;

  • 375 г пшеничной муки;

  • 1 яйцо;

  • 100 г сахарной пудры для глазури;

  • немного воды для приготовления глазури.

Приготовление:

  1. В кастрюле соедините сироп, сахар, сливочное масло, лимонную цедру, имбирь и корицу.

  2. Прогревайте на небольшом огне около 5 минут, постоянно помешивая, пока сахар не растворится. Доведите смесь до кипения, снимите с плиты и добавьте соду. Перемешайте и оставьте охлаждаться на 15 минут.

  3. Введите яйцо, перемешайте, а затем постепенно всыпьте муку. Замесите однородное тесто.

  4. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

  5. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Раскатайте охлажденное тесто до 5 мм толщиной и вырежьте фигурки формочками.

  6. Выложите пряники на противень с пергаментом и выпекайте около 10 минут, пока края не станут золотистыми.

  7. Дайте печенье полностью остыть. Смешайте сахарную пудру с небольшим количеством воды до густой консистенции и украсьте коврижки.

Хранить готовую выпечку лучше всего в герметичном контейнере. Так она будет дольше оставаться ароматной и хрустящей.

Густой горячий шоколад для зимнего вечера

Завершить праздничный ужин можно чашкой горячего шоколада. В отличие от обычного какао, этот напиток имеет более насыщенный вкус и более плотную консистенцию благодаря натуральному шоколаду. Он хорошо сочетается с домашними имбирными коврижками и другой зимней выпечкой.

Ингредиенты:

  • 850 мл молока;

  • 25 г какао-порошка;

  • 60 г сахарной пудры;

  • 100 г чёрного шоколада.

Приготовление:

  1. Отлейте примерно 50 мл молока в небольшую миску. Добавьте какао и сахарную пудру и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

  2. Оставшееся молоко перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.

  3. Добавьте шоколадно-какаовую смесь и прогревайте, помешивая.

  4. Измельчите черный шоколад. Часть разложите по чашкам, а остальные оставьте для декора.

  5. Когда молоко станет горячим, разлейте напиток в чашки и перемешайте, чтобы шоколад растаял. Сверху посыпьте остатками шоколада.

По желанию напиток можно дополнить щепоткой корицы, ванилью или взбитыми сливками.

Как организовать праздничный ужин в День святого Николая

Чтобы приготовление семи блюд не превратилось в изнурительный марафон, часть работы лучше выполнить заранее:

  1. В канун праздника: замесите тесто для имбирных пряников, выпечьте их и приготовьте соус айоли.

  2. За несколько часов до ужина: спеките кош, подготовьте ингредиенты для лимонада и сделайте мандариновую глазурь для рыбы.

  3. Непосредственно перед подачей: запечь лосось, приготовить картофельное пюре и обжарить кальмары.

  4. На десерт подогрейте молоко с шоколадной смесью и подайте горячий напиток вместе с пряниками.

Так вы можете уделить больше времени гостям и семье, а все блюда будут готовы приблизительно в одно время.

FAQ

Что приготовить на День святого Николая?

Для праздничного ужина можно выбрать запеченную рыбу, мясные или овощные блюда, легкие закуски, домашнюю выпечку и горячие напитки. К примеру, лосось в мандариновой глазури, кош с брынзой, хрустящие кальмары, картофельное пюре, имбирные пряники и горячий шоколад помогут составить разнообразное меню для всей семьи.

Что приготовить к ужину 6 декабря?

Для ужина 6 декабря подойдут блюда, не требующие сложных кулинарных техник и позволяющие заранее подготовить часть ингредиентов. Можно запечь рыбу с цитрусовым соусом, сделать овощную кош, подать картофельное пюре и легкую закуску. На десерт приготовьте имбирные коврижки или горячий шоколад. Такой набор блюд подходит для уютного семейного празднования.

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