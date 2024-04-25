Что приготовить на ужин в духовке быстро и оригинально: вы будете в восторге от этих блюд

Приготовить вкусный ужин можно не только в праздник, главное — иметь вдохновение и хорошие рецепты в запасе.
Согласитесь, времени на приготовление пищи не всегда хватает, а иногда и не хватает идей, что приготовить быстро и вкусно.
ТСН.ua собрал для вас подборку вкусных и быстрых блюд в духовке.
Запеченные куриные крылышки с травами
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крыльев без кончиков;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- сок половинки лимона;
- изрублены несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени.
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.
2. Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.
Запеченные челноки из кабачков
Ингредиенты:
- 2 кабачки;
- 250 г куриного филе;
- 1 болгарский перец;
- кетчуп;
- 1 помидор;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- ½ банки черных оливок;
- 100 г твердого сыра;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец.
Приготовление:
- Куриное филе порезать кубиками и обжарить на масле.
- Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать кетчупом.
- Оливки разрезать на половинки. Помидор, болгарский перец, морковь и лук порезать кубиками. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу.
- Получившуюся начинку выложить в челноки из кабачков. Переложить на смазанный маслом противень и запекать 30 мин. при температуре 200 градусов. Через 5 мин. до готовности посыпать тертым сыром.
Куриные котлеты
Ингредиенты:
- сливочное масло ~ 100 г;
- укроп;
- чеснок – 1 небольшая головка;
- куриный фарш ~800 г;
- лук — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- горбушка батона;
- соль, перец, паприка;
- мука или панировочные сухари для жарки котлет.
Приготовление:
- К фаршу добавляем лук, чеснок, картофель, батон (замоченный в воде), соль, перец, паприку.
- Вымешиваем и выбиваем красиво фарш.
- Мягкое масло и мелко нарезанный укроп перемешиваем до однородности.
- Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску, кладем в морозилку.
- Подмороженное масло нарезаем на кусочки и кладем внутрь фарша, формируем котлетку и обваливаем в муке.
- Жарим на среднем огне до золотистости.
- Выкладываем на противень или форму и запекаем 15 мин при температуре 180 градусов.
Пирог из слоеного теста с курицей, творогом и шпинатом.
Ингредиенты:
- тесто слоеное (дрожжевое) — стандартная пачка;
- куриное филе — два больших кома;
- приправка для курицы (по вкусу);
- твердый сыр – 200 граммов;
- шпинат — пачка (граммов 100);
- яичный желток (для смазывания пирога) – две штуки;
- семена кунжута по желанию.
Приготовление:
- Тесто разморозить при комнатной температуре (приблизительно час).
- Курочку нарезать на мелкие куски, обжарить на сковороде вместе с приправкой, порвать на волокна.
- Тесто раскатываем (не очень тонко). Формируем пласт с учетом того, что половина будет заполнена начинкой, а другой половиной будем накрывать.
- Раскладываем на тесто курочку, дальше трем на терке сыр, сверху раскладываем шпинат (края теста оставляем без начинки, будем их защипывать).
- Накрываем наш пирог, плотно скрепляем между собой края. Делаем надрезы.
- Взбиваем два желтка и щеточкой смазываем наш пирог для румяной корочки. Посыпаем кунжутом.
- В нагретый до 170 градусов духовой шкаф отправляем пирог на ~25 минут.
- Пирог готов! Приятного аппетита!
Грибные болы
Ингредиенты:
- шампиньоны — 16 шт.;
- куриный фарш — 400-500 г;
- моцарелла;
- мука;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари;
- соль, перец, излюбленные специи.
Приготовление:
- Делаем фарш, солим, добавляем любимые специи. У шампиньонов отрываем ножки (их не выбрасываем, можно вкусненько пожарить с луком)ю
- В шапочки кладем кусочки моцареллы, накрываем фаршем и формируем шарики. Обваливаем в муке, затем в взбитых яйцах и дальше – в панировочных сухарях.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 мин.
Раньше мы писали, как приготовить овсяно-картофельные котлеты.
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