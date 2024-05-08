Что приносит орхидея в дом: народные приметы об одном из самых красивых цветков

Орхидея с давних времен считается настоящим украшением дома. Еще в VII веке до нашей эры ее дарили в знак чистых намерений и восхищения. Но действительно ли орхидея приносит в дом гармонию и счастье?

Прежде всего, следует отметить, что некоторые эзотерики считают орхидею настоящим "вампиром" растительного мира. Особенно это свойство ее проявляется в ночное время, поэтому не рекомендуется ставить его в спальне. Говорят, что орхидея "отнимает" силы у человека, пока та спит.

Существует еще одно мнение, что орхидея "отпугивает" от дома мужчин. А все потому, что она делает их пассивными и мягкими. Эзотерики утверждают, что молодым незамужним девушкам орхидею держать в доме точно не стоит.

Однако не все так однозначно. Издавна считалось, что орхидея – сугубо женский цветок. Она делает женщину более красивой, привлекательной для мужчин. А еще есть мнение, что орхидея защищает женщин от плохих людей.

Если в ваш дом зайдет кто-то с плохими намерениями, именно этот экзотический цветок "заставит" его как можно быстрее уйти. По народным приметам, орхидея помогает в творчестве, поэтому ее обязательно нужно ставить в своем доме, если вы занимаетесь творческой профессией.

А если рядом с орхидеей поставить денежное дерево, вам обеспечен приток денег.

Не менее важен цвет цветка орхидеи. Считается, что оранжевые и желтые помогают в учебе и работе. Фиолетовые и красные лишают лень. Белые и розовые дарят покой, уверенность в себе.

А вот любви орхидея не приносит. Эзотерики рекомендуют для поиска своей второй половинки использовать другие цветы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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