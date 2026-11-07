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Что приготовить на День святого Николая: топ-7 рецептов для праздничного ужина
День святого Николая — хорошая возможность собраться всей семьей за ужином, приготовить что-то вкусное и немного изменить привычное домашнее меню. Конечно, хочется, чтобы на столе были интересные блюда, но проводить весь день у плиты вряд ли входит в праздничные планы.
Что приготовить на День святого Николая, чтобы ужин запомнился? Предлагаем семь рецептов для полноценного праздничного стола: нежный кош с сыром и зеленью, лосось в глазури, ароматное картофельное пюре, хрустящие кальмары, освежающий домашний лимонад, имбирные пряники и густой горячий шоколад. Такое меню подойдет для семейного ужина и поможет создать особую атмосферу зимнего праздника.
Кош с брынзой, зеленью и овощами
Кош — французский открытый пирог из песочного теста и нежной яично-молочной заливки. Благодаря сыру, зелени и овощам он получается сочным, питательным и выглядит привлекательно в разрезе. Такое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основному меню.
Ингредиенты:
375 г готового песочного теста;
4 яйца;
175 мл молока;
150 г зеленого горошка;
150 г стручковой фасоли;
50 г шпината;
4 пера зеленого лука;
15 г свежего укропа;
100 г брынзы;
40 г грецких орехов;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Раскатайте тесто, выложите в форму для выпечки диаметром примерно 25 см и сформуйте бортики.
Накройте основание пергаментом, насыпьте сверху сухую фасоль или рис и выпекайте 10 минут. Затем уберите груз и пергамент и поверните в духовку еще на 7–8 минут.
Горошек и стручковую фасоль проварите несколько минут в кипятке, после чего отцедите. Взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанный шпинат, лук и укроп.
Выложите овощи на основание из теста, залейте яичной смесью. Сверху распределите кусочки брынзы и измельченные грецкие орехи.
Убавьте температуру духовки до 180 °C и выпекайте кош примерно 30–35 минут. Начинка должна схватиться, а поверхность — приобрести золотистый оттенок.
Перед подачей немного охладите пирог. Он будет как теплым, так и комнатной температуры.
Лосось в мандариново-медовой глазури
Запеченная рыба с цитрусовым соусом станет центральным блюдом праздничного стола. Мандарины добавляют лососю приятной кисло-сладкой нотки, мед помогает образовать аппетитную глазурь, а имбирь и чеснок делают вкус более выразительным.
Ингредиенты:
500 г филе лосося без костей;
2 зубчика чеснока;
2 см свежего корня имбиря;
6 мандаринов или клементинов;
2 ст. л. меда;
½ ч. л. соевого соуса;
1 звездочка бодяная;
2 ч. л. оливкового масла;
свежая зелень для подачи;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Филе лосося положите на противень, застеленный пергаментом, кожурой вниз.
Выжмите сок из четырех мандаринов, снимите с них немного цедры. Чеснок и имбирь натрите на мелкой терке.
Смешайте мандариновый сок, цедру, чеснок, имбирь, мед и соевый соус. Добавьте бодян и прогрейте смесь в небольшой кастрюле в течение 3–5 минут, пока она немного загустеет.
Смажьте рыбу оливковым маслом, разложите сверху тонкие ломтики остальных мандаринов и полейте глазурью цитрусовой.
Запекайте около 12–15 минут, ориентируясь на толщину филе. Готовый лосось должен легко разделяться вилкой.
Перед подачей полейте рыбу соусом из противня и украсьте свежей зеленью. В качестве гарнира подойдут овощи, рис или картофельное пюре.
Нежное картофельное пюре со сливочным маслом
Картофельное пюре — универсальный гарнир, который подходит практически любому основному блюду. Чтобы оно получилось воздушным, однородным и без комочков, следует уделить внимание не только ингредиентам, но и технологиям приготовления.
Ингредиенты:
1 кг картофеля;
50 мл молока;
25 г сливочного масла;
соль по вкусу.
Приготовление:
Очистите картофель, нарежьте примерно одинаковыми кусочками и положите в кастрюлю с подсоленной водой.
После закипания варите примерно 15–20 минут. Проверьте готовность вилкой: картофель должен легко прокалываться.
Слейте воду и оставьте картофель в кастрюле на несколько минут без крышки, чтобы улетучилась лишняя влага.
Отдельно подогрейте молоко, не доводя его до кипения.
Разомните картофель пестиком, постепенно добавляя теплое молоко. В конце уложите сливочное масло и перемешайте до однородной консистенции.
По желанию готовый гарнир можно дополнить мелко нарезанной зеленью или щепоткой мускатного ореха.
Хрустящие кальмары в панировке с чесночным айоли
Если хочется добавить в праздничное меню интересную закуску, приготовьте кальмары в хрустящей панировке. Золотистая корочка, нежная серединка и пикантный чесночный соус создают удачное сочетание. Такая закуска особенно хорошо подходит горячей, только после приготовления.
Ингредиенты:
500 г очищенных кальмаров;
400 мл молока;
70 г кукурузной муки;
70 г пшеничной муки;
1 лимон;
1 ст. л. измельченной петрушки;
½ ч. л. копченой паприки;
несколько листочков шалфея;
растительное масло для жарки;
соль и перец по вкусу.
Для соуса айоли:
200 г майонеза;
1 зубчик чеснока;
сок половины или целого лимона по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте кальмары кольцами толщиной примерно 1 см. Переложите в миску, залейте молоком и оставьте не менее 30 минут в холодильнике.
Для соуса смешайте майонез с измельченным чесноком и лимонным соком. Добавьте немного соли и перца.
В отдельном сосуде соедините два вида муки, копченую паприку, цедру лимона и нарезанную петрушку.
Извлеките кальмары из молока, дайте лишней жидкости стечь и обваляйте каждое кольцо в мучной смеси.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте кальмары небольшими порциями примерно 2–3 минуты до золотистой корочки.
В конце быстро обжарьте листики шалфея и подавайте вместе с кальмарами.
Готовую закуску выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавайте с дольками лимона и чесночным соусом.
Домашний лимонад с грейпфрутом, лаймом и розмарином
Праздничное меню следует дополнить напитком, освежающим и выразительным ароматом. Сочетание грейпфрута, лайма и розмарина создает лёгкий цитрусовый вкус с приятной травяной ноткой. Такой лимонад можно подать в прозрачном кувшине, украсив веточками розмарина.
Ингредиенты:
1 красный грейпфрут;
1 лайм;
3 веточки розмарина;
1 л газированной минеральной воды;
лед для подачи.
Приготовление:
Тщательно промойте грейпфрут и лайм. С грейпфрута снимите несколько полосок цедры, стараясь не захватывать горькую белую часть.
Разделите фрукт на дольки, удалите пленки по желанию и переложите мякоть в большой кувшин.
Лайм нарежьте тонкими кружочками и добавьте в грейпфрут вместе с розмарином.
Влейте газировку, накройте кувшин и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.
Подавайте напиток со льдом, цитрусовыми ломтиками и свежим розмарином.
Если хочется более сладкого вкуса, добавьте немного меда или сахарного сиропа.
Имбирные пряники в форме человечков
Аромат имбиря, корицы и цитрусовой цедры сразу ассоциируется с зимними праздниками. Имбирные пряники можно приготовить заранее, а затем украсить глазурью вместе с детьми. Фигурки в форме человечков, звездочек или елок станут съедобным украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
100 г золотистого сиропа;
150 г коричневого сахара;
150 г сливочного масла;
цедра 1 лимона;
1 ст. л. молотого имбиря;
2 ч. л. корицы;
1 ч. л. пищевой соды;
375 г пшеничной муки;
1 яйцо;
100 г сахарной пудры для глазури;
немного воды для приготовления глазури.
Приготовление:
В кастрюле соедините сироп, сахар, сливочное масло, лимонную цедру, имбирь и корицу.
Прогревайте на небольшом огне около 5 минут, постоянно помешивая, пока сахар не растворится. Доведите смесь до кипения, снимите с плиты и добавьте соду. Перемешайте и оставьте охлаждаться на 15 минут.
Введите яйцо, перемешайте, а затем постепенно всыпьте муку. Замесите однородное тесто.
Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.
Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Раскатайте охлажденное тесто до 5 мм толщиной и вырежьте фигурки формочками.
Выложите пряники на противень с пергаментом и выпекайте около 10 минут, пока края не станут золотистыми.
Дайте печенье полностью остыть. Смешайте сахарную пудру с небольшим количеством воды до густой консистенции и украсьте коврижки.
Хранить готовую выпечку лучше всего в герметичном контейнере. Так она будет дольше оставаться ароматной и хрустящей.
Густой горячий шоколад для зимнего вечера
Завершить праздничный ужин можно чашкой горячего шоколада. В отличие от обычного какао, этот напиток имеет более насыщенный вкус и более плотную консистенцию благодаря натуральному шоколаду. Он хорошо сочетается с домашними имбирными коврижками и другой зимней выпечкой.
Ингредиенты:
850 мл молока;
25 г какао-порошка;
60 г сахарной пудры;
100 г чёрного шоколада.
Приготовление:
Отлейте примерно 50 мл молока в небольшую миску. Добавьте какао и сахарную пудру и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Оставшееся молоко перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
Добавьте шоколадно-какаовую смесь и прогревайте, помешивая.
Измельчите черный шоколад. Часть разложите по чашкам, а остальные оставьте для декора.
Когда молоко станет горячим, разлейте напиток в чашки и перемешайте, чтобы шоколад растаял. Сверху посыпьте остатками шоколада.
По желанию напиток можно дополнить щепоткой корицы, ванилью или взбитыми сливками.
Как организовать праздничный ужин в День святого Николая
Чтобы приготовление семи блюд не превратилось в изнурительный марафон, часть работы лучше выполнить заранее:
В канун праздника: замесите тесто для имбирных пряников, выпечьте их и приготовьте соус айоли.
За несколько часов до ужина: спеките кош, подготовьте ингредиенты для лимонада и сделайте мандариновую глазурь для рыбы.
Непосредственно перед подачей: запечь лосось, приготовить картофельное пюре и обжарить кальмары.
На десерт подогрейте молоко с шоколадной смесью и подайте горячий напиток вместе с пряниками.
Так вы можете уделить больше времени гостям и семье, а все блюда будут готовы приблизительно в одно время.
FAQ
Что приготовить на День святого Николая?
Для праздничного ужина можно выбрать запеченную рыбу, мясные или овощные блюда, легкие закуски, домашнюю выпечку и горячие напитки. К примеру, лосось в мандариновой глазури, кош с брынзой, хрустящие кальмары, картофельное пюре, имбирные пряники и горячий шоколад помогут составить разнообразное меню для всей семьи.
Что приготовить к ужину 6 декабря?
Для ужина 6 декабря подойдут блюда, не требующие сложных кулинарных техник и позволяющие заранее подготовить часть ингредиентов. Можно запечь рыбу с цитрусовым соусом, сделать овощную кош, подать картофельное пюре и легкую закуску. На десерт приготовьте имбирные коврижки или горячий шоколад. Такой набор блюд подходит для уютного семейного празднования.