Что приготовить на ужин в духовке быстро и оригинально: вы будете в восторге от этих блюд

Приготовить вкусный ужин можно не только в праздник, главное — иметь вдохновение и хорошие рецепты в запасе.

Согласитесь, времени на приготовление пищи не всегда хватает, а иногда и не хватает идей, что приготовить быстро и вкусно.

ТСН.ua собрал для вас подборку вкусных и быстрых блюд в духовке.

Запеченные куриные крылышки с травами

Куриные крылышки с травами / Фото: ТСН.ua

Ингредиенты:

1 кг куриных крыльев без кончиков;

3 ст.л. оливкового масла;

сок половинки лимона;

изрублены несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.

2. Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.

Запеченные челноки из кабачков

Запеченные челноки с кабачками. Фото: Instagram @4mama.ua

Ингредиенты:

2 кабачки;

250 г куриного филе;

1 болгарский перец;

кетчуп;

1 помидор;

1 морковь;

1 луковица;

½ банки черных оливок;

100 г твердого сыра;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец.

Приготовление:

Куриное филе порезать кубиками и обжарить на масле. Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать кетчупом. Оливки разрезать на половинки. Помидор, болгарский перец, морковь и лук порезать кубиками. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу. Получившуюся начинку выложить в челноки из кабачков. Переложить на смазанный маслом противень и запекать 30 мин. при температуре 200 градусов. Через 5 мин. до готовности посыпать тертым сыром.

Куриные котлеты

Куриные котлеты. Фото: Instagram @marinaazizova

Ингредиенты:

сливочное масло ~ 100 г;

укроп;

чеснок – 1 небольшая головка;

куриный фарш ~800 г;

лук — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

горбушка батона;

соль, перец, паприка;

мука или панировочные сухари для жарки котлет.

Приготовление:

К фаршу добавляем лук, чеснок, картофель, батон (замоченный в воде), соль, перец, паприку. Вымешиваем и выбиваем красиво фарш. Мягкое масло и мелко нарезанный укроп перемешиваем до однородности. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску, кладем в морозилку. Подмороженное масло нарезаем на кусочки и кладем внутрь фарша, формируем котлетку и обваливаем в муке. Жарим на среднем огне до золотистости. Выкладываем на противень или форму и запекаем 15 мин при температуре 180 градусов.

Пирог из слоеного теста с курицей, творогом и шпинатом.

Пирог из слоеного теста с курицей, творогом и шпинатом. Фото: Instagram @marinaazizova

Ингредиенты:

тесто слоеное (дрожжевое) — стандартная пачка;

куриное филе — два больших кома;

приправка для курицы (по вкусу);

твердый сыр – 200 граммов;

шпинат — пачка (граммов 100);

яичный желток (для смазывания пирога) – две штуки;

семена кунжута по желанию.

Приготовление:

Тесто разморозить при комнатной температуре (приблизительно час). Курочку нарезать на мелкие куски, обжарить на сковороде вместе с приправкой, порвать на волокна. Тесто раскатываем (не очень тонко). Формируем пласт с учетом того, что половина будет заполнена начинкой, а другой половиной будем накрывать. Раскладываем на тесто курочку, дальше трем на терке сыр, сверху раскладываем шпинат (края теста оставляем без начинки, будем их защипывать). Накрываем наш пирог, плотно скрепляем между собой края. Делаем надрезы. Взбиваем два желтка и щеточкой смазываем наш пирог для румяной корочки. Посыпаем кунжутом. В нагретый до 170 градусов духовой шкаф отправляем пирог на ~25 минут. Пирог готов! Приятного аппетита!

Грибные болы

Грибные болы. Фото: Instagram @marinaazizova

Ингредиенты:

шампиньоны — 16 шт.;

куриный фарш — 400-500 г;

моцарелла;

мука;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари;

соль, перец, излюбленные специи.

Приготовление:

Делаем фарш, солим, добавляем любимые специи. У шампиньонов отрываем ножки (их не выбрасываем, можно вкусненько пожарить с луком)ю В шапочки кладем кусочки моцареллы, накрываем фаршем и формируем шарики. Обваливаем в муке, затем в взбитых яйцах и дальше – в панировочных сухарях. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 мин.

Раньше мы писали, как приготовить овсяно-картофельные котлеты.

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